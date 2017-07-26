 Высший хозсуд обязал Киевсовет отменить запрет реализации алкоголя в магазинах в ночное время, - Антимонопольный комитет

Как информирует Цензор.НЕТ, о этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
Cуд также усмотрел нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в решении №19/1023 от 22 сентября "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в Киеве".
Таким образом, ВХСУ подтвердил необходимость обязательного выполнения Киевсоветом решения Административной коллегии №63 от 20 декабря.
Данным решением действия столичных властей были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции; также данное решение обязывало Киевсовет прекратить данные нарушения.
Отмечается, что подобные ограничения не предусмотрены законодательными актами Украины.
Напомним, ранее в Киеве запретили продажу алкоголя в ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета 22 сентября, его поддержали 86 депутатов.
Распоряжение киевской власти вступило в силу с 12 октября 2016 года.
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