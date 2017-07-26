 МВД обеспечит безопасность футбольных матчей в Мариуполе, - Аваков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве. МВД обеспечит безопасность всех матчей премьер-лиги в этом замечательном городе", - отметил Аваков.
Напомним, ранее киевское "Динамо" просило перенести матч с "Мариуполем" на нейтральное поле. В частности, представители столичного клуба предлагали перенести матч с ФК "Мариуполь" в связи, по их мнению, угрозой безопасности для игроков и персонала.
Матч запланирован на 26 августа 2017 года после Дня независимости Украины, в период которого обычно усиливаются боевые действия на Донбассе.
В тоже время накануне президент Украинской премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что для этого нет оснований. "Мы не можем отменить или перенести матч, у нас нет для этого никаких оснований. Федерация футбола заявила стадион. Федерация подтвердила, что матчи могут проходить. Мы видим, что матчи уже там проходили", - заявил он.
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Так кто им мешает там УСТРОИТЬ "БЕДЛАМ"?? А возле Нововазовска по моему только не давно ОБСЕ фиксировало скопление техники ... Да проводите хотя бы в 100-200 км от ГОРЯЧИХ ТОЧЕК но не НА НИХ..
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Я писала от себя и зная подлость ТОЙ стороны, может и дула на воду....
Только не поняла при чем тут братики и фирташи с Медведчуками?
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