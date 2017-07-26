 Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Европолом

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве с Европейским полицейским офисом. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В сообщении сказано, что вступление в силу Соглашения углубит интеграцию Украины к политике Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел, в развитие достижений в рамках Плана действий ЕЕ по либерализации визового режима между Украиной и ЕЕ.

Документом расширяется сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и государств-членов Европейского Союза в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности. Речь идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных производств и создания возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиска лиц, причастных к совершению преступлений.

Кроме обмена информацией, сотрудничество может включать в соответствии с установленным Решением Совета Европола задач Европола, обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информации о процедурах уголовных расследований, информации о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.