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Все про:Одесская область (1617) Нацполиция (8159) суд (21306) блокирование (223)

 Полиция задержала 11 человек – участников протестной акции под зданием Ширяевского райсуда в Одесской области

ширяево

Сотрудники полиции стабилизировали ситуацию около Ширяевского районного суда в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко в Фейсбуке.

Он добавил, что на данный момент задержано 11 человек, участвовавших в нарушениях публичного порядка, решается вопрос о квалификации их действий.

В свою очередь пресс-служба ГУ Нацполиции в области сообщила, что возле Ширяевского райсуда обеспечивают общественный порядок более 60 сотрудников полиции, в том числе и бойцы спецподразделения.

Также в пресс-службе подтвердили, что один из участников конфликта под зданием суда кинул бутылку с зажигательной смесью, и сейчас полиция устанавливает его личность.

Также читайте: В Одесской области судья оправдал жену прокурора, которая сбила человека. Жители заблокировали суд

Как сообщалось, в среду в Ширяево Одесской области прошла очередная акция протеста, сопровождаемая конфликтами между сторонниками и противниками судьи Сергея Палия, а также противостоянием с правоохранителями. В самом начале акции протеста против С.Палия возник конфликт между ее участниками и неизвестными лицами спортивного телосложения, выступавшими в защиту судьи. В ходе конфликта были применены газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью, которые не привели к воспламенению каких-либо объектов.

Как сообщалось, около 30 человек в пятницу, 21 июля, заблокировали здание Ширяевского районного суда в Одесской области. Участники акции требовали от одного из судей суда принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В здание суда в Одесской области кидали коктейлями Молотова. ФОТО

Среди основных претензий местных жителей к судье было вынесение оправдательного приговора супруге местного прокурора, сбившей мужчину, из-за чего тот остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.

По факту этих событий правоохранительные органы начали ряд уголовных производств по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.296 (хулиганство), ст.376 (незаконное вмешательство в действия судебных органов), ст.377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Одесской области разблокировали здание Ширяевского райсуда
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"задержано 11 человек, участвовавших в нарушениях публичного порядка" - при шоколадной властие акции протеста уже в не закона?

"один из участников конфликта под зданием суда кинул бутылку с зажигательной смесью" - аваковский казачек. Излюбленная шоколадными методика дискретизации любых народных митингов!
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Еще они любят подсылать паленных кацапов, чтобы перевести тему на "рука мацквы".
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Хто кого там бив- ніц не зрозуміло. Як і кого затримали.
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ну не судью же или титушек его охранявших затримали...
ты как первый день живёшь...
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а... кого затримали - та то моє власне припущення...
навіть якщо і затримали тітушок - то їм все одно нічогісенько не буде.
тим паче в Одесі...
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и ни одного судью не смогли задержать в государстве Украина1
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порохотя́г, -а, чол., зах., рідко.Те саме, що пилосос.Порошенко, що той порохотяг - засмоктує в себе важке каміння, піски і води... та взагалі, що є під шлангом, а потім порошить пиллю очі.
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Кацапский "ихтамнет" посеял в Горловке военный билет и пытается его найти через соцсети.
Это всё, что нужно знать о "гражданской войне" на Донбассе.
Полиция задержала 11 человек – участников протестной акции под зданием Ширяевского райсуда в Одесской области - Цензор.НЕТ 2208
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===Полиция задержала 11 человек - участников протестной акции под зданием Ширяевского райсуда в Одесской области ===
НАДЕЮСЬ что все же ЭТИХ ===неизвестными лицами спортивного телосложения, выступавшими в защиту судьи.=== а не людей отстаивающих ПРАВДУ!!!
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Якщо і тих, і тих, это КУДА ни шло. НО если ТОЛЬКО ТИХ кто против продажного судьи - ТО это ПОЗОР
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Бо коли порушуєш громадський порядок, хоч і заради справедливості, треба вміти вчасно втекти.
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тот кто бросил бутылку, да ... но остальные его не знали и просто СТОЯЛИ и ждали объяснений ПАЛИЯ, так как сПАЛИЛся он - ПО ПОЛНОЙ!!!
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Не факт, що просто стояли- без штурханини таке не обходиться.
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Ты что-то путаеш. Дебилы ж от судьи и почитают шоколадки - кто их задерживать станет.
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Даже не сомневаюсь, что задержали тех, кто за ПРАВДУ! Вон барыга уже лишил Михо украинского паспорта!
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разве по законодательству такое возможно - СЕГОДНЯ ДАЛ а завтра забрал??? Для этого нужны КОНСТИТУЦИОННЫЕ обстоятельства.
Лучше бы лишил гражданства - НОВИНСКОГО. Вот о ком Украина бы НЕ жалела
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Подозреваю, что среди задержанных нет ни одного "неизвестного лица спортивного телосложения".
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А особисто вам як би більше хотілося? Бо бажання збуваються.
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Мечты сбываются только у тех, кто ворует миллионами, у остальных - с точностью до наоборот.
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А хто заробляє мільйонами- з ними як бути?
Навіть дитячі мрії?
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"А хто заробляє мільйонами- з ними як бути? " - что значит - "как с ними быть"? У меня никаких предложений в отношение мечтателей не было)), пусть живут как считают нужным. А детские мечты, как правило там и остаются... в детстве.
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А я допомагаю дитячим мріям збуватися- навіть якщо ці діти вже і вважають себе дорослими.
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......нформацію, яку раніше розповсюдили у Мережі, ТСН підтвердили у Державній міграційній службі України.Як пояснили ТСН, Саакашвілі позбавляється громадянства на основі п.2 ст.19 Закону "Про громадянство", а саме - на підставі неправдивих даних, вказаних в анкеті. У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА було вказано, що він не перебуває під слідством в Україні чи за її межами, проте відомо, що на території Грузії Саакашвілі було заочно заарештовано. У міграційній службі зазначають, що з приводу громадянства Саакашвілі запит до них надіслав нардеп Андрій Лозовий. І за запитом Комісія з питань громадянства ухвалила відповідне рішення.Саакашвілі позбавили українського громадянства - міграційна служба - Політика - TCH.ua .
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Полиция задержала 11 человек – участников протестной акции под зданием Ширяевского райсуда в Одесской области - Цензор.НЕТ 2259Stanislav Rybin Сьогодні, 17:04 3 0То есть всех сейчас пытаются убедить, что на момент торжественного получения
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Оо а теперь так как он не гражданин то есть все предпосылки что его выдадут Грузии, одним конкурентом и критиканом меньше.
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Ага плядь ..!..А Григорішини ..Новінські та інші соєвому ..пох ...!!!
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Lvbnhj - и что теперь Саакашвили делать? В Грузии он заочно арестован, в Украине гражданства нет... Просить убежище в США, где он сейчас.... - могут и не дать, а выдать Грузии...
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Не буду здивований. якщо барига видасть Міхо ..Грузії !!
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Lvbnhj - это уже США наверное будут решать...Вообще то я довольно не плохо знаю менталитет грузин.. Реально не виновного не посадят (сторонники не дадут), а если посадят, то за дело...Вот ты хочешь, что бы Янукович сел? Так вот это калька, с Грузии - многие люди действительно считают там его преступником... Разговаривал по этой теме с обычными грузинами... Это конечно не устраняет того факта, что барыга расправился с конкурентом...
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Антонина недавно заявила что во всех 100% протестах на Украине виновата рука Кремля.))
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Ни фига себе , с ума сошли что-ли протестовать путин же может сразу напасть ну что за люди бестолковые ...
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"конфликтами между сторонниками и противниками судьи.."
у судей есть сторонники..?
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Пора применять суд Линча к этим судьям и прокурорам!
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И не только к ним ,там ещё депутатская сволота всех мастей,министры ,чинуши ,оллигархи и прочая наволочь ...
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А может сначала к тем, под чьей крышей они отрабатывают?
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А вы не задумывались,почему судьи,никогда не бастуют,куме?
-А их все устраивает с 1991 року
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Капець. Арешт тих , хто вимагав справедливості ! . Ой дуркаїна . А її мешканці відповідно дуркаїнці. Це кара за безмозглий вибір . Бо саме дурні можуть виступити проти Партії Регіонів , а потім обрати собі поводирем засновника цієї партії . Ба більше , міністра уряду , який фактично і привів війну в Україну.
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Ню-ню. А я гляжу, реформы просто семимильными шагами идут. Скоро, ребятки, будем, как в россии сроки за лайки получать. Ведь кто кроме него?
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