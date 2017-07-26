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 Экономика
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 Депутаты от "БПП" предлагают изменить правила беспошлинной пересылки товаров: вместо 150 евро в день - 150 евро в месяц

Депутаты от Блока Петра Порошенко предлагают изменить правила беспошлинной пересылки товаров из-за границы, чтобы вывести импорт из тени. Так товары на сумму до 150 евро, которые раньше можно было ввозить в Украину почтой без налогов и сборов раз в день, в случае принятия поправок, можно будет ввозить не чаще, чем раз в месяц. Все остальное придется оплачивать по полной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA, об этом говорится в объяснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно мер по детенизации налогообложения ввоза товаров в отдельных случаях".

Также депутаты предлагают ограничить ввоз товаров в ручной клади и сопровождаемом багаже ​​без уплаты таможенных платежей на сумму не более 500 евро (ранее до 1000 евро) первый раз в течение месяца, и на сумму до 300 евро - второй раз в течение месяц. "Целью данного законопроекта является детенизация импорта товаров как составная часть детенизации экономики Украины в целом", - говорится в объяснительной записке.

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На сегодня для собственных нужд через сухопутную границу можно лично провозить товаров на сумму от 150 до 500 евро в день - без уплаты налогов и сборов. Через международные почтовые и экспресс-отправления - до 150 евро в день. Однако по мнению депутатов, эту лазейку в Украине активно эксплуатируют "серые импортеры". Если пользоваться этой возможностью каждый день, в месяц можно ввести товара на сумму 4500 евро (150 евро*30 календарных дней), существенно сэкономив на НДС и пошлине.

"Ежедневно на одних и тех же физических лиц приходят посылки с товарами заявленной стоимостью до 150 €, которые потом не становятся предметами личного пользования, а, наоборот, без уплаты каких-либо налогов продаются различными способами (в том числе и с использованием сети интернет) через физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают внести следующие изменения, чтобы лишить хитрых предпринимателей возможности и дальше использовать эту хлопотную, но прибыльную схему:
  • пересылать товары через международные экспресс-грузы и международные почтовые отправления без уплаты таможенных платежей на сумму до 150 евро в течение месяца, а не в течение дня;
  • ввести упрощенную форму декларирования товаров, которые не являются объектом налогообложения с целью идентификации получателей и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;
  • ввести возможности проведения сверки лицом, осуществляющим декларирование товаров, сведений о получателе и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;
  • ограничить ввоз товаров в ручной клади и сопровождаемом багаже ​​без уплаты таможенных платежей на сумму не более 500 евро первый раз в течение месяца и на сумму до 300 Евро - второй раз в течение месяца;
  • ввести налогообложение пошлиной по ставке 10% и налогом на добавленную стоимость по ставке 20% при ввозе товаров гражданами третий и каждый последующий раз в течение календарного месяца независимо от стоимости товаров и их веса (то есть для перемещений товаров, имеющих признаки систематичности);
  • ограничить признание новых товаров личными вещами при их ввозе (пересылке).

На руку "серым импортерам" играет также ​​законодательная возможность сбыта товаров без необходимости документального подтверждения их получения. Все это, по мнению депутатов БПП, "искажает экономическую конкуренцию в Украине и приводит к масштабному недополучению налогов в бюджет".

По данным составителей законопроекта, средняя зарплата в Украине сегодня колеблется в пределах 150-300 евро в месяц в зависимости от региона, а значит "…подавляющее большинство граждан объективно не может позволить себе ввоз товаров из-за границы для личных нужд на сумму, большую чем 150 евро в течение календарного месяца". Таким образом увеличение периода ввоза от дня до месяца, по их расчетам, вполне целесообразно.

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Они также ссылаются на опыт других стран. "В большинстве стран или установлен ​​значительно более низкий лимит ввоза товаров гражданами в международных отправлениях без уплаты таможенных платежей в день, или определенно более длительный период (неделя или месяц), в течение которого осуществляется расчет стоимости всех отправлений с целью их налогообложения или освобождение от обложения таможенными платежами", - говорится в законопроекте.

