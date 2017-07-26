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 Тбилиси не выдаст Украине экс-мэра Киева Черновецкого, имеющего грузинское гражданство, - прокуратура Грузии

черновецкий

Грузинская прокуратура не получала требования от Генеральной прокуратуры Украины о задержании и экстрадиции бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, обвиняемого в злостном использовании служебного положения

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Главной прокуратуры Грузии, распространенном в среду в ответ на информацию, что киевский суд выдал санкцию на арест экс-мэра Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ получила разрешение на задержание Черновецкого, - Сарган

"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Уже несколько лет Л.Черновецкий с семьей проживает в приморском городе Кобулети. В прошлом году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но потом передумал. В Кобулети Л.Черновецкий занимается благотворительной деятельностью.

Также читайте: ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича (обновлено)

Генеральная прокуратура Украины 14 июля сообщила о подозрении бывшему городскому голове Киева Л.Черновецкому в злоупотреблении властью и служебным положением. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Его можно поменять на Михо Саакашвили.
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Спрятался ворюга. Ему до Саакашвили как до Киева раком.
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Правильно лучше не выдавайте, а то киевляне опять этого полудурочного своим мэром изберут.
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Ти бабусі, що його обрали, вже гречкою вдавилися.
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а если за наркоти попадеться - ведь попадеться - шо и тогда не )))
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То в Грузії за це судитимуть- ну, якщо схочуть.
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вот достойный ответ президенту-подонку и прокурору-дебилу...
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я рад за грузинское государство, которое своих граждан НИКОМУ не отдает! мне стыдно за Украину в которой есть подонки типа порошенки!
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А він когось з українських громадян віддав? І кого?
До речі-а в Грузії зараз хіба не проросійська влада зі слів Міхо?
А тепер виплутуйся.
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лишение гражданства Саакашвили, гнидой порошенкой - преступление, за которое оно будет отвечать рано или поздно!
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А вже є підтверджений факт, що забрав громадянство? ?
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https://censor.net.ua/news/449282/v_migratsionnoyi_slujbe_podtverjdayut_lishenie_saakashvili_ukrainskogo_grajdanstva_tsn
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А мне хреново, что такие дятлы радуются, что вора, обокравшего Украину, вернуть нельзя. И эта дрянь такой же гражданин Грузии, как ты балерина.
Грузины, а вам и вправду в кайф, что у вас на одного "русскоязычного" (читай - негрузина вообще и презирающего грузинский точно так же, как и украинский) циника, вора, стало больше? Вы думаете, он действительно способен заниматься благотворительностью?
Жду "Сулико" в его исполнении.
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Саша Крест - грузины просто показали порошенко вот таким образом, что есть законы порядочности даже в политике... - он правда это вряд ли поймет... И здесь не в Саакашвили и Черновецком дело...
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А до чого тут Порошенко? Це відмова ГПУ. А от Черновецький-політик, то це дійсно дуже смішно. Навіть для Грузії з її проросійською владою.
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значит срать тут круглосуточно это не "досуг"? Работа?
Палится консерва соевая
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Этого невыдадут, а Саакашвили лишили украинского гражданства!
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Я бы на порошенко поменял, я Саакашвили дать полную власть.
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зато барыга лишил украинского Саакашвили.
норм так на переговоры сьездил в Грузию. договорился в интересах нашей страны. точнее, себя любимого, и своей шайки.

чего от переговоров с батькой ожидать?
нигде так и не сказано, о чем договорились с батькой...
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Петя похоже от страха и безнадёги совсем слетел с катушек ,неужели тоже через Ростов дёргать будет ...
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не, морем в Испанию. Не зря же два боевых катера Кузня строила.
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Какой контраст!!! Так лишите его гражданства, как Петр Лексеевич с вашим Михо сделал (по законам гостеприимства) всего то делов...
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"Ученые Сколкова создали робота, который может самостоятельно мыслить и принимать решения. Робот уже обратился в посольство США за грин-картой."
(с) - чей то коммент с юха мацквы ...
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бутусов опаздываешь с новостями. Бутусов ты журналист это почти хирург на информационном поле, замешкался и пациент уже мертв. уже все новостные каналы сообщили о лишении СААКАШВИЛИ украинского гражданства , а ты все думаешь сообщать или не сообщать об этой новости, или ждешь отмашки и нужный текст.
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зайвий доказ того, що в Грузії прокремлівський режим
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ну, теоретически, допустим, выдать Саакашвили могли залупиться, но не Черновецкого же ) рассыпал походу Лёна кокса в прокуратуре пару мешков )
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Барыга после поездки в Грузию лишил гражданства своего конкурента, похоже будет выдавать.
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Смотрите в новом сезоне"Жити по новому",шоу обмена Черновецкого на Михо
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цікаво було б порівняти тексти відповідей на запит про екстрадицію
може він ідентичний тому що ГПУ надсилала?!)
в порядку тролінгу просто скопіювали грузини відповідь ГПУ по Саакашвілі - замінивши тільки прізвище?!)
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Петро, это тебе плевок. В спину или в лицо сам выбирай.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТбилиси не выдаст Украине экс-мэра Киева Черновецкого, имеющего грузинское гражданство, - прокуратура Грузии
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