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 Задержан экс-замглавы одесской ГСЧС Великий, обвиняемый в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, - Аброськин

аброськин

Сегодня в Одессе сотрудниками Департамента уголовного розыска Нацполиции в ходе спецоперации было установлено местонахождение и произведено задержание бывшего первого заместителя ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Руслана Великого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Во время выполнения своих служебных обязанностей не принял мер к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в дома профсоюза во время трагических событий 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске. Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Кстати, его бывший "босс" Владимир Боделан скрывается от правоохранительных органов Украины во временно оккупированной АР Крым, где занимает должность "руководителя МЧС". В течение 2017 оперативниками полиции задержаны 4 человека, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе.

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У Боделана наверно много фирм в Украине и недвижимости- может начать конфискацию в пользу государства?
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Ну все, виновный, наконец-то, найден - дело 2-го мая в Одессе можно закрывать!
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Дык.так и будущем энтого Аброськина шукать будут как зрадныка .
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Мне кажется по настоящему виновные давно уже в кацапии,в крыс-му, а это - терпила на которого и повесят все грехи.
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по настоящему виновные уже в замах у министров, как атброськин, а козлы отпущения разбежались кто куда, понимая, что отвечать им, как исполнителям.
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По настоящему виновные- кацапские хозяева этой продажной шушары.
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Если там горели кацапы, то за что его арестовывать? (:
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Боделан "скрывается"? Да он спокойно по городу ходит, недавно на похоронах Кваснюка засветился.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан экс-замглавы одесской ГСЧС Великий, обвиняемый в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, - Аброськин
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