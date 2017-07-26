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 Гройсман о ремонте дороги Кролевец-Шостка: "Хочу, чтобы участков, куда надо дойти "впервые в истории асфальтового покрытия", оставалось меньше"

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В Украине продолжается ремонт дорог, которые не ремонтировались с момента укладки первого асфальта.

Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

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"Ремонт дорог, который мы начали в прошлом году набирает обороты. Буду рад слышать чаще "ремонтируют, аж гай шумит" и хочу, чтобы участков, куда надо дойти "впервые в истории асфальтового покрытия", оставалось меньше", - написал он, комментируя сообщение о ремонте дороги Кролевец-Шостка, который проводится впервые за всю историю ее существования.

Гройсман также напомнил о своем обещании обеспечить качественные дороги по всей Украине в ближайшем будущем.

"Я обещал, что через 5-7 лет украинцы будут ездить по нормальным дорогам и я привык держать слово! Капитальний ремонт страны продолжается!", - добавил Премьер.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о ремонте дороги Кролевец-Шостка: "Хочу, чтобы участков, куда надо дойти "впервые в истории асфальтового покрытия", оставалось меньше"
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