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Все про:СБУ (14644) Агеев (30) наемники РФ (27)

 Разрешение на встречу консулов РФ с наемником Агеевым предоставят после проведения неотложных следственных действий, – СБУ

сбу

В Службе безопасности Украины заявляют, что российский консул получит разрешение на встречу с задержанным в Луганской области российским военнослужащим Виктором Агеевым после проведения неотложных следственных действий.

"…российской стороне было сообщено, что разрешение на проведение встречи с Агеевым служебными лицами Генерального консульства РФ в Харькове будет предоставлено после проведения неотложных следственных (розыскных) действий, о чем российскую сторону будет проинформировано дополнительно", - сообщает пресс-центр СБУ в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ требует допустить консулов к задержанному наемнику Агееву


Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.



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Встречу частичную. Этого Геева поделить на пять частей и дать встречу со второй и четвёртой частью.
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Думаю,что нужно в ответ требовать встречу с нашими заключенными в РФ. А просто предоставлять встречу нет смысла.
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Замечательно..
кстати, какова судьба не столь давно пойманных кацапских военных медиков..?
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...и тех заблуд, которых наши сцапали на Чонгаре..?
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Следственные действия поручить бойцам Торнадо.
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Дерзко .. - молодцы, научились отвечать на 4-й год Войны.... В стойло!! - известим, когда можно будет..
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Хоть бы отпетушарили этого Агеева,а то отпустят на рашу как ни в чем небывало,и не сомневаюсь,шо даже обмен не будет.
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Он уже и сам наверняка не хочет. думает что лучше в Украине пересидеть, целее будет. Вот его предшественника Ерофеева уже нет в живых.
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правильно, ато консули і цього чма натаскають, як грушників, воно і так верзе чорті шо, гуманітарій задрипаний, шкода що і цю халяву обміняють, є надія, що його теж грохнуть, як єрофєєва і алєксандрова, припхався убивати-то здохни, ушльопок кацапський
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Странно что этим ихтамнетом заинтересовлись консулы. Схемку гибридную разыгрывают? Будут обращаться, жаловаться, скулить к мировому сообществу?
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Контора прогрессирует. Есть поддержка извне, и наши стали агрессивнее. Посмотрим, чем это всё закончится.
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То ли дело - в раше...Вышинский уже обзавидовался, гнусы вы рашисткие...
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Чего-то консулы зашевелились, иль признали, что они здесь есть. Да и мамашу принимали на высшем уровне. К чему бы это.
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Тук-тук !!!!! Кто там????? Российские консулы!!! А шо вам треба? Поговорить хотим про судьбу Агеева!! А скiльки вас ?? Двое ! Ну от i "разговаривайте
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Консула этого на входе обыскать надо.
А то стрельнет из нагана, а потом уйдет в несознанку.
)))
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===МИД РФ требует допустить консулов ..===

Перевод - Украина ТРЕБУЕТ не мешать ей проводить следственные действия ....

)))) ПРОКАТИЛИ ....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазрешение на встречу консулов РФ с наемником Агеевым предоставят после проведения неотложных следственных действий, – СБУ
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