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 Политика Украины
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Все про:гражданство (619) Саакашвили (1846)

 В миграционной службе подтверждают лишение Саакашвили украинского гражданства, - ТСН

саакашвили митинг рух

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесчины Михеил Саакашвили утратил украинское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию, которую ранее распространили в Сети, ТСН подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

Как объяснили в ведомстве, Саакашвили утрачивает гражданство на основе п.2 ст.19 Закона "О гражданстве", а именно - на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В миграционной службе отмечают, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп Андрей Лозовой, а прокуратура обратилась в службу. И по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.

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Напомним, украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Украины Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта его было назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В декабре 2015 года его лишили гражданства Грузии.

Саакашвили проработал полтора года, после чего объявил об отставке, обвиняя президента в несоблюдении обещаний и продвижении на руководящие должности в райадминистрациях "старых коррупционеров". Тогда же бывший президент Грузии объявил Саакашвили объявил о создании собственной партии, с которой пойдет в Раду.
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Чого такий гвалт ? Дуже просто , п'ятій колоні кремля потрібні вибори , бо у ху**ла очко підпікає !
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Якщо це не фейк , то все правильно зроблено ! Нам не потрібен другий Сралін в Україні !
Запитайте у грузин , скільки при ньому було знищено відомих людей в Грузії!
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David Sakvarelidze58 мин · ПОРОШЕНКО БЕЖИТ ВПЕРЕДИ МИРОВЫХ ДИКТАТОРОВ: ЗАБРАЛ ГРАЖДАНСТВО У СААКАШВИЛИ И ЗАПРЕТИЛ ЕМУ ВЪЕЗД В УКРАИНУ. НУ И ПЕРЕПУГАЛСЯ...!Думаю, обширные комментарии тут излишни. Очевидно, что Украина получила очередного «Януковича» - только англоговорящего!!!Всем уже давно ясно, что так больше продолжаться не может - Украина оказалась на грани выживания и сохранения себя как государства. Человек, который громче всех об этом говорил, сегодня остался без украинского гражданства и права въезда в Украину.Но это никоим образом не остановит нас - Рух Новых Сил Михаила Саакашвили. Наоборот, я уверен, что это приблизит конец режима Петра Порошенко!!!Мы будем координироваться с созданными штабами по поводу дальнейших совместных действий и идти вперед, принимая все необходимые меры!Кто с нами за правду!?
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тем самымсоевый имитатор как бы говорит всем тем, кто еще надеется на позитивные перемены в социально-политическом устройстве Украины: "здесь вам не майдан" и "здесь вам не Грузия"... думаю, колесо истории уже набрало достаточно кинетической энергии чтобы вскоре отбросить эту прилипшую к нему соевую какашку
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Должен ли быть хоть какой-то предел низости и мерзопакостности нашей быдлоэлиты?
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петя циничный подонок лишает Украину любой надежды на реформы
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А какие грузинские сказки рассказывал, п"здобол как и все грузины - аферисты. За какие доходы вы тут живёте ?
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Порошенко объявил неприкрытую войну демократии, которая и так была загнана в угол. А всякие амберы и сейчас еще гыг нарисуется - потирают радостно свои потные вороватые ручонки.
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Саакашвили: Буду сидеть в Киеве без гражданства
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ миграционной службе подтверждают лишение Саакашвили украинского гражданства, - ТСН
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