 Жданов: Случаи с допингом у нас единичные, в России - система

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Он отметил, что случаи употребления допинга украинскими спортсменами единичные.
"Мы, в отличие России, не строим государственную систему применения и покрывания допинга, а наоборот жестко с ним боремся. Вы удивитесь, у многих более зажиточных европейских стран за год набегает больше зафиксированных позитивных допинг-проб, чем у нас", - сказал министр.
Жданов также рассказал об особенностях борьбы с допингом в Украине.
"Во-первых, есть кодекс WADA от 2015 года, мы его довели до ведома всех спортсменов, передали его во все федерации. Они "кровью подписались", что эти правила будут выполнять, такой пункт есть в контракте с каждым спортсменом штатной сборной. Далее: мы создали соответствующие антидопинговые комиссии в федерациях, приняли новое антидопинговое законодательство. И самое главное: в ближайшее время я внесу соответствующий проект постановления правительства, по которому мы будем отбирать государственные призовые у тех людей, которые их незаслуженно получили", - сообщил он и подчеркнул, что обнаружение допинга будет приводить к неотвратимому наказанию - как спортсмена, так и его тренера.
Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.
205 8
Мы можем исключить спортсмена из национальной сборной, - Жданов о посещении неофициальных соревнований в РФ(20)
Украинские организации и Министерство спорта призывают к бойкоту Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, - Жданов(21)
Жданов: "Это провал. Поддерживаю премьер-министра по поводу отставки членов НАПК"(36)
С легендарным вратарем "Динамо" Виктором Чановым простились в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж(21)
Жданов: Голосування ВРУ щодо НАТО – популістське рішення, щоб догодити електорату(0)
Дисквалификация украинского шашиста Аникеева является элементом гибридной войны РФ, - Жданов(48)
Украинцы впервые примут участие в международных соревнованиях ветеранов "Игры Инвиктус". Срок подачи заявок продлен до 18 декабря. ВИДЕО(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить