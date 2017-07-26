EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  956  10
Все про:Ривненщина (662) суд (21306) Военная прокуратура (562) дезертирство (172)

 Военнослужащий-контрактник приговорен на Ривненщине к 3 годам лишения свободы за дезертирство

суд арест задержание залог мера пресечения

Ривненский городской суд приговорил военнослужащего-контрактника к 3 годам заключения за дезертирство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Доказано, что в конце августа 2016 года солдат М. решил уклониться от военной службы в условиях особого периода и умышленно самовольно покинул расположение воинской части на Ривненщине.

При назначении наказания суд учел тяжесть преступления, длительное пребывание обвиняемого вне места службы, а также наличие у него судимости в прошлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черниговский райсуд приговорил дезертира к 2 годам тюремного заключения

Суд приговорил дезертира к 3 годам 2 месяцам лишения свободы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вот интересно почему так мало прослужил петин сынок или югика,может они тоже дезертиры .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это, да.... сынки наших властьимущих, просто глумятся над народом...
им бы тише воды, ниже травы, а они свою сведозволенность и шизу от бешенных денег, выставляют на показ и кичатся этим...
еще и не уважают народ, дети которого, вместо них, погибают на войне, щеголяя в футболочках агрессора, ну типа задля смеху...((
когда где то всплывают проделки этих деточек - у меня прям рвотный рефлекс....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем давать такие сроки дизертирам? Они что ,опасные преступники? Олигархам,которые обокрали всю Украину нихера не дают, коррупционеры все суки больные и судятся по 3 года,а потом их отпускают по закону Савченко,а этому 3 года.Зачем? Ну год пусть условно и опять в армию.Может у него не сложились отношения с сослуживцами или командиром? Может достали невыносимые условия на фронте и плохое снабжение,люди разные и по разному реагируют. Ну просто пипец с нашими законами ублюдочными.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Начни с себя! Куда ни кинь, будь советчиком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне вот еще интересно - что это за "особый период"? Где в законодательстве или лучше - в Конституции определение этого термина? Если, как пэця утверждает у нас АТО, то с террористами сбу и менты должны париться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может подать в Европейский суд и ему отменят срок. По Конституции ,если АТО ,то армия не должна принимать участие в боях.У нас в стране правовой беспредел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может, но пока до него очередь дойдет, уже и отсидит
 показать весь комментарий
Ответить
 
сепарню отпускают и прощают - ну программа такая....
а кто нибудь из "слуг народа" или их родни, пошел на фронт, хватило у них сил, сдержать в жопе говно от страха??!!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну зачем Вы так)))) У них тонкая конституция, соответствующее образование....... Оне не могут с "быдлом" по окопам гнисть(((((((( Они к стандартам НАТО стремяться) Как-то так))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Доказано, что в конце августа 2016 года солдат М. решил уклониться от военной службы в условиях особого периода и умышленно самовольно покинул расположение воинской части на Ривненщине..."
Какой - такой особый - период? Но! Контракт подписал, клятву - дал, а тем более на "передке - Ривенщине?"

Судимости в прошлом? Бидолаха. Странне нужны ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ - люди, а не "бидолахи" и несамовыти. Штатовцы? Таких не берут, а при наявности- просто бы - пристрелили.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий-контрактник приговорен на Ривненщине к 3 годам лишения свободы за дезертирство
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти