 Военнослужащий-контрактник приговорен на Ривненщине к 3 годам лишения свободы за дезертирство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Доказано, что в конце августа 2016 года солдат М. решил уклониться от военной службы в условиях особого периода и умышленно самовольно покинул расположение воинской части на Ривненщине.
При назначении наказания суд учел тяжесть преступления, длительное пребывание обвиняемого вне места службы, а также наличие у него судимости в прошлом.
Суд приговорил дезертира к 3 годам 2 месяцам лишения свободы.
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им бы тише воды, ниже травы, а они свою сведозволенность и шизу от бешенных денег, выставляют на показ и кичатся этим...
еще и не уважают народ, дети которого, вместо них, погибают на войне, щеголяя в футболочках агрессора, ну типа задля смеху...((
когда где то всплывают проделки этих деточек - у меня прям рвотный рефлекс....
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а кто нибудь из "слуг народа" или их родни, пошел на фронт, хватило у них сил, сдержать в жопе говно от страха??!!....
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Какой - такой особый - период? Но! Контракт подписал, клятву - дал, а тем более на "передке - Ривенщине?"
Судимости в прошлом? Бидолаха. Странне нужны ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ - люди, а не "бидолахи" и несамовыти. Штатовцы? Таких не берут, а при наявности- просто бы - пристрелили.
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