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Все про:ГПУ (8797) задержание (6013) Ирина Салий (52)

 Суса подозревают в присвоении денег и вещей, изъятых при обыске

сус

Бывший следователь Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус подозревается в присвоении денежных средств, игровых автоматов и видеорегистратора.

Эту информацию журналисту Цензор.НЕТ подтвердил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, речь идет о вещах изъятых при обыске. Игровые автоматы он якобы перепродал.

Видерегистратор использовал в личном кабинете.

По поводу денег речь идет о сумме около 400 тыс грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения экс-следователю ГПУ Сусу изберут сегодня или завтра, - Холодницкий

Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.
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И он такой ОДИН??? Сколько по всей стране ВЕЩДОКОВ хранится (( Неужели нельзя БАЗУ данных создать и вносить в нее вещдоки а после суда выдавать обратно или что там с ними дальше делают .. НО НЕ В КАРМАН ПРОЙДОХИ ((
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А где новость про то как Суд Лондона обязал Украину возместить РФ долг и судебные расходы?
Срочно надо закидать тот суд коктейлями Молотова.
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Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
-- Что ж это такое? Ведь я машинально.
-- Я тебе покажу машинально! -- сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее. (c)
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А как там дела с бандой из прокуроров, ментов, мчсников , которые 4 года назад грабанули салон Графф элитных часов , украшений в Киеве?
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"Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7."
Вопросы???
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Владимир Ильич, сидит на скамейке в парке и размышляет о мировой буржуазии. Рядом садится девочка и плачет. Покосился Ильич и спрашивает:"Ты чего плачешь?". Да вот, мама дала копеечку на хлеб. Я пошла и по дороге еще нашла копеечку. Но споткнулась потом и копеечку потеряла. Так было бы на хлеб и мне бы досталось. И еще больше расплакалась.

Не понравилась Ильичу буржуазная сущность девочки. Отнял он у нее копеечку, а заодно шапку и пальто.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуса подозревают в присвоении денег и вещей, изъятых при обыске
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