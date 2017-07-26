 Задержан экс-замглавы одесской ГСЧС Великий, обвиняемый в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Фейсбуке.



Он отметил: "Во время выполнения своих служебных обязанностей не принял мер к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в дома профсоюза во время трагических событий 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.





Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске. Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.