Пока проект закона только поступил на рассмотрение в Верховную Раду. Также ожидаются общественные обсуждения.

Напомним, ранее с этой же проблемой предлагали бороться и вовсе кардинальными методами - попросту снизив порог беспошлинного ввоза со 150 евро до 22 евро. С такой инициативой в декабре 2016 года выступила АПИТУ. Если бы эта идея нашла воплощение в законе, украинским покупателям пришлось бы растаможивать каждую покупку с Asos или eBay, превышающую 22 евро с доставкой. Разумеется, интернет-сообщество взбунтовалось и АПИТУ отозвал свою инициативу, не избежав скандала.
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А у самих то у них - депутатская неприкосновенность и могут возить СКОЛЬКО ЗАМАНЕТЬСЯ (
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Да -- Это отдельная каста со своим уровнем жизни на зароботках себе в офшор. Если-бы они жили и работали за ту зарплату что им оплачивают то туда-бы(во власть) вся миллионерская и миллиордерская братва на гос-махинациях не рвалась-бы,- Маемо те, що маемо. Они живут по сути не здесь-просто на гос-"зароботках" словесная метафизика-иллюзия ТВ и реальность
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Пусть эти тунеядцы сначала с себя и судей неприкасаемость снимут!!!! Уроды, дегенеративные!!!!!
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ШО Б ВЫ ДЕ ПЫ ТВАРИ ТАК ПЕРЕЖИВАЛИ ЗА ЦЕНУ НА УКРАИНСКИЙ ГАЗ БЛЯДИ СИДИТЕ НА НАШЕЙ ШЕЕ
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они всех остальных людей низводят до состояния рабов, которых заставляют покупать дерьмо по диктуемым ценам и которые не могут себе позволить выехать за пределы резервации в связи с трехкратным обнищанием. Ну, и владение оружием, естесственно, не разрешать им, чтобы не взбунтовались...
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Так лично я уже 3 год Рошен не ем. Чисто принципиально.
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Так у кацапов 1000 евро за месяц ограничение.
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госдура недавно приняла ограничение в 100, если не изменяет память. и не евро, а долларов.
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Ну правильно! Давно пора! Чего это богатые процветающие украинцы, как нищеброды какие-то, на алиэкспрессе скупляются?! Им же теперь элементарно доступно в Венскую оперу на выходные махнуть евров за 300 (билет в оперу), ну а после оперы - по бутикам на шоппинг!
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А вы сначала украдите постройте хотя бы вот такую скромную будку, а потом умничайте!

Депутаты от "БПП" предлагают изменить правила беспошлинной пересылки товаров: вместо 150 евро в день - 150 евро в месяц - Цензор.НЕТ 4388
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такую не смогу, надорвусь. у меня скромненькая сельская, но такая родная и без всяких заморочек. мне не нужно ночами не спать и кортеть над ворованным, думать о столбах Крещатика, Грушевского и Банковой. я просто отдыхаю от житы по новому.
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Если бы ещё нам слуги народа и гарант не "улучшали", новизны своей не втюхивали....
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Всё для людей! Блок Патриотов Панамы , жыты па новаму! Кто живёт жирует, а то существует. а кто выживает...Рехформаторы хреновы. Это самое важное 150 ЕВРО, при зарплате 3200 и 2640 на руки......Ибонаты натрия.
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да сразу при рождении глаза выкалывать
и кольцо в нос...
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Не, ну сортир на яхте у белого господина можно и без глаз драить, а если лакеем, или носильщиком белого господина - то без глаз же ж никак.
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Не обовязково. Ось на росії при народженні відразу окунають в гімно для загальної адаптації, а в сраку членчечен для покращення рухливості.
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А имена этих светочей экономической мысли почему не назвать?

