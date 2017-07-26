 Гройсман о ремонте дороги Кролевец-Шостка: "Хочу, чтобы участков, куда надо дойти "впервые в истории асфальтового покрытия", оставалось меньше"

Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Ремонт дорог, который мы начали в прошлом году набирает обороты. Буду рад слышать чаще "ремонтируют, аж гай шумит" и хочу, чтобы участков, куда надо дойти "впервые в истории асфальтового покрытия", оставалось меньше", - написал он, комментируя сообщение о ремонте дороги Кролевец-Шостка, который проводится впервые за всю историю ее существования.
Гройсман также напомнил о своем обещании обеспечить качественные дороги по всей Украине в ближайшем будущем.
"Я обещал, что через 5-7 лет украинцы будут ездить по нормальным дорогам и я привык держать слово! Капитальний ремонт страны продолжается!", - добавил Премьер.
42 0
Перечень медпрепаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа, - Гройсман(22)
Дело Розенблата-Полякова: прокуратуре остается верить на слово, что депутаты не сбегут(22)
Львовская филармония и Луганский музыкально-драматический театр получат статус национальных, - Гройсман(38)
За первое полугодие прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА(58)
Конфлікт Порошенко-Гройсман: куди поверне історія?(0)
Гройсман поручил активизировать работу по отбору руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний(38)
Кабмин планирует разработать новый законопроект о передаче права управления землей объединенным громадам, - Гройсман(22)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума