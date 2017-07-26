EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 За рубежом
  3498  58
Материалы по теме:
Все про:Россия (71572) санкции (6296) Siemens (32)

 Послы ЕС одобрили расширение санкционного списка в отношении РФ после скандала с турбинами Siemens

Послы стран Евросоюза 26 июля в Брюсселе согласились расширить санкционный список относительно России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода.

"Послы ЕС согласились добавить четырех человек и три компании в санкционный список по России после скандала с турбинами Siemens", - написал он.

Ранее Германия призвала Европейский союз расширить санкционный список лиц в России из-за скандала с газовыми турбинами немецкой компании Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещено санкциями ЕС в отношении оккупированного полуострова.

Читайте также: МИД РФ о решении Конгресса США по санкциям: "Метать бисер мы больше не будем"

Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не пускают в ЕС. Этот пакет ограничений, сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Читайте также: Германия просит ЕС наложить санкции на представителей российского министерства и компании, обеспечивших поставку турбин Siemens в оккупированный Крым, - Reuters

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"добавить четырех человек и три компании в санкционный список по России"
------------
Ну просто офигеть, какие решительные, глубокие и комплексные санкции!
Гора европейской бюрократии родила очередную мышь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего..
Зато вот это его приведет в чувство Нижняя палата Конгресса приняла проект новых санкций против РФ. Трамп поддержал | Newsader
"Законопроект, который только что был принят подавляющим числом голосов при поддержке обеих партий, предусматривает пакет самых широких санкций в истории", - говорится в заявлении спикера

И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГАРАНТИРОВАНЫ .... Путин о детстве: Путин: Одно из ярких впечатлений детства - резкий отпор другого человека на мое некорректное поведение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и пойдет РЕЗКИЙ ОТПОР на его НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ на другом УРОВНЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
да все равно какого....такое ужасное наказание
 показать весь комментарий
Ответить
 
4 человека за 4 турбины - это конечно офигенно круто! Вся педерация ржет от смеха как они лохов из европы развели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А сама Сименс - белая пушистая девственница!
Оштрафовали б ее на 10 стоимостей турбин - весь бы остальной соболезнующий рашке бизнес в ЕС - сразу заткнулся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нмцы на фашистов обиделись - национал - социалисты они - но до цапов не доходит))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы не штаты, хрен бы эти носители ценностей даже почесались. хотя нет, почесались бы в направлении отмены даже тех жалких санкций, что есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коли вже заборонять у кацапів нафту-газ купувати, та свіфт) відключать?!
а то на Иран таке можна було накласти)), а що кацапи краще?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто у хула всегда такой жалкий вид - типа мальчика все обижают. Вид обманчивый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вигляд гноміка, гоміка, ви праві, це так, і голосом вміє грати -- артист кгбіст!
знає як вербувати плебс)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с иранской трубы ревнители европейских ценностей не имели столько дивидендов, как с кацапской. да и не было там ни у кого из них заводов и фабрик по сборке всего и вся. короче не за что там было прогибаться еврошлюхам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так, але там в Ірані ще й ідеологія була - мусульмани
а у кацапів орки)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Велком ту зе горький парк!!! Тырыдырыдыры-ты-тым!!!!

А бисер для метания в ответ на санкцйии у кацапов кончился. Остались тока коровьи лепехи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
4 морды - хренасебе пакет санкций. больше разговоров, чем сам пакет.
и это за 2 целые турбины.

но лучше уже так, чем вообще никак...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну все теперь путин испугается и вернет турбины клоуны европейские
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Комики, ***.
Слово давал Путин? Какого лешего его не внесли в список?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это к Роиси.А к "сименс" какие санкции применят ,за нарушение запрета????? Вот тут гораздо интереснее.Рашке одной санкцией больше одной меньше один хрен кирдык.А "сименс" это прецендент.Весь мир должен увидеть что бывает за нарушение санкций(или не бывает)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добавить в списки 4-х и турбины оставить в крыму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і виняткову) стурбованість, додати до того рішення!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"сименс" конечно же виноват, но бить все равно будут хуйло мальчик для битья теперь оно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Решается судьба не только Украины, решается судьба Европы и Мира. Каждый должен для себя решить с кем он и что он сделал, чтобы уничтожить врага - РФ. Американские санкции действительно санкции. А европейские это имитация санкций, смешные санкции, боязнь Путина, боязнь уменьшения поставок газа. Европейские санкции это почти, что выразить озабоченность, от которой не холодно не жарко. Пора уже Европе определится с кем она или она и дальше будет бояться Путина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Kare Resa - Европа не боится Путина...., все гораздо хуже - Европа боится потерять гешефт..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Турбины оказались дороже, чем предполагалось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Семен Семенченко

У 1991 нам розповідали що не треба виходити зі складу Радянського союзу.
У 1994 нам розповідали про те, що потрібно відмовитися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.
У 2014 нам розповідали як треба домовлятися з Януковичем.
У 2014 нам розповідали про мирне вирішення проблеми окупації Криму
У 2017 нам розповідають про те як потрібно самим фінансувати війну проти своєї країни і торгувати з окупантом.
Шановні "західні партнери". Ми готові прислухатися до ваших розповідей. Тільки спочатку покажіть практичний приклад. Амністуйте своїх терористів і почніть торгувати з тими хто вбиває людей в центрі Парижа. Замість знищення своїх терористів почніть з ними переговори і висловлюйте нескінченну стурбованість.
Тоді, можливо, до ваших розповідей і закликів буде більше інтересу.
Послы ЕС одобрили расширение санкционного списка в отношении РФ после скандала с турбинами Siemens - Цензор.НЕТ 4926
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Между рашей и США, европейцы выбрали США. Правда, их санкции выглядят более хило, чем у США, но всё таки они поддержали их. Скрепная ты наша, твой ход!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Govorisj, boleje hilo, nu nu, skoljko oborot u USA s rasjkoi i skoljko u EU, nu vot i cifri sami za sebja govorit, kstati, rabota zje prodolzjajetsa, omerikansi hotjat prodovatj svoju neftj i gaz v Evrope, a u nas mnogo baderovcov, verisj ili net, na mnogo boljsje cjem geirikov, kstati, oba vida ocjenj uzj ne lovko disjat na rusnjavih, osobenno na teh kto uzje nesejvelitsa.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как всегда европа показала свое гнилье.Бабки дороже каких то там мнимых ценностей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tak, sjto , mozjet bitj nam otmenitj te mnimije sankciji i ostavitj vas odnih s rasjkoi, tak skazatj - odin na odin, a sjto, togda nekotorije umniki mozjet bitj budet prizvani v armiju i uvoleni iz divanih voisk.

kstati, tyo sjto po nacjalu kazjetsa ne deistvenim, potom okazivajetsa sjto hisjcjinije kak akula.
Kstati, sprosi ruyusnjavih - po cjom uzje kvadratnij metr Krima obosjolsa, i dai ka tebe otkroju glaza - 80% ot Europeiskih sankcij, da da, ne iz za Ukrainskih ili Amerikanskih a imenno iz za Europeiskih.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та у меня давно желание - если бы было можно открыть границы и пропустить кацапов транзитом через Украину на гейРопу - посмотрел бы как бы там закукарекали.
Не зря Англия от пидоров ушла.
Когда амеры во время 2-й мировой высаживались в Африке - жабоеды, на стороне Гитлера, столько американцев покосили ...
Один чел из Канады писал, что глядя на гейРОпу вспоминал слова отца, который говорил - а может мы зря этих гейРопейцев от Гитлера защищали?

Так что пидоры гейРопейцы херои за спиной той же Америки, той же Англии и той же Украины...

так что ты того - не нервируй - я тебе уже писал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Tak, sjto , mozjet bitj nam otmenitj te mnimije sankciji i ostavitj vas odnih s rasjkoi" - оно ещё и угрожает.
Отменяй, попробуй.
Это равноценно что больному сказать: "Если будешь стонать - не дадим лекарства чтобы быстрее подох".

А после того, как жиденько обосралась Меркельша и жабоеды, моральный центр потихоньку смещается к нормальным людям - полякам, прибалтам и Украине - амеры стараются с нами дело иметь напрямую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не понимаю.... !
были санкции, им показали что повернули как хотели.
они ответили опять санцкциями ?
это что сюр такой ? давайте кота молоком пугать !
пусть не бидоном омлока ну хоть блюдцем !

я чесно в потерях относительно европейской логики....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Суд Лондона обязал Украину возместить РФ долг и судебные расходы‍
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем же вы так нагло врете?

"Высокий суд принял позицию Украины и одобрил полное приостановление исполнения решения, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - сказано в сообщении.Таким образом действие решения суда о снятии обвинений с РФ в оказании политического давления в вопросе выдачи кредита на $3 млрд в декабре 2013 года Януковичу и ускоренном рассмотрении иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд, будет приостановлено до 2018 года.
https://glavnoe.ua/news/n314704-delo_o_dolge_janukovicha._vysokij_sud_londona_prinjal_pozitivnoe_dlja_ukrainy_reshenie
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это как-то связано с турбинами или вам лишь бы что-то плюнуть в сторону Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.Высокий суд Лондона обязал Украину возместить России часть судебных издержек в размере £2,8 млн по процессу о долге на $3 млрд, об этом в среду сообщил

50% этой суммы Украине, согласно решению, нужно выплатить до 20 сентября 2017 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот вам с того же ресурса: Суд Лондона приостановил решение о выплате Украиной России $3 млрд. Только не расстраивайтесь сильно. Берегите здоровье. Вам-то какие дело до долгов Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И в догонку: Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины $325 млн:
 показать весь комментарий
Ответить
 
Под санкции попали водитель грузовика и три грузчика, перевозившие турбины, овощной рынок саранска, общественный хор дома культуры в Лобне и табачный киоск на въезде в резань...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы возмущены .....nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=327894