Явно эти херои из шыкаладного цеха или шайки кулявлобных "реформаторов".
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Без уравниловки, всем измерить объём лёгких....и платёжки, а не будут то вплоть до конфискации квартир.
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Я считаю, что это слишком либеральный закон. Необходимо обязать всех покупать любые товары только через магазины "Рошен".)
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В прошлый раз не проконало, решили еще раз попробовать. Если не будем возмущаться - протащат закон. По поводу "громадських обговорень" - в фильме про розенблата мы все узнали, кто такие "ГО-шки" и как они борются за права громадян.
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Якщо кнопкодави з БПП такі відчайдушні борці з тіньовою економікою, то нехай для початку своїх корупціонерів покарають по закону.
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"Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку!" (с)
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Будем на розетке и цитрусе все в трижды дороже покупать, украинцы ж, блять, самая богатая нация в мире. А депутатские свиньи и их конторы никак не нажрутся!
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ну да, взять і запрєтіть, це ж простіше ніж прийняти нормальний податковий кодекс, що б підприємці могли відкрито завозити товари. посуті 4500 євро в місяць це мізир для бізнесу,
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Свиньи соевые пока Украину не положат не угомонятся п..сы.
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150 євро кожен день засовувати Педро в дупу....може вже нажреться ??
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ГовноЦитрусы с ГовноИнтертопами, лупящие мега-цены, все никак не успокоятся.
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Ну что с педерастов взять кроме анализов,да и то под наркозом,сами то тварюки досмотру не подлежат,везут что хотят,и на сколько хотят.Пора их на ближайшие фонарные столбы тащить
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Вот это цинизм !!!
" По данным составителей законопроекта, средняя зарплата в Украине сегодня колеблется в пределах 150-300 евро в месяц в зависимости от региона, а значит "…подавляющее большинство граждан объективно не может позволить себе ввоз товаров из-за границы для личных нужд на сумму, большую чем 150 евро в течение календарного месяца". Таким образом увеличение периода ввоза от дня до месяца, по их расчетам, вполне целесообразно.
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Мало подонкам что 300 отменили теперь 150, в то время как в Рашке с более высокими дозодами 1000. Эту группу уродов которые не смогли для розетки и прочих протащить 22$. Дайте список этих честных активистов безсеребрянников,

НАБУ ало? Вы верите что им не занесли бабос за это голосование?


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Не для Розетки, кстати. Владелец Розетки в том шабаше якобы "IT-бизнеса" не участвовал и выступил против.
А вот Цитрус, Алло, Интертоп и тд это как раз и лоббировали и продолжают.
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А почему лоббируют? Всё просто как мычание. х.йло ввело санкции против западных компаний , но компании которые инвестируют и строят свои производства в паРашии он не затронул. Ибо это уже не западные производства а паРашные и товары по сути паРашные .В прямом смысле слова. А вот эти торговые сети, вами перечисленные каким товаром торгуют? Может западным ? Но тогда цена их товара будет неподъёмной для 90% жителей Украины. Может Китай? Но их цены и качество тоже в связи с курсом валют становится малопривлекательными. Остаётся паРашия .Заинтересованы ВСЕ. Экспортёр.Импортёр .Торговые сети. Вот и сами посудите кому это выгодно?
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Совсем страх потеряли? Или включили режим бессмертия?
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Потеряли... и? "спаси страну - убей чиновника"
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лучше изменить вместо 150 в день на хотя бы 500 пусть даже в месяц, а то ниче крупного не купить
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А лоббистам этого законопроекта - Цитрусу, Интертопу, Алло и тд и не нужно, чтобы вы из-за границы что-то крупное без таможенных пошлин везли.
Они вообще хотели ограничение в 22 евро сделать...
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Чуют, что последние дни досиживают ... Не наворуются напоследок 😈
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А можно узнать фамилию гниды, в чьей башке эта гадость сформировалась?
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как только снимут неприкосновенность и начнут жить на 150 евро в месяц так сразу мы за ними начнем !
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Береза по вам уже плачеть суки ненажерливі
и еще новость

