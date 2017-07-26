 Саакашвили лишили украинского гражданства, - Мосийчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на странице в Facebook.
"Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал Мосийчук.
Официального подтверждения данной информации пока нет. В пресс-службе Саакашвили Цензор.НЕТ заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Отметим, Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.
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Как бы кто к Саакашвили не относился.
По этой же причине нельзя (на сегодня) лишать гражданства Украины сепаров и террористов, не имеющих другого гражданства.
Увы, но по закону так.
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Закинули удочку с этой информацией, а теперь ждут реакцию общества.
Фу, какая же гнусная и подлая тварь!
Будь проклят тот день, когда это щоколадное туловище стало президентом.
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Реально ОЧЕНЬ стыдно.
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