 Меру пресечения экс-следователю ГПУ Сусу изберут сегодня или завтра, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии журналистам сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Скорее всего, это будет решено или сегодня, или завтра", - сказал Холодницкий.
Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.
По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".
В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.
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