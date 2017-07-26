 Новые санкции США в отношении России могут негативно повлиять на энергонезависимость ЕС, - Еврокомиссия

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Комиссары выразили свою озабоченность, в частности, из-за возможного влияния законопроекта на энергетическую независимость ЕС. Законопроект, одобренный Палатой представителей США, демонстрирует, что учитывается ряд этих проблем. Тем не менее, он предусматривает введение санкций в отношении любой компании (включая европейскую), которая вносит вклад в разработку, техническое обслуживание, модернизацию или ремонт трубопроводов для экспорта электроэнергии Российской Федерацией", - сказано в сообщении.
В зависимости от реализации данного законопроекта, по мнению Еврокомиссии, это может повлиять на инфраструктуру, транспортирующую энергоресурсы в Европу, в частности на техническое обслуживание и модернизацию трубопроводов в России, которые питают газотранспортную систему Украины. Это может также повлиять на проекты, имеющие решающее значение для целей диверсификации ЕС, таких как проект Балтийского сжиженного природного газа.
"Хотя коллегия подчеркнула важность режима санкций против России и его строгого осуществления, она выразила озабоченность по поводу возможных негативных политических последствий законопроекта", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что на встрече лидеров стран "Большой семерки" в мае подчеркивалось, что новые санкции должны координироваться между союзниками.
"ЕС полностью привержен режиму санкций в отношении России. Однако единство G7 в отношении санкций и тесной координации между союзниками лежит в основе обеспечения полного осуществления "минских соглашений". Это основная цель ЕС и США. Американский законопроект может иметь непреднамеренные односторонние последствия, которые влияют на интересы энергетической безопасности ЕС. Вот почему Комиссия сегодня сделала вывод о том, что если наши проблемы не будут приняты во внимание, мы готовы действовать надлежащим образом", - цитируется еврокомиссией ее президент Жан-Клод Юнкер.
ЕС в настоящее время заявляет свои опасения по всем дипломатическим каналам с США и другими своими коллегами. В сообщении подчеркивается, что еврокомиссия будет внимательно следить за происходящим в США законодательным процессом и последующей реализацией законопроекта, а также быстро реагировать, если это потребуется.
Напоминаем, Палата представителей Конгресса США 25 июля одобрила введение новых санкций против России.
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Лондонский суд обязал Украину вернуть России кредит выданный Януковичу в 2013 году. С процентами.
Сегодня Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта нынешнего года по делу об облигационном займе, который был выдан Россией Украине в декабре 2013 года. Как сообщил российский Минфин, суд обязал Киев выплатить как номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, так и неосуществленный купонный платеж в размере $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Украинский минфин трактует решение суда иначе, считая главным продление отсрочки начала взыскания долга до январского рассмотрения апелляции.
Речь идет о займе $3 млрд в виде облигаций, выкупленных Россией в декабре 2013 года, когда Украиной руководил Виктор Янукович. Срок погашения по бондам наступил 20 декабря 2015 года. Киев настаивал на реструктуризации долга, но не получив ее, ввел мораторий на погашение обязательств. В феврале 2016 года Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Киева $3 млрд долга, процентов и судебных расходов.
29 марта текущего года Высокий суд удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине. Такой порядок предусматривает судопроизводство без проведения полномасштабного разбирательства, которое могло бы затянуться на несколько лет. Хотя формально мартовское решение не обязало Киев начать гасить долг, фактически суд тогда признал отсутствие у украинской стороны весомых аргументов для того, чтобы этого не делать. Российский Минфин уже тогда посчитал решение суда окончательной победой, украинский - заявлял о намерении подать апелляцию.
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Они тока рассчитаны для вас лохов, то есть для внутреннего потребления.)))
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Долг Януковича: Лондонский суд сказал ждать рассмотрения апелляции Украины
Среда, 26 июля 2017, 13:37
Высокий суд Лондона принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции Украины по делу о возвращении России еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов по договоренностям с Виктором Януковичем.
Как сообщает Министерство финансов Украины, такое решение принял судья Уильям Блэр.
...
"Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, что произойдет не ранее 2018 года", - уточняет ведомство.
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Выскажите свои "озабоченности и обеспокоенности" и сопите в тряпку!
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То есть еврокомиссии насрать
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Я б ни за что так не объяснил. Я при первой же возможности в морду пытаюсь дать.
Приходится цитировать выдержанных людей:
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"техническое обслуживание, модернизацию или ремонт трубопроводов для экспорта электроэнергии Российской Федерацией", - сказано в сообщении."Источник: https://censor.net.ua/n449267
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ЕС! Даю вам дельный совет по вашей энергонезависимости. Можете не благодарить.
1. Вы поднимаете задницу и прилагаете максимум усилий к изгнанию )(уйла с Донбасса и Крыма.
2. Совместными усилиями разрабатываем шельфовый газ в Крыму и сланцевый на Донбассе.
3. Профит.
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