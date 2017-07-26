 В миграционной службе подтверждают лишение Саакашвили украинского гражданства, - ТСН

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию, которую ранее распространили в Сети, ТСН подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.
Как объяснили в ведомстве, Саакашвили утрачивает гражданство на основе п.2 ст.19 Закона "О гражданстве", а именно - на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.
В миграционной службе отмечают, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп Андрей Лозовой, а прокуратура обратилась в службу. И по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.
Напомним, украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Украины Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта его было назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В декабре 2015 года его лишили гражданства Грузии.
Саакашвили проработал полтора года, после чего объявил об отставке, обвиняя президента в несоблюдении обещаний и продвижении на руководящие должности в райадминистрациях "старых коррупционеров". Тогда же бывший президент Грузии объявил Саакашвили объявил о создании собственной партии, с которой пойдет в Раду.
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Запитайте у грузин , скільки при ньому було знищено відомих людей в Грузії!
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David Sakvarelidze58 мин · ПОРОШЕНКО БЕЖИТ ВПЕРЕДИ МИРОВЫХ ДИКТАТОРОВ: ЗАБРАЛ ГРАЖДАНСТВО У СААКАШВИЛИ И ЗАПРЕТИЛ ЕМУ ВЪЕЗД В УКРАИНУ. НУ И ПЕРЕПУГАЛСЯ...!Думаю, обширные комментарии тут излишни. Очевидно, что Украина получила очередного «Януковича» - только англоговорящего!!!Всем уже давно ясно, что так больше продолжаться не может - Украина оказалась на грани выживания и сохранения себя как государства. Человек, который громче всех об этом говорил, сегодня остался без украинского гражданства и права въезда в Украину.Но это никоим образом не остановит нас - Рух Новых Сил Михаила Саакашвили. Наоборот, я уверен, что это приблизит конец режима Петра Порошенко!!!Мы будем координироваться с созданными штабами по поводу дальнейших совместных действий и идти вперед, принимая все необходимые меры!Кто с нами за правду!?
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