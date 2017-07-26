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 Политика Украины
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 "Самое важное - не допустить эскалации этого конфликта", - Шевченко рассказал о ходе расследования перестрелки в Днепре

убийство стрельба днепр

Роль каждого участника событий, произошедших 24 июля в Днепре, будет выяснена исключительно следственным путем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он отметил, что сейчас следствие выясняет роль каждого участника тех событий

"Кто где стоял, кто что говорил, во времени, в пространстве, кто начал первым стрелять, кто кого спровоцировал, кто кому звонил, кто кого вызывал. Поэтому роль каждого из участников и пострадавших, также погибших будет выяснена исключительно следственным путем", - рассказал Шевченко.

"Самое важное - это сейчас не допустить никакой эскалации этого конфликта, каких-либо намерений совершить акты возмездия или расплаты за погибших ребят, которые были ветеранами и воевали на востоке, потому что это может спровоцировать обострение эскалации ситуации, а возможно еще и межэтнический межрелигиозный конфликт", - подчеркнул Шевченко и добавил, что сейчас стороны конфликта в процессуальном порядке дают показания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они подготовились к нападению. Окружили нас", - раненый в Днепре участник АТО Эдмонд Саакян

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.

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главное вилку шоб не тронули,так я понял мусора?
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там чистые разборки
под раздачу попали те кто не в доле и не в теме
хлопцев жалко - но не надо было лезть в бандитские терки(даже для друзей)
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це по Фройду
""Самое важное - не допустить эскалации этого конфликта", - Шевченко рассказал о ходе расследования перестрелки в Днепре"
тобто АТОшники проти банюхів? такий сценарій шатуна n+1 рівня?!
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как можно! а вдруг бандюги пострадают, а еще тот кто этих бандюг нанял ...
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та отож мусора поліція лишиться без своєї клієнтури...
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давайте будем рассматривать эту ситуацию по факту, а не по симпатиях и прикрываться атовцами при разборках не стоит.
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я ситуацію розглядаю по факту фрази, сказаної людиною, яка доносить "факти" до "народу"!
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судя п последним событиям, фактами просто манипулируют и выставляют здесь в определенном ракурсе. Я читаю тоже самое на других сайтах, и это уже 3 эпизод
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ну от ))) треба здавати екзамен на психіатра, мені)))))))))!
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поправлю....еврейских бандюков..... брат Саакяна приехал на переговоры с раввином Шолом Нахшоном......

на которого зарегистрировано несколько фирм. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает украинское издание «Вести».
Как передает издание, Нахшон фигурировал как основатель звукозаписывающей фирмы «Резурекордс» и финансовой фирмы «Твой дом». Обе уже прекратили свою деятельность. Отмечается, что раввин - влиятельная фигура в еврейской жизни Днепропетровска. В частности, в сети он упоминается как продюсер хора мальчиков при синагоге «Пирхей Украина».
Согласно одной из версий, причиной перестрелки стали 119 тысяч долларов, которые якобы ветераны АТО - братья Саакяны - были должны Шолому Нахшону.
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Татьяна12 не читайте кацяпські видання, будете краще почуватись, але як що читаєте, то аналізуйте що то є!
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О том, что перестрелка произошла из- за долга денег сообщил сам Эдмонд Саакян -


повідомив, що конфлікт в Дніпрі стався через борг його родича. Адвокат і учасник АТО пояснив, що після того як бандити зрозуміли, що не зможуть отримати того, чого вони хотіли, відкрили стрілянину. https://narodna-pravda.ua
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а можно было отреагировать на угрозы ДО перестрелки, а не строить сейчас из себя умников, которые разберутся?

тут присутствует и перемога в реформе полиции в целой стране, и хамское, по своей сути, назначение Филатовым экс-беркутовца Ткаченко в частности.
и уменьшение преступности на 46% (или сколько там), о котором пели все, кому не лень.

