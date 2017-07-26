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 Политика Украины, За рубежом
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 Новые санкции США в отношении России могут негативно повлиять на энергонезависимость ЕС, - Еврокомиссия

еврокомиссия

Европейская комиссия опасается, что одобренный 25 июля Палатой представителей Конгресса США законопроект, внедряющий новые санкции против России, может негативно повлиять на энергетическую независимость Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Комиссары выразили свою озабоченность, в частности, из-за возможного влияния законопроекта на энергетическую независимость ЕС. Законопроект, одобренный Палатой представителей США, демонстрирует, что учитывается ряд этих проблем. Тем не менее, он предусматривает введение санкций в отношении любой компании (включая европейскую), которая вносит вклад в разработку, техническое обслуживание, модернизацию или ремонт трубопроводов для экспорта электроэнергии Российской Федерацией", - сказано в сообщении.

В зависимости от реализации данного законопроекта, по мнению Еврокомиссии, это может повлиять на инфраструктуру, транспортирующую энергоресурсы в Европу, в частности на техническое обслуживание и модернизацию трубопроводов в России, которые питают газотранспортную систему Украины. Это может также повлиять на проекты, имеющие решающее значение для целей диверсификации ЕС, таких как проект Балтийского сжиженного природного газа.

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"Хотя коллегия подчеркнула важность режима санкций против России и его строгого осуществления, она выразила озабоченность по поводу возможных негативных политических последствий законопроекта", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что на встрече лидеров стран "Большой семерки" в мае подчеркивалось, что новые санкции должны координироваться между союзниками.

"ЕС полностью привержен режиму санкций в отношении России. Однако единство G7 в отношении санкций и тесной координации между союзниками лежит в основе обеспечения полного осуществления "минских соглашений". Это основная цель ЕС и США. Американский законопроект может иметь непреднамеренные односторонние последствия, которые влияют на интересы энергетической безопасности ЕС. Вот почему Комиссия сегодня сделала вывод о том, что если наши проблемы не будут приняты во внимание, мы готовы действовать надлежащим образом", - цитируется еврокомиссией ее президент Жан-Клод Юнкер.

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ЕС в настоящее время заявляет свои опасения по всем дипломатическим каналам с США и другими своими коллегами. В сообщении подчеркивается, что еврокомиссия будет внимательно следить за происходящим в США законодательным процессом и последующей реализацией законопроекта, а также быстро реагировать, если это потребуется.

Напоминаем, Палата представителей Конгресса США 25 июля одобрила введение новых санкций против России.

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Европа готовится к повышению тарифов на э/энергию.
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Да я грешным делом подумала, что уже есть решение лондонского апелляционного суда, а это оказывается протокольное продление предыдущего решения хозяйственного
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для внутреннего потребления свои новости! :D

Лондонский суд обязал Украину вернуть России кредит выданный Януковичу в 2013 году. С процентами.

Сегодня Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта нынешнего года по делу об облигационном займе, который был выдан Россией Украине в декабре 2013 года. Как сообщил российский Минфин, суд обязал Киев выплатить как номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, так и неосуществленный купонный платеж в размере $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Украинский минфин трактует решение суда иначе, считая главным продление отсрочки начала взыскания долга до январского рассмотрения апелляции.

Речь идет о займе $3 млрд в виде облигаций, выкупленных Россией в декабре 2013 года, когда Украиной руководил Виктор Янукович. Срок погашения по бондам наступил 20 декабря 2015 года. Киев настаивал на реструктуризации долга, но не получив ее, ввел мораторий на погашение обязательств. В феврале 2016 года Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Киева $3 млрд долга, процентов и судебных расходов.
29 марта текущего года Высокий суд удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине. Такой порядок предусматривает судопроизводство без проведения полномасштабного разбирательства, которое могло бы затянуться на несколько лет. Хотя формально мартовское решение не обязало Киев начать гасить долг, фактически суд тогда признал отсутствие у украинской стороны весомых аргументов для того, чтобы этого не делать. Российский Минфин уже тогда посчитал решение суда окончательной победой, украинский - заявлял о намерении подать апелляцию.
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Засунь в жопу новости от Кремля :D
Они тока рассчитаны для вас лохов, то есть для внутреннего потребления.)))
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да хрен с ним... С самого начала было понятно, что єтот суд Украина проиграет...
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Ничего подобного:
Долг Януковича: Лондонский суд сказал ждать рассмотрения апелляции Украины
Среда, 26 июля 2017, 13:37

