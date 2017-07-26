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 Политика Украины
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Все про:гражданство (619) Саакашвили (1846) Мосийчук (248)

 Саакашвили лишили украинского гражданства, - Мосийчук

саакашвили

Народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники заявляет, что экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михеиле Саакашвили лишили украинского гражданства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на странице в Facebook.

"Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал Мосийчук.

Официального подтверждения данной информации пока нет. В пресс-службе Саакашвили Цензор.НЕТ заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Отметим, Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.


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А причем тут Тимошенко, стесняюсь спросить? У вас паранойя?)))))
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За хихиканье рядомс хуйлом, этого достаточно. Я и не говорю о невероятно "успешных" газовых переговорах проводимых Юлей в 2009 году, плоды тех переговоров мы пожинаем сейчас.
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Ой. А подскажите мне, Ефремова, Ахметова, Шуфрича, Царёва, Бондаренчиху уже лишили гражданства? Или они Порошенку не так страшны???
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так они же соратники по партии, пусть и бывшие но, старая любовь не ржавеет.
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Если у Саакашвили украинское гражданство на сегодняшний день единственное (как и должно быть по Закону "О гражданстве Украины"), то его (как и любого другого) нельзя принудительно лишить украинского гражданства.

Как бы кто к Саакашвили не относился.

По этой же причине нельзя (на сегодня) лишать гражданства Украины сепаров и террористов, не имеющих другого гражданства.

Увы, но по закону так.
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Эта гнусная жаба, которую взяли с поличным на взятке, еще радуется. Ты, скот,и мизинца Михо не стоишь.
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Таким путём он может лишить гражданства всех, кто бежал в Украину и из эрефии. В принципе очень много беженцев в Украине имеют статью или поданы в розыск на родине.
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Идиота кусок! ТКакие же вы все сцуки тупые
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Ты бы так радовался,если бы он рыгов и сепаров гражданства лишал.Противно.
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фигня Михо, жить без гражданства можно, любая страна примет. Или можно стать гражданином мира. И тогда избраться президентом мира.
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Этот Моська стал олицетворением продажности власти и депутатского корпуса в частности.
Закинули удочку с этой информацией, а теперь ждут реакцию общества.
Фу, какая же гнусная и подлая тварь!
Будь проклят тот день, когда это щоколадное туловище стало президентом.
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а таких как гнида мосийчук, нужно лишать мандата и судить, мерзость собачью
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Шоколадная блевотина ... Как же оно боится власть потерять
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Это интересно знать в каких слоях населения Украины пиздобол Саакошвили имеет большой авторитет?
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Насколько я разбираюся в колбасных обрезках то, гражданство ему не имели право давать но, не отбирать. Пусть даже он указал неправду в анкетных данных, эти данные объязаны были проверить соответствующие службы. В конце-концов, Саакашвили не та личность судебное дело проти которой неизвестно. После того, как было принято решение о предоставлении гражданства, лишить его уже не возможно. Это не президентское одолжение куму, это атрибут страны. По-факту мы имеем двойное нарушение Конституции.
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ЗЫ, следующий логический шаг- лишение гражданства с выдачей на раисю Кулявлоба, Галантерея, Полторака с Муженко...
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жирный коммунар Порося выполнил просьбу соратника Моли !
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Мне сейчас стыдно за Украину и за Порошенка.
Реально ОЧЕНЬ стыдно.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили лишили украинского гражданства, - Мосийчук
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