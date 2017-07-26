 Задержан экс-замглавы одесской ГСЧС Великий, обвиняемый в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, - Аброськин

Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске. Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Кстати, его бывший "босс" Владимир Боделан скрывается от правоохранительных органов Украины во временно оккупированной АР Крым, где занимает должность "руководителя МЧС". В течение 2017 оперативниками полиции задержаны 4 человека, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе.
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