Мосийчук: Саакашвили лишили украинского гражданства

InfoResist

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
«Мне подтверждают: это правда - грузинского «януковича» Михо Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки», - написал Мосийчук.
Как сообщалось ранее, первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили заявила, что украинская делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы попросила грузинских коллег выдать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданство страны, чтобы «избавить их от него».
Сам же Саакашвили заявлял, что в ближайшее время его могут лишить украинского гражданства.Читайте та
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А что мешок для говна уже назначен пресс секретарём порхатого,откуда такие новости до публикации указа?
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гавно к гавну в результате реки дерьма по всей вертикали власти
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Это вам не гнет Кровавой Панды, хавайте коколики безмозглые.
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Ох как срочно надо перевыборы что бы лишить этих панамских патриотов неприкосаемости и отправить на нары.
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От математики хрЕнові. Аж 4500 євро нарахували за місяць. А ніхто не рахував вихідних, і те що можуть обєднати посилки і тоді привіт розмитнення? Якщо хтось і користується такою схемою, то явно не так спрощено. Телепні одним словом. Краще б дійсно справами займалися.
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хорошо бы список этих "деятелей" опубликовать, что бы знать за кого голосовать.
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От гниди, тільки й думають як залізти ще по глибше в кишеню простих українців. До цих "рехворматорів" можна було вільно отримувати товар до 500евро, тепер всього 150 доларів, їм все мало. Краще б подумали як інвестиційний клімат поліпшити, але ж це прийдеться побороти корупцію на держ рівні, а це їх прямий хліб. Просто ганьба БПП.
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Авторами законопроекта указаны нардепы "Блока Порошенко" Руслан Демчак, Андрей Шинькович, Роман Мацола, Геннадий Чекита, Андрей Немировский, Владимир Мельниченко, Николай Фролов, Александр Сугоняко, Руслан Сольвар, Иван Спориш, Иван Мельничук, Андрей Лопушанский и нардеп группы "Возрождение" Юрий Шаповалов.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3030059
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хана ютуберам-распаковщикам.
хотя эти 150 евро только на одного человека, или на семью? а если назад отправил, то не считается?
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Меня бы устроило, если бы текущий лимит 150 баксов в день х 30 дней заменили бы на одноразовые 1000 баков, чтоб можно было раз в месяц, но по-взрослому закупиться

Но 150 баков в месяц - это ребята совсем там ухи объелись...
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Всех бы покупателей это устроило. А вот говноЦитрус - напротив - это категорически не устроило бы, ибо с лимитом в $1000 вы и ноубук у них не купите с их меганаценами, и смартфон тоже.
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!!! Пока М Саакашвили находиться в США . Петя Панамский лишил его гражданства Украины ! ППЦ !
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Об этом везде визжит бывший хряк . эпилептик - пидераст Мосейчук
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хряки визжат,а паровоз «пэте пи*дец» набирает ход.
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Мосейчук не визжит по этому поводу, а радостно похрюкивает...
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Вот за что я БПП ненавижу? как Вы считаете.За автомобили, самые дорогие для людей.За пошлины космические.За налоги бешенные.За враньё на каждом шагу.Ничего не меняется,у меня лично скоро терпение лопнет.
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Юрий Касьянов

Прервавший ради своей страны лечение рака мозга восьмидесятилетний сенатор Маккейн, которого Сенат встретил овациями, - яркая демонстрация человеческих качеств, присущих настоящему лидеру, и настоящим элитам. Посмотрите это видео, посмотрите на послеоперационные шрамы и синяки на лице сенатора, и даже не пробуйте сравнить его с клоуном Ляшко, с дебилом Добкиным, с бандюганом Розенблатом, с гопником Дейдеем, проткнувшим ногу шампуром... Где все наши депутаты, когда страна ведет тяжёлую войну, когда внешний долг растет как на дрожжах, когда маленькие украинцы еле-еле сводят концы с концами?.. Какие "элиты" - такая и страна. Без кровопускания уже вряд ли обойдётся.
McCain's emotional speech to Senate: I'll be back

https://youtu.be/nYm1KsXJzDI
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Моральные уроды, прикрываются заботой о наполнении бюджета ....Как же вы уже достали!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДепутаты от "БПП" предлагают изменить правила беспошлинной пересылки товаров: вместо 150 евро в день - 150 евро в месяц
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