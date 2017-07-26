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Все про:Аваков (2601) безопасность (604) Мариуполь (4116) МВД (8360) футбол (3152)

 МВД обеспечит безопасность футбольных матчей в Мариуполе, - Аваков

аваков

Министерство внутренних дел Украины обеспечит безопасность футбольных матчей в Мариуполе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве. МВД обеспечит безопасность всех матчей премьер-лиги в этом замечательном городе", - отметил Аваков.

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Напомним, ранее киевское "Динамо" просило перенести матч с "Мариуполем" на нейтральное поле. В частности, представители столичного клуба предлагали перенести матч с ФК "Мариуполь" в связи, по их мнению, угрозой безопасности для игроков и персонала.

Матч запланирован на 26 августа 2017 года после Дня независимости Украины, в период которого обычно усиливаются боевые действия на Донбассе.

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В тоже время накануне президент Украинской премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что для этого нет оснований. "Мы не можем отменить или перенести матч, у нас нет для этого никаких оснований. Федерация футбола заявила стадион. Федерация подтвердила, что матчи могут проходить. Мы видим, что матчи уже там проходили", - заявил он.

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отчего бы тогда такой безопасный стадион Шахтеру не сделать своим домашним? И к дому ближе и болельщик свой, че ж они по Киеву и Львову мыкаются?
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Цензор,что там с Мишанькой Саакашвили,Потрох лишил его гражданства Украины,цирк будет?
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Украина отключила электричество на оккупированной части Дамбаца.Сливай воду мацкалюги...
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все вопросы к директору Укрэнерго Всеволоду Ковальчуку...
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Вот КАКОГО ХРЕНА в городе в минимальной близости к ОККУПАНТАМ проводить какие то матчи где находится БОЛЬШОЕ количество людей. Ведь посмотрев КАК по Украине лазят ФСБшники (недавно только сбу задержала на границе с Приднестровьем - САНЫЧ по моему), ведь им еще при Яныке паспорта украинские дали.
Так кто им мешает там УСТРОИТЬ "БЕДЛАМ"?? А возле Нововазовска по моему только не давно ОБСЕ фиксировало скопление техники ... Да проводите хотя бы в 100-200 км от ГОРЯЧИХ ТОЧЕК но не НА НИХ..
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А фестиваль Mariupol City отлично прошел, концерт Вакарчука на стадионе тоже - это все за последний год. Плюс приезжают депутаты Еврокомиссии, представители ОБСЕ, министры иностранных дел. И самое главное - там живут полмиллиона людей, а защитники города любят футбол. И какая-то морда, которая не боится к домашнему арестанту Фирташу на день рождения в Австрию летать, и которая впридачу с Медведчуком одну партию создавала, хочет лишить форпост Украины на Востоке праздника футбола и ощущения нормальной жизни?! Да пошел он вместе со своим братиком!
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СЛАВА БОГУ что все хорошо. ТОГДА - ФОРЕВЕР!!
Я писала от себя и зная подлость ТОЙ стороны, может и дула на воду....
Только не поняла при чем тут братики и фирташи с Медведчуками?
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При том, что от Суркиса пошла эта инициатива запретить матчи в Мариуполе, прикрываясь неспокойной обстановкой на Востоке и отсутствием гарантии для его футболистов, будто бы для остальных людей такая гарантия от Всевышнего существует. Но при этом он сам в тесной связке с теми, кому эта неспокойная обстановка очень выгодна и кто играет на затягивание конфликта и ослабление Украины (о предателях Фирташе и Медведчуке). Хотя не удивлюсь, если они с нынешней украинской властью уже все сферы влияния поделили.
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РАБссиянскага быдла в Украине нет и не было никогда..Не забывайте слова плешивого педофила........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМВД обеспечит безопасность футбольных матчей в Мариуполе, - Аваков
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