 Тбилиси не выдаст Украине экс-мэра Киева Черновецкого, имеющего грузинское гражданство, - прокуратура Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Главной прокуратуры Грузии, распространенном в среду в ответ на информацию, что киевский суд выдал санкцию на арест экс-мэра Киева.
"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уже несколько лет Л.Черновецкий с семьей проживает в приморском городе Кобулети. В прошлом году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но потом передумал. В Кобулети Л.Черновецкий занимается благотворительной деятельностью.
Генеральная прокуратура Украины 14 июля сообщила о подозрении бывшему городскому голове Киева Л.Черновецкому в злоупотреблении властью и служебным положением. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.
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До речі-а в Грузії зараз хіба не проросійська влада зі слів Міхо?
А тепер виплутуйся.
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Грузины, а вам и вправду в кайф, что у вас на одного "русскоязычного" (читай - негрузина вообще и презирающего грузинский точно так же, как и украинский) циника, вора, стало больше? Вы думаете, он действительно способен заниматься благотворительностью?
Жду "Сулико" в его исполнении.
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Палится консерва соевая
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норм так на переговоры сьездил в Грузию. договорился в интересах нашей страны. точнее, себя любимого, и своей шайки.
чего от переговоров с батькой ожидать?
нигде так и не сказано, о чем договорились с батькой...
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(с) - чей то коммент с юха мацквы ...
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може він ідентичний тому що ГПУ надсилала?!)
в порядку тролінгу просто скопіювали грузини відповідь ГПУ по Саакашвілі - замінивши тільки прізвище?!)
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