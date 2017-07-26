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 Ник Вуйчич снова посетит Киев

17 сентября в Киев приедет Ник Вуйчич, человек-легенда, всемирно известный мотивационный спикер, человек без рук и ног.

Несмотря на физические ограничения, Ник ловко орудует клавиатурой компьютера, играет в футбол, плавает, занимается серфингом, прыгает с парашютом, водит автомобиль. Продуктивности этого человека может позавидовать каждый: он руководит некоммерческой организацией "Жизнь без конечностей", созданной для помощи инвалидам. Около 250 раз в год выступает со сцены, написал несколько книг, которые мгновенно стали бестселлерами, снимается в кино, становится героем известных ток-шоу. Он женат и воспитывает двоих сыновей, напоминает Цензор. НЕТ.

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Ник Вуйчич снова посетит Киев 02

Ник Вуйчич снова посетит Киев 03



За последние два года украинцы трижды смогли увидеться и пообщаться с Ником Вуйчичем. Многие были мотивированны его неординарной жизнью, его невероятными победами и сердечными откровениями. Во время предыдущих поездок он выступал перед многотысячными аудиториями, был гостем на бизнес-ланчах, участником пресс-конференций и ток-шоу. Встретиться с Ником смогли и герои мультимедийного проекта "Переможцi", которые потеряли на войне конечности, но не пали духом.

Он решил снова приехать в Украину, чтобы поддержать украинцев в это нелегкое время войны и кризиса.

Осенний визит Ника в Украину будет отличаться от всех остальных. 17 сентября в 19:30 состоится благотворительное выступление Ника в центре Киева на Крещатике. Благодаря прямой трансляции телеканала "Надія" увидеть человека-легенду смогут жители еще 20 стран.


Организаторы мероприятия: Коммуникационное агентство "Ключевые стратегии". Главный партнер: Международная сеть женских фитнес клубов FitCurves. Дополнительная информация: https://www.facebook.com/NickVujicicUkraine/ http://nick-vujicic.com.ua
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