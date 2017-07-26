===Полиция задержала 11 человек - участников протестной акции под зданием Ширяевского райсуда в Одесской области ===

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко в Фейсбуке.
Он добавил, что на данный момент задержано 11 человек, участвовавших в нарушениях публичного порядка, решается вопрос о квалификации их действий.
В свою очередь пресс-служба ГУ Нацполиции в области сообщила, что возле Ширяевского райсуда обеспечивают общественный порядок более 60 сотрудников полиции, в том числе и бойцы спецподразделения.
Также в пресс-службе подтвердили, что один из участников конфликта под зданием суда кинул бутылку с зажигательной смесью, и сейчас полиция устанавливает его личность.
Как сообщалось, в среду в Ширяево Одесской области прошла очередная акция протеста, сопровождаемая конфликтами между сторонниками и противниками судьи Сергея Палия, а также противостоянием с правоохранителями. В самом начале акции протеста против С.Палия возник конфликт между ее участниками и неизвестными лицами спортивного телосложения, выступавшими в защиту судьи. В ходе конфликта были применены газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью, которые не привели к воспламенению каких-либо объектов.
Как сообщалось, около 30 человек в пятницу, 21 июля, заблокировали здание Ширяевского районного суда в Одесской области. Участники акции требовали от одного из судей суда принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.
Среди основных претензий местных жителей к судье было вынесение оправдательного приговора супруге местного прокурора, сбившей мужчину, из-за чего тот остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.
По факту этих событий правоохранительные органы начали ряд уголовных производств по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.296 (хулиганство), ст.376 (незаконное вмешательство в действия судебных органов), ст.377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.
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"один из участников конфликта под зданием суда кинул бутылку с зажигательной смесью" - аваковский казачек. Излюбленная шоколадными методика дискретизации любых народных митингов!
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ты как первый день живёшь...
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навіть якщо і затримали тітушок - то їм все одно нічогісенько не буде.
тим паче в Одесі...
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Это всё, что нужно знать о "гражданской войне" на Донбассе.
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НАДЕЮСЬ что все же ЭТИХ ===неизвестными лицами спортивного телосложения, выступавшими в защиту судьи.=== а не людей отстаивающих ПРАВДУ!!!
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Лучше бы лишил гражданства - НОВИНСКОГО. Вот о ком Украина бы НЕ жалела
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Навіть дитячі мрії?
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у судей есть сторонники..?
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-А их все устраивает с 1991 року
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