 Депутаты от "БПП" предлагают изменить правила беспошлинной пересылки товаров: вместо 150 евро в день - 150 евро в месяц

Также депутаты предлагают ограничить ввоз товаров в ручной клади и сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей на сумму не более 500 евро (ранее до 1000 евро) первый раз в течение месяца, и на сумму до 300 евро - второй раз в течение месяц. "Целью данного законопроекта является детенизация импорта товаров как составная часть детенизации экономики Украины в целом", - говорится в объяснительной записке.
На сегодня для собственных нужд через сухопутную границу можно лично провозить товаров на сумму от 150 до 500 евро в день - без уплаты налогов и сборов. Через международные почтовые и экспресс-отправления - до 150 евро в день. Однако по мнению депутатов, эту лазейку в Украине активно эксплуатируют "серые импортеры". Если пользоваться этой возможностью каждый день, в месяц можно ввести товара на сумму 4500 евро (150 евро*30 календарных дней), существенно сэкономив на НДС и пошлине.
"Ежедневно на одних и тех же физических лиц приходят посылки с товарами заявленной стоимостью до 150 €, которые потом не становятся предметами личного пользования, а, наоборот, без уплаты каких-либо налогов продаются различными способами (в том числе и с использованием сети интернет) через физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.
Депутаты предлагают внести следующие изменения, чтобы лишить хитрых предпринимателей возможности и дальше использовать эту хлопотную, но прибыльную схему:
- пересылать товары через международные экспресс-грузы и международные почтовые отправления без уплаты таможенных платежей на сумму до 150 евро в течение месяца, а не в течение дня;
- ввести упрощенную форму декларирования товаров, которые не являются объектом налогообложения с целью идентификации получателей и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;
- ввести возможности проведения сверки лицом, осуществляющим декларирование товаров, сведений о получателе и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;
- ограничить ввоз товаров в ручной клади и сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей на сумму не более 500 евро первый раз в течение месяца и на сумму до 300 Евро - второй раз в течение месяца;
- ввести налогообложение пошлиной по ставке 10% и налогом на добавленную стоимость по ставке 20% при ввозе товаров гражданами третий и каждый последующий раз в течение календарного месяца независимо от стоимости товаров и их веса (то есть для перемещений товаров, имеющих признаки систематичности);
- ограничить признание новых товаров личными вещами при их ввозе (пересылке).
На руку "серым импортерам" играет также законодательная возможность сбыта товаров без необходимости документального подтверждения их получения. Все это, по мнению депутатов БПП, "искажает экономическую конкуренцию в Украине и приводит к масштабному недополучению налогов в бюджет".
По данным составителей законопроекта, средняя зарплата в Украине сегодня колеблется в пределах 150-300 евро в месяц в зависимости от региона, а значит "…подавляющее большинство граждан объективно не может позволить себе ввоз товаров из-за границы для личных нужд на сумму, большую чем 150 евро в течение календарного месяца". Таким образом увеличение периода ввоза от дня до месяца, по их расчетам, вполне целесообразно.
Они также ссылаются на опыт других стран. "В большинстве стран или установлен значительно более низкий лимит ввоза товаров гражданами в международных отправлениях без уплаты таможенных платежей в день, или определенно более длительный период (неделя или месяц), в течение которого осуществляется расчет стоимости всех отправлений с целью их налогообложения или освобождение от обложения таможенными платежами", - говорится в законопроекте.
Пока проект закона только поступил на рассмотрение в Верховную Раду. Также ожидаются общественные обсуждения.
Напомним, ранее с этой же проблемой предлагали бороться и вовсе кардинальными методами - попросту снизив порог беспошлинного ввоза со 150 евро до 22 евро. С такой инициативой в декабре 2016 года выступила АПИТУ. Если бы эта идея нашла воплощение в законе, украинским покупателям пришлось бы растаможивать каждую покупку с Asos или eBay, превышающую 22 евро с доставкой. Разумеется, интернет-сообщество взбунтовалось и АПИТУ отозвал свою инициативу, не избежав скандала.
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украдитепостройте хотя бы вот такую скромную будку, а потом умничайте!
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и кольцо в нос...
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Явно эти херои из шыкаладного цеха или шайки кулявлобных "реформаторов".
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" По данным составителей законопроекта, средняя зарплата в Украине сегодня колеблется в пределах 150-300 евро в месяц в зависимости от региона, а значит "…подавляющее большинство граждан объективно не может позволить себе ввоз товаров из-за границы для личных нужд на сумму, большую чем 150 евро в течение календарного месяца". Таким образом увеличение периода ввоза от дня до месяца, по их расчетам, вполне целесообразно.
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НАБУ ало? Вы верите что им не занесли бабос за это голосование?
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А вот Цитрус, Алло, Интертоп и тд это как раз и лоббировали и продолжают.
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Они вообще хотели ограничение в 22 евро сделать...
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и еще новость
Мосийчук: Саакашвили лишили украинского гражданства
InfoResist
Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
«Мне подтверждают: это правда - грузинского «януковича» Михо Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки», - написал Мосийчук.
Как сообщалось ранее, первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили заявила, что украинская делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы попросила грузинских коллег выдать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданство страны, чтобы «избавить их от него».
Сам же Саакашвили заявлял, что в ближайшее время его могут лишить украинского гражданства.Читайте та
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хотя эти 150 евро только на одного человека, или на семью? а если назад отправил, то не считается?
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Но 150 баков в месяц - это ребята совсем там ухи объелись...
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Прервавший ради своей страны лечение рака мозга восьмидесятилетний сенатор Маккейн, которого Сенат встретил овациями, - яркая демонстрация человеческих качеств, присущих настоящему лидеру, и настоящим элитам. Посмотрите это видео, посмотрите на послеоперационные шрамы и синяки на лице сенатора, и даже не пробуйте сравнить его с клоуном Ляшко, с дебилом Добкиным, с бандюганом Розенблатом, с гопником Дейдеем, проткнувшим ногу шампуром... Где все наши депутаты, когда страна ведет тяжёлую войну, когда внешний долг растет как на дрожжах, когда маленькие украинцы еле-еле сводят концы с концами?.. Какие "элиты" - такая и страна. Без кровопускания уже вряд ли обойдётся.
McCain's emotional speech to Senate: I'll be back
https://youtu.be/nYm1KsXJzDI
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