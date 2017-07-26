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 Политика Украины
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Все про:Европа (1080) Порошенко (13479) соглашение (1050) Европол (14)

 Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Европолом

порошенко

Документом расширяется сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом.

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве с Европейским полицейским офисом. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В сообщении сказано, что вступление в силу Соглашения углубит интеграцию Украины к политике Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел, в развитие достижений в рамках Плана действий ЕЕ по либерализации визового режима между Украиной и ЕЕ.

Документом расширяется сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и государств-членов Европейского Союза в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности. Речь идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных производств и создания возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиска лиц, причастных к совершению преступлений.

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Кроме обмена информацией, сотрудничество может включать в соответствии с установленным Решением Совета Европола задач Европола, обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информации о процедурах уголовных расследований, информации о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.

Документ вступает в силу с даты направления Европейским полицейским офисом по дипломатическим каналам письменного уведомления Украины о получении и принятии сообщения Украины о завершении ею внутригосударственных ратификационных процедур.

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А что там относительно лишения Саакашвили гражданства?
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Вроде лишили его гражданства, Мосийчук уже пойет в Фейсбуке
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Вот такие вот дела....
Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Европолом - Цензор.НЕТ 6964 Ігор Мосійчук з Дмитром Ліньком та ще 9.
1 год. ·

Мені підтверджують: це правда - грузинського януковича Міхо Саакашвілі позбавили українського громадянства і це свідчить, що Президент Петро Порошенко нарешті почав визнавати власні помилки. Він в незаконний спосіб надав наше громадянство і зараз виправляє виключно власні помилки.
Гастролі бродячого грузинського цирку-шапіто явно затяглися і реально почали загрожувати українській державі!
Прощай обдовбаний мішка, прощай...
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порошенко- чпыханое в рот ссыкло! ссыкливее овоща,паскуда рошеновская. зря этого паскуду всего в соплях на Майдане на забили насмерть!

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Ну якщо сам дон Пєдро схвалив, хана всім еврозлочинцям !!!))))
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в район Горловки РАБссия перебросила 15 БМП из состава омсбр (в/ч 63354)место дислокации Дагестан,Буйнакс
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Колишній заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін зажадав від голови СБУ Василя Грицака відкрити кримінальне провадження стосовно Порошенка.
«Суд таки зобов'язав СБУ розслідувати факт державної зради, вчиненої президентом Петром Порошенком (ст. 111 кримінального кодексу України). Саме Порошенко в період з 2013 по 2017 роки через приналежну йому липецьку фабрику Roshen фінансував російську армію, з якою він, за його ж словами, воює в Донбасі», - пише Кузьмін.
А може він і є насправді "агент Кремля"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко одобрил ратификацию соглашения с Европолом
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