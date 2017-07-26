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 Политика Украины, Экономика, Спорт
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Все про:Жданов (138) зарплата (1720) спорт (1707) тренер (45)

 Главным и старшим тренерам олимпийцев подняли зарплату до 35 тысяч гривен, - Жданов

жданов

В Украине выросли зарплаты спортивных тренеров разных категорий.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Главным и старшим тренерам, которые тренируют олимпийские команды, повысили зарплаты до 35 тысяч гривен... Личным тренерам олимпийцев подняли зарплату до 25 тысяч гривен путем увеличения стипендий Кабинета Министров. Это серьезно, спросите у них, они ходят радостные все", - сказал он.

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Жданов также сообщил, что выросли зарплаты тренеров детских юношеских спортивных школ.

"И еще одно решение мне вместе с коллегой вице-премьером Вячеславом Кириленко удалось продвинуть. Подняли на 2 тарифных разряда зарплаты 15 тысячам тренеров ДЮСШ. Большое спасибо премьер-министру Владимиру Гройсману за поддержку, мы выполнили его поручение", - сказал министр.

Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.

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((( может тебе пару штук здрадофилов прикрепить - ну типа - на перевоспитание,методом тренировки тела)))
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Тренуватися?!!!
Нехай син Порошенка тренується !!!
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не ну это же зрада - да зрадофилы - а почему не рабочим и колхозникам))) - а потому шо они не на государство работают))) (а да пенсионерам поднимут осенью - ну если шо)
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Герои наконец вернули людям, то что они и так получали в пересчете на уе года 4 назад и теперь думают, что им все диферы петь будут. Это надо было делать постепенно с ростом курса и инфляции.
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То есть раз это невозможно было сделать 3 года назад, то сейчас когда появилась возможность, не нужно поднимать?
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это сколько ж теперь диплом и место тренера стоить буду?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавным и старшим тренерам олимпийцев подняли зарплату до 35 тысяч гривен, - Жданов
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