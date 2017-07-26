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 Политика Украины
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Все про:обыск (1174) Укрнафта (170)

 НАБУ проводит обыски в киевском офисе "Укрнафты"

укрнафта

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в киевском офисе Публичного акционерного общества "Укрнафта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрнафты" на странице в Facebook.

"Сейчас в киевском офисе ПАО "Укрнафта" идет обыск, который проводят детективы НАБУ. Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы", - сообщает пресс-служба.

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Отметим, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.


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молодые сусы ищут нефть или что-то посущественнее.
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В реале идет настоящая война между Украиной и Беней, о которой быдло не должно знать.
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