и где вот это вот все? вот в таких перестрелках все деяния властиимеющих и вылазят...
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Пока откровенные сепары жируют при власти, а их титушня беспредельничает на улицах - такие конфликты неизбежны..Гибридная тыловая война..так сказать..
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Такое высказывание из уст начальства звучит, как, нежелание наступить на мозоль мафии...
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Интересно интересно, думаю в ходе длиннейшего и исключительно сложного следствия бандит, убившие двух людй, окажутся неуиновными и мало того, поторпеушей стороной. Так обычно заканчиваются дела нашими новыми мусорами )))
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важное то ( может не самое), что ни зорян, ни шкиряк, ни геращенко, ни авака не выступили с хоть-какими заявлениями или комментами. Наверное, плавки выкручивают. А с бандитами бойцы сами разберутся.
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Покажите что работаете и покажите результаты работы, тогда и самоуправства боятся не стОит.
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В цій справі є один момент. Усі ці нападники з автоматами є фігурантами справи 9-го Травня.
Під лікарню Мечнікова з'їхались тітушкі
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... и руководил ими влиятельный человек с еврейской общины. Результат росследования очевиден.
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Нахшон это человек близкий к Коломойскому и Корбану. Это бойцы ОПГ Бени.
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шо це за гівноджерело?
"..после попадЕния в больницу нашего трёхсотого - под Мечникова сьехалось ещё больше титушни...."
Хлопці не кажуть так на СВОЇХ поранених - "трьохсоті"..
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поступят не по закону а так как записано талмуде
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Да,главное ,чтобы рыгов не задеть.И пора уже про руку Кремля говорить
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Теперь это дело будут замалчивать. Как и все связанное с бандой Бени Коломойского.
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та тут тільки ти "думаєш". Он скільки наколіпастив.. Всі інші так, на променад вийшли.
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АТОшники устроят самосуд, который поддержит общественность - комвзвода НацгвардииИюль 25, 2017Комментарии: 3Метки: Дмитрий Бабкин, расстрел ветеранов АТО в Днепре

"Самое важное - не допустить эскалации этого конфликта", - Шевченко рассказал о ходе расследования перестрелки в Днепре - Цензор.НЕТ 2449Командир взвода в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Дмитрий Бабкин заявил, что полиция должна уничтожить группировку, расстрелявшую участников АТО в Днепре, или это сделают ветераны.
По результатам перестрелки 24 июля в Днепре полиция должна показательно расправиться с бандитской группировкой, или ветераны АТО устроят против преступников самосуд, который поддержит общественность. Об этом написал командир взвода бригады быстрого реагирования Нацгвардии Дмитрий Бабкин в Facebook.
«Полиция действует показательно. Принимает радикальные меры и разносит группировку стреляющих автоматчиков… Для всех, в том числе и их пахана, реальные максимальные сроки, конфискация имущества, репрессии в отношении дружественных бизнесструктур и прочее. Всем неповадно должно быть на долгие годы!» - заявил он.
По мнению комзвода, если это дело «спустят на тормозах», будет реализован второй вариант, по которому ветераны возьмутся за правосудие самостоятельно.
«АТОшники разносят нах…й осиное гнездо и еб…шат «братву» из всего что законно и незаконно. Еб…шат на поражение! Жгут офисы, гонят ссаными тряпками сочувствующих, стригут налысо их подруг, уничтожают имущество, выгоняют за границу их детей и родственников. При втором варианте общество берет ответственность на себя и заступается за АТОшников! Никаких репрессий и тяжких последствий для участников второго варианта быть не должно», - отметил он.
Бабкин добавил, что между первым и вторым вариантом развития событий должен быть временной промежуток, чтобы власти смогли реализовать «варианта номер раз».
«Дело уже не в том, с чего все там в Днепре началось и кто кому должен шиллинг, а в том, что бандиты опять (после Майдана) поднялись во весь рост и срут на новое украинское общество, попирая его ценности, показательно расстреливая людей на улицах наших городов, тем самым, возвращая нас в дремучее средневековье… Лично я готов участвовать в «крестовом» походе с оружием в руках на дегенератов «родом» из 90-х. Предупреждаю!» - подчеркнул он.
По мнению Бабкина, Украина ожидает таких поступков от участников АТО.
«Мы не должны участвовать в корпоративных разборках и выступать на чьей-либо стороне в хозяйственных спорах, мы не должны выступать на стороне кремлевского зла, ставя ультиматумы законно избранной нами же власти. Но мы должны и можем, засучив рукава, в очередной раз, заступаться за людей и защищать Конституцию Украины, в которой человеческая жизнь - высшая ценность!» - подытожил он.
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Одних бандитов сразу назвали бандитами и они плохие, другие бандиты хорошие потому что у них корочки АТО и им разрешается возить карабины в багажнике.
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Что то мне это напоминает голимое выражение пороха-
конфликт на Донбассе возможно решить только политическим путем.

Дэ жа вю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самое важное - не допустить эскалации этого конфликта", - Шевченко рассказал о ходе расследования перестрелки в Днепре
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