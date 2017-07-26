 Ник Вуйчич снова посетит Киев

Несмотря на физические ограничения, Ник ловко орудует клавиатурой компьютера, играет в футбол, плавает, занимается серфингом, прыгает с парашютом, водит автомобиль. Продуктивности этого человека может позавидовать каждый: он руководит некоммерческой организацией "Жизнь без конечностей", созданной для помощи инвалидам. Около 250 раз в год выступает со сцены, написал несколько книг, которые мгновенно стали бестселлерами, снимается в кино, становится героем известных ток-шоу. Он женат и воспитывает двоих сыновей, напоминает Цензор. НЕТ.

За последние два года украинцы трижды смогли увидеться и пообщаться с Ником Вуйчичем. Многие были мотивированны его неординарной жизнью, его невероятными победами и сердечными откровениями. Во время предыдущих поездок он выступал перед многотысячными аудиториями, был гостем на бизнес-ланчах, участником пресс-конференций и ток-шоу. Встретиться с Ником смогли и герои мультимедийного проекта "Переможцi", которые потеряли на войне конечности, но не пали духом.Он решил снова приехать в Украину, чтобы поддержать украинцев в это нелегкое время войны и кризиса.Осенний визит Ника в Украину будет отличаться от всех остальных. 17 сентября в 19:30 состоится благотворительное выступление Ника в центре Киева на Крещатике. Благодаря прямой трансляции телеканала "Надія" увидеть человека-легенду смогут жители еще 20 стран.Коммуникационное агентство "Ключевые стратегии".Международная сеть женских фитнес клубов FitCurves.