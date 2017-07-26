 Послы ЕС одобрили расширение санкционного списка в отношении РФ после скандала с турбинами Siemens

Как сообщает Цензор.НЕТ, написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода.
"Послы ЕС согласились добавить четырех человек и три компании в санкционный список по России после скандала с турбинами Siemens", - написал он.
Ранее Германия призвала Европейский союз расширить санкционный список лиц в России из-за скандала с газовыми турбинами немецкой компании Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещено санкциями ЕС в отношении оккупированного полуострова.
Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не пускают в ЕС. Этот пакет ограничений, сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.
Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.
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Ну просто офигеть, какие решительные, глубокие и комплексные санкции!
Гора европейской бюрократии родила очередную мышь!
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Зато вот это его приведет в чувство Нижняя палата Конгресса приняла проект новых санкций против РФ. Трамп поддержал | Newsader
"Законопроект, который только что был принят подавляющим числом голосов при поддержке обеих партий, предусматривает пакет самых широких санкций в истории", - говорится в заявлении спикера
И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГАРАНТИРОВАНЫ .... Путин о детстве: Путин: Одно из ярких впечатлений детства - резкий отпор другого человека на мое некорректное поведение
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Оштрафовали б ее на 10 стоимостей турбин - весь бы остальной соболезнующий рашке бизнес в ЕС - сразу заткнулся.
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а то на Иран таке можна було накласти)), а що кацапи краще?!
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вигляд гноміка, гоміка,ви праві, це так, і голосом вміє грати -- артисткгбіст!
знає як вербувати плебс)))
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а у кацапів орки)))
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А бисер для метания в ответ на санкцйии у кацапов кончился. Остались тока коровьи лепехи.
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и это за 2 целые турбины.
но лучше уже так, чем вообще никак...
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Слово давал Путин? Какого лешего его не внесли в список?
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У 1991 нам розповідали що не треба виходити зі складу Радянського союзу.
У 1994 нам розповідали про те, що потрібно відмовитися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.
У 2014 нам розповідали як треба домовлятися з Януковичем.
У 2014 нам розповідали про мирне вирішення проблеми окупації Криму
У 2017 нам розповідають про те як потрібно самим фінансувати війну проти своєї країни і торгувати з окупантом.
Шановні "західні партнери". Ми готові прислухатися до ваших розповідей. Тільки спочатку покажіть практичний приклад. Амністуйте своїх терористів і почніть торгувати з тими хто вбиває людей в центрі Парижа. Замість знищення своїх терористів почніть з ними переговори і висловлюйте нескінченну стурбованість.
Тоді, можливо, до ваших розповідей і закликів буде більше інтересу.
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kstati, tyo sjto po nacjalu kazjetsa ne deistvenim, potom okazivajetsa sjto hisjcjinije kak akula.
Kstati, sprosi ruyusnjavih - po cjom uzje kvadratnij metr Krima obosjolsa, i dai ka tebe otkroju glaza - 80% ot Europeiskih sankcij, da da, ne iz za Ukrainskih ili Amerikanskih a imenno iz za Europeiskih.
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Не зря Англия от пидоров ушла.
Когда амеры во время 2-й мировой высаживались в Африке - жабоеды, на стороне Гитлера, столько американцев покосили ...
Один чел из Канады писал, что глядя на гейРОпу вспоминал слова отца, который говорил - а может мы зря этих гейРопейцев от Гитлера защищали?
Так что пидоры гейРопейцы херои за спиной той же Америки, той же Англии и той же Украины...
так что ты того - не нервируй - я тебе уже писал.
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Отменяй, попробуй.
Это равноценно что больному сказать: "Если будешь стонать - не дадим лекарства чтобы быстрее подох".
А после того, как жиденько обосралась Меркельша и жабоеды, моральный центр потихоньку смещается к нормальным людям - полякам, прибалтам и Украине - амеры стараются с нами дело иметь напрямую.
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были санкции, им показали что повернули как хотели.
они ответили опять санцкциями ?
это что сюр такой ? давайте кота молоком пугать !
пусть не бидоном омлока ну хоть блюдцем !
я чесно в потерях относительно европейской логики....
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"Высокий суд принял позицию Украины и одобрил полное приостановление исполнения решения, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - сказано в сообщении.Таким образом действие решения суда о снятии обвинений с РФ в оказании политического давления в вопросе выдачи кредита на $3 млрд в декабре 2013 года Януковичу и ускоренном рассмотрении иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд, будет приостановлено до 2018 года.
https://glavnoe.ua/news/n314704-delo_o_dolge_janukovicha._vysokij_sud_londona_prinjal_pozitivnoe_dlja_ukrainy_reshenie
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50% этой суммы Украине, согласно решению, нужно выплатить до 20 сентября 2017 года.
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Уявіть - завод, лінії, цеха, адмінприміщення, територія, земля, стоянки на яких близько 800 Мерседесів та інших авто "продали" за копійки!
Який порядний інвестор, бізнесмен захоче мати справу з такою країною, де у злочинний спосіб, по сірих і темних схемах протягуються такі оборутки, де цілий автопром продається за гроші, які не окуплять навіть дачу десь в Іспанії, а тим більше яхту! Продаж пару "Богданів" перекриє покупку заводу!
Хочеться почути тих, хто з екранів телевізорів і по радіо втирають людям, що продаж землі то благо!Думаю, що у нас на часі створення "Комітету порятунку України", бо через рік тут нічого і нікого не залишиться!
Всеволод Дорошенко
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Phill @Lev65
Неожиданно выяснилось, что система автоматического управления турбинами Siemens использует не находящееся в свободном доступе программное обеспечение...
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за те, шо фріци продали кацапам свої турбіни, на кацапів ще й наклали санкції?
нє, хєр з ними, кацапами
а на Сіменс шо, нє?
ну не падли, га?
кацапи! а-ну вшкварте фріцам!
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Путин Эрдогану: Босфор настолько узкий, что любой террорист с ПЗРК может подорвать проходящий танкер с газом,что уничтожит половину Стамбула
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В Греции арестовали россиянина, разыскиваемого в США за отмывание $4 млрд через биткоин-транзакции. Об этом сообщает The Associated Press.
Имя арестованного не называется. Известно, что он владеет одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям.
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- Мария, ну у Вас и голова!
- В этом не только моя заслуга, а всей России! - пафосно отвечает она.
- Надо же, немытая голова из немытой России, - бормочет посол - вам что, Украина воду не только в Крым перекрыла?
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