 показать весь комментарий
Ответить
 
Якось тихесенько пройшла така подія, як продаж ЗАЗ за еквівалент в 7 млн.$! 7 млн…)) Та його просто вкрали!
Уявіть - завод, лінії, цеха, адмінприміщення, територія, земля, стоянки на яких близько 800 Мерседесів та інших авто "продали" за копійки!
Який порядний інвестор, бізнесмен захоче мати справу з такою країною, де у злочинний спосіб, по сірих і темних схемах протягуються такі оборутки, де цілий автопром продається за гроші, які не окуплять навіть дачу десь в Іспанії, а тим більше яхту! Продаж пару "Богданів" перекриє покупку заводу!
Хочеться почути тих, хто з екранів телевізорів і по радіо втирають людям, що продаж землі то благо!Думаю, що у нас на часі створення "Комітету порятунку України", бо через рік тут нічого і нікого не залишиться!
Всеволод Дорошенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрада зрадная:
Phill‏ @Lev65

Неожиданно выяснилось, что система автоматического управления турбинами Siemens использует не находящееся в свободном доступе программное обеспечение...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не зрозумів
за те, шо фріци продали кацапам свої турбіни, на кацапів ще й наклали санкції?
нє, хєр з ними, кацапами
а на Сіменс шо, нє?
ну не падли, га?

кацапи! а-ну вшкварте фріцам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Team of ZinaPortnova‏ @Zn_Portnova 5 ч.5 часов назад
Путин Эрдогану: Босфор настолько узкий, что любой террорист с ПЗРК может подорвать проходящий танкер с газом,что уничтожит половину Стамбула
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из ПРЗК по танкеру? Путин из ума выжил. Летающие танкеры только фирма Локхид в 80-х годах проектировала, там и турбины на газу работали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
АТОшники устроят самосуд, который поддержит общественность - комвзвода Нацгвардии Дмитрий Бабкин, расстрел ветеранов АТО в ДнепреКомандир взвода в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Дмитрий Бабкин заявил, что полиция должна уничтожить группировку, расстрелявшую участников АТО в Днепре, или это сделают ветераны.По результатам перестрелки 24 июля в Днепре полиция должна показательно расправиться с бандитской группировкой, или ветераны АТО устроят против преступников самосуд, который поддержит общественность. Об этом написал командир взвода бригады быстрого реагирования Нацгвардии Дмитрий Бабкин в Facebook. «Полиция действует показательно. Принимает радикальные меры и разносит группировку стреляющих автоматчиков… Для всех, в том числе и их пахана, реальные максимальные сроки, конфискация имущества, репрессии в отношении дружественных бизнесструктур и прочее. Всем неповадно должно быть на долгие годы!» - заявил он.По мнению комзвода, если это дело «спустят на тормозах», будет реализован второй вариант, по которому ветераны возьмутся за правосудие самостоятельно.«АТОшники разносят нах…й осиное гнездо и еб…шат «братву» из всего что законно и незаконно. Еб…шат на поражение! Жгут офисы, гонят ссаными тряпками сочувствующих, стригут налысо их подруг, уничтожают имущество, выгоняют за границу их детей и родственников. При втором варианте общество берет ответственность на себя и заступается за АТОшников! Никаких репрессий и тяжких последствий для участников второго варианта быть не должно», - отметил он.Бабкин добавил, что между первым и вторым вариантом развития событий должен быть временной промежуток, чтобы власти смогли реализовать «варианта номер раз».«Дело уже не в том, с чего все там в Днепре началось и кто кому должен шиллинг, а в том, что бандиты опять (после Майдана) поднялись во весь рост и срут на новое украинское общество, попирая его ценности, показательно расстреливая людей на улицах наших городов, тем самым, возвращая нас в дремучее средневековье… Лично я готов участвовать в «крестовом» походе с оружием в руках на дегенератов «родом» из 90-х. Предупреждаю!» - подчеркнул он.По мнению Бабкина, Украина ожидает таких поступков от участников АТО.«Мы не должны участвовать в корпоративных разборках и выступать на чьей-либо стороне в хозяйственных спорах, мы не должны выступать на стороне кремлевского зла, ставя ультиматумы законно избранной нами же власти. Но мы должны и можем, засучив рукава, в очередной раз, заступаться за людей и защищать Конституцию Украины, в которой человеческая жизнь - высшая ценность!» - подытожил он..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

В Греции арестовали россиянина, разыскиваемого в США за отмывание $4 млрд через биткоин-транзакции. Об этом сообщает The Associated Press.
Имя арестованного не называется. Известно, что он владеет одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На переговорах посол США ошарашенно говорит Марии Захаровой:
- Мария, ну у Вас и голова!
- В этом не только моя заслуга, а всей России! - пафосно отвечает она.
- Надо же, немытая голова из немытой России, - бормочет посол - вам что, Украина воду не только в Крым перекрыла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПослы ЕС одобрили расширение санкционного списка в отношении РФ после скандала с турбинами Siemens
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти