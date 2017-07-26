Разрешение на встречу консулов РФ с наемником Агеевым предоставят после проведения неотложных следственных действий, – СБУ
В Службе безопасности Украины заявляют, что российский консул получит разрешение на встречу с задержанным в Луганской области российским военнослужащим Виктором Агеевым после проведения неотложных следственных действий.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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кстати, какова судьба не столь давно пойманных кацапских военных медиков..?
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А то стрельнет из нагана, а потом уйдет в несознанку.
)))
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Перевод - Украина ТРЕБУЕТ не мешать ей проводить следственные действия ....
)))) ПРОКАТИЛИ ....
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