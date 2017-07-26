 Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Европолом

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве с Европейским полицейским офисом. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
В сообщении сказано, что вступление в силу Соглашения углубит интеграцию Украины к политике Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел, в развитие достижений в рамках Плана действий ЕЕ по либерализации визового режима между Украиной и ЕЕ.
Документом расширяется сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и государств-членов Европейского Союза в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности. Речь идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных производств и создания возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиска лиц, причастных к совершению преступлений.
Кроме обмена информацией, сотрудничество может включать в соответствии с установленным Решением Совета Европола задач Европола, обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информации о процедурах уголовных расследований, информации о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.
Документ вступает в силу с даты направления Европейским полицейским офисом по дипломатическим каналам письменного уведомления Украины о получении и принятии сообщения Украины о завершении ею внутригосударственных ратификационных процедур.
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Ігор Мосійчук з Дмитром Ліньком та ще 9.
1 год. ·
Мені підтверджують: це правда - грузинського януковича Міхо Саакашвілі позбавили українського громадянства і це свідчить, що Президент Петро Порошенко нарешті почав визнавати власні помилки. Він в незаконний спосіб надав наше громадянство і зараз виправляє виключно власні помилки.
Гастролі бродячого грузинського цирку-шапіто явно затяглися і реально почали загрожувати українській державі!
Прощай обдовбаний мішка, прощай...
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«Суд таки зобов'язав СБУ розслідувати факт державної зради, вчиненої президентом Петром Порошенком (ст. 111 кримінального кодексу України). Саме Порошенко в період з 2013 по 2017 роки через приналежну йому липецьку фабрику Roshen фінансував російську армію, з якою він, за його ж словами, воює в Донбасі», - пише Кузьмін.
А може він і є насправді "агент Кремля"?
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