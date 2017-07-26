 НАБУ проводит обыски в киевском офисе "Укрнафты"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрнафты" на странице в Facebook.
"Сейчас в киевском офисе ПАО "Укрнафта" идет обыск, который проводят детективы НАБУ. Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы", - сообщает пресс-служба.
Отметим, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.
442 3
ГПУ начала расследование по факту проведенных НАБУ обысков в доме и в рабочем кабинете судьи Вовка(29)
Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос. ФОТОрепортаж(95)
"ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО(46)
Правоохранители проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, - Матиос(76)
Сотрудники СБУ ощущают себя над законом и над обществом, которому присягали служить?(0)
Обыск в холдинге "Вестей" связан с налоговыми площадками экс-главы Минсдоха Клименко, - источник(17)
Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести”. ВИДЕО(95)
Ответить
Ответить
Ответить