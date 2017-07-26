 В июне 382 киевских квартиры подверглись ограблениям, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщили в Нацполиции.
Правоохранители сообщили, что количество квартирных краж в столице сокращается. Так, например, если в мае 2016 года было зарегистрировано 789 краж, то в мае 2017 г. - 394. В июне 2016 г. в полицию обратились 793 жертвы квартирных краж, а в июне 2017 г. - 382.
Также известно, что за первые 13 дней июля ограбили 197 квартир, тогда как за аналогичный период прошлого года 342. То есть, согласно официальным данным полиции, в столице не наблюдается даже сезонного роста количества квартирных краж.
В Нацполиции уверяют, что за год количество квартирных краж по Украине сократилось на 10%. За первое полугодие 2016 г. по стране ограбили 14 тыс. 893 квартиры. За аналогичный период 2017 г. - 13 тыс. 382. При этом раскрываемость таких преступлений выросла на 4%. Динамика вполне положительная, особенно учитывая то, что в 2015 году в Украине был всплеск квартирных краж.
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Разве этих ублюдков можно считать людьми?
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