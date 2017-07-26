 В миграционной службе подтверждают лишение Саакашвили украинского гражданства, - ТСН

Как сообщает

, информацию, которую ранее распространили в Сети,

подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

Как объяснили в ведомстве, Саакашвили утрачивает гражданство на основе п.2 ст.19 Закона "О гражданстве", а именно - на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В миграционной службе отмечают, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп Андрей Лозовой, а прокуратура обратилась в службу. И по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Украины Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта его было назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В декабре 2015 года его лишили гражданства Грузии.