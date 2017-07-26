 Боевики осуществляют подрывы возле "серой зоны" в районе Докучаевска, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, сегодня были зафиксированы случаи преднамеренных подрывов в районе Докучаевска, возле поселка Петровское. Сообщается, что этот населенный пункт находится на оккупированной территории и граничит с "серой зоной".
"Скорее всего боевики это делают для инженерного обустройства своих позиций", - говорится в сообщении.
На месте подрывов была зафиксирована работа представителей одного из информационных агентств, которое находится на временно оккупированной территории.
"Не исключено, что "журналисты" могут использовать этот факт в пользу оккупантов, сообщая о том, что это последствия обстрелов Вооруженных Сил Украины. При этом, в случае случайных жертв среди гражданского населения, боевики могут приписать это снова нашей стороне. Тем самым они попытаются дискредитировать украинских защитников и показать, что мы нарушаем Минские договоренности", - подчеркнули в пресс-центре АТО.
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