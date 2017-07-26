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 Киевские новости
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Все про:алкоголь (1615) Киев (17708) Киевсовет (1150) торговля (840) Антимонопольный комитет (203)

 Высший хозсуд обязал Киевсовет отменить запрет реализации алкоголя в магазинах в ночное время, - Антимонопольный комитет

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Высший хозяйственный суд (ВХСУ) обязал Киевский городской совет отменить решение от 22 сентября 2016 года о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, о этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Cуд также усмотрел нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в решении №19/1023 от 22 сентября "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в Киеве".

Таким образом, ВХСУ подтвердил необходимость обязательного выполнения Киевсоветом решения Административной коллегии №63 от 20 декабря.

Данным решением действия столичных властей были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции; также данное решение обязывало Киевсовет прекратить данные нарушения.

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Отмечается, что подобные ограничения не предусмотрены законодательными актами Украины.

Напомним, ранее в Киеве запретили продажу алкоголя в ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета 22 сентября, его поддержали 86 депутатов.

Распоряжение киевской власти вступило в силу с 12 октября 2016 года.

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Пусть в Киеве типа референдума по этому поводу проведут - 90 процентов будут ЗА запрет продажи ночью алкоголя. и плевать на суд ГРОМАДА так решила
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когда тебя вечером возвращающегося с работы или с другого мероприятия встретит компашка только что СКУПИВШАЯСЯ в такой забегаловке.....
ВРЯД ли тебе потом будет ПОХ..
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регулярно встречаюсь. без проблем. один раз сильно выручили.
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Для ентого есть ПОЛИЦИЯ которая за наши налоги обязана следить за проядком!!!
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вот эта громада будет решать.(( за или нет.

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треба бухати це алкогімно бо дітям спиртобаронів невистачить на кокс
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права торгующих. про распитие речь не идёт. там другой закон, на который всем начхать.
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Как дикари, честное слово. Пусть нация спивается круглосуточно, пусть не дают людям ночью спать. Ради чего?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВысший хозсуд обязал Киевсовет отменить запрет реализации алкоголя в магазинах в ночное время, - Антимонопольный комитет
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