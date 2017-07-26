 Взрыв в многоэтажке в Голосеево - людей эвакуируют из здания

В Киеве на Голосеево (ул. Бурмистренко, 12) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей. Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщили в столичном управлении ГосЧС.
Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек.
О жертвах и пострадавших в ведомстве пока не сообщают.
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