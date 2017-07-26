 Главным и старшим тренерам олимпийцев подняли зарплату до 35 тысяч гривен, - Жданов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
"Главным и старшим тренерам, которые тренируют олимпийские команды, повысили зарплаты до 35 тысяч гривен... Личным тренерам олимпийцев подняли зарплату до 25 тысяч гривен путем увеличения стипендий Кабинета Министров. Это серьезно, спросите у них, они ходят радостные все", - сказал он.
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Жданов также сообщил, что выросли зарплаты тренеров детских юношеских спортивных школ.
"И еще одно решение мне вместе с коллегой вице-премьером Вячеславом Кириленко удалось продвинуть. Подняли на 2 тарифных разряда зарплаты 15 тысячам тренеров ДЮСШ. Большое спасибо премьер-министру Владимиру Гройсману за поддержку, мы выполнили его поручение", - сказал министр.
Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.
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Нехай син Порошенка тренується !!!
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