Высокий суд Лондона принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции Украины по делу о возвращении России еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов по договоренностям с Виктором Януковичем.
Как сообщает Министерство финансов Украины, такое решение принял судья Уильям Блэр.
...
"Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, что произойдет не ранее 2018 года", - уточняет ведомство.
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басманный .шо с воза упало то пропало.так что пацаки тихой сапой смачно отсасываем у кадырки
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а дипутаты рады хоть один иск подали за Крым и Донбасс хотя нет куйло пригрозил их имущество в Крыму забрать и они будут упиратся до последнего
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Подали не один иск, но не депутаты, депутаты не должны подавать иски. Максимум что депутат может, подать иск в ЕСПЧ.
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Индюкович вернул в банк Курченко на РАБссии то гоффно 3 ярдное даже знаю дату 22 февраля 2014 года...
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Триллионы за Крым, капля в море по сравнению с 3 лярдами.
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Долги надо платить и это однозначно, а то завтра вместо Порошенко прийдёт кто то новый и скажет мы не будем платить долги Порошенко.
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президент Жан-Клод Юнкер который ездил в Питербург на форум т.е к своему шефу за консультациями.
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Не фиг было 3 года сидеть и задницу греть. Что сделано практически для диверсификации поставок газа из мордора Трёп один.
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не ссыте еврошлюхи, повлияет положительно. меньше нефтерубликов перепадет на карман - это да.
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вот-вот проще захватить это не до государство и разделить газовые месторождения между союзниками.
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Под Ростов кацап слетай, там пару гектаров ваших ихтамнету закопано под номерами.)))))))))))
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Опппа... Зашевелились. Озабочены... руSSкий гас не будет поступать... А сцуко руSSкие танки их конечно не смущают?
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Новые санкции США в отношении России сохранят миллионы жизней украинцев, сирийцев, европейцев, защитят европейские ценности, демократию, свободу, международное право, а это стоит того
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А кацапы уже визжат и воют,что:Юнкер наш!
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Трусливые и алчные бюргеры со своими смехотворными "санкциями" для галочки решили навязать эту же игру и Штатам?
Выскажите свои "озабоченности и обеспокоенности" и сопите в тряпку!
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---она выразила озабоченность по поводу возможных негативных политических последствий---

То есть еврокомиссии насрать
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Жареные сосиски бюргерам заменят независимость и свободу?
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Ну вот вы теперь поняли Господа украинцы..., кто посредник на Минских переговорах и какими интересами ЕС руководствуется? Независимостью и интересами Украины, да??? Помните, как при каждом обострении Петр Лексеич звонил в Германию и Францию за советами и поддержкой? Какие советы они давали, как вы думаете??
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К вечеру Еврокомиссия объявит , шо она такого не говорила . И ее не так поняли и она всеми руками ЗА . Уже проходили
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типичная дипломатическая малява для Путлерсосок РАБссии... Банки РАБссии лысые,валюты НЕТ.Цетробанк продаёт в сутки не более 4 миллионов долларов.Это ЗВИЗДЕЦ РАБссии называется.
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выражаю озабоченность по поводу поставок турбин Сименс в Крым.Жуйте не подавитесь...РАБссия вяликая дяржава..выдержит
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До чего у нас люди умные: серьезные вещи объясняют так, что даже ското-паРашному отродью понятно становится.
Я б ни за что так не объяснил. Я при первой же возможности в морду пытаюсь дать.
Приходится цитировать выдержанных людей:

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Класний переклад!
"техническое обслуживание, модернизацию или ремонт трубопроводов для экспорта электроэнергии Российской Федерацией", - сказано в сообщении."Источник: https://censor.net.ua/n449267
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"санкций США в отношении России могут негативно повлиять на энергонезависимость ЕС"
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ЕС! Даю вам дельный совет по вашей энергонезависимости. Можете не благодарить.
1. Вы поднимаете задницу и прилагаете максимум усилий к изгнанию )(уйла с Донбасса и Крыма.
2. Совместными усилиями разрабатываем шельфовый газ в Крыму и сланцевый на Донбассе.
3. Профит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые санкции США в отношении России могут негативно повлиять на энергонезависимость ЕС, - Еврокомиссия
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