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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ограбление (1234) Нацполиция (8159)

 В июне 382 киевских квартиры подверглись ограблениям, - полиция

полиция полицейский нацполиция

В Нацполиции уверяют, что за год количество квартирных краж по Украине сократилось на 10%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщили в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что количество квартирных краж в столице сокращается. Так, например, если в мае 2016 года было зарегистрировано 789 краж, то в мае 2017 г. - 394. В июне 2016 г. в полицию обратились 793 жертвы квартирных краж, а в июне 2017 г. - 382.

Также известно, что за первые 13 дней июля ограбили 197 квартир, тогда как за аналогичный период прошлого года 342. То есть, согласно официальным данным полиции, в столице не наблюдается даже сезонного роста количества квартирных краж.

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В Нацполиции уверяют, что за год количество квартирных краж по Украине сократилось на 10%. За первое полугодие 2016 г. по стране ограбили 14 тыс. 893 квартиры. За аналогичный период 2017 г. - 13 тыс. 382. При этом раскрываемость таких преступлений выросла на 4%. Динамика вполне положительная, особенно учитывая то, что в 2015 году в Украине был всплеск квартирных краж.
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Пора грабить награбленное,так сказать экспроприировать экспроприаторов надо срочно узнавать адреса самых честных Украинских судей,прокуроров,депутатов,министров,чинуш и посетить их на предмет ликвидации излишков и борьбы с нетрудовыми доходами ....
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так а где правда епта? Блогер кричит и картинки показывает что все ок, все зашибись. Когда эту тварь уволят
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Твари у бабки соседки живущей в нищите украли конверт подписаный "на похороны".
Разве этих ублюдков можно считать людьми?
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Кто-нибудь, передайте нимфам на "Цензоре" что КРАЖА и ОГРАБЛЕНИЕ -- это две большие разницы. Пусть не позорятся.
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А чем новая полиция занимается ?! Отжимом у честных граждан последнего имущества ?!
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кстати да, по идее правильно было - "подверглись кражам", но не звучит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ июне 382 киевских квартиры подверглись ограблениям, - полиция
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