EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Спорт
  205  8
Все про:Жданов (137) спорт (1706) допинг-контроль (204)

 Жданов: Случаи с допингом у нас единичные, в России - система

жданов

Россия создает государственную систему применения и покрывания допинга в спорте.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Читайте также: Жданов о российских спортсменах: Съездил в Крым - на территорию Украины не пустим

Он отметил, что случаи употребления допинга украинскими спортсменами единичные.

"Мы, в отличие России, не строим государственную систему применения и покрывания допинга, а наоборот жестко с ним боремся. Вы удивитесь, у многих более зажиточных европейских стран за год набегает больше зафиксированных позитивных допинг-проб, чем у нас", - сказал министр.

Жданов также рассказал об особенностях борьбы с допингом в Украине.

"Во-первых, есть кодекс WADA от 2015 года, мы его довели до ведома всех спортсменов, передали его во все федерации. Они "кровью подписались", что эти правила будут выполнять, такой пункт есть в контракте с каждым спортсменом штатной сборной. Далее: мы создали соответствующие антидопинговые комиссии в федерациях, приняли новое антидопинговое законодательство. И самое главное: в ближайшее время я внесу соответствующий проект постановления правительства, по которому мы будем отбирать государственные призовые у тех людей, которые их незаслуженно получили", - сообщил он и подчеркнул, что обнаружение допинга будет приводить к неотвратимому наказанию - как спортсмена, так и его тренера.

Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.

Читайте также: Мы можем исключить спортсмена из национальной сборной, - Жданов о посещении неофициальных соревнований в РФ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Так у нас и спорта фактически нет,поэтому и допинга нет ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опять цензор разбивает одно вью на 3 части, и каждое подает отдельной новостью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А еще говорят в Сколково специально обученные санитары научились без всякого мильдония за десять минут из обычных спортсменов выдающихся параолимпийцев делать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не так, Игорь, Все не так. У нас в Украине допинг это частная инициатива спортсмена или его тренера, а на параше госполитика
Жданов: Случаи с допингом у нас единичные, в России - система - Цензор.НЕТ 7053
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они , когда убивают свинью , шкуру снимают . Орда . О чём мы ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кажуть на РАБссии придумали сверхМильдоний,который не обнаружат комиссары допингеры при любом раскладе,даже если возьмут кровь на анализы
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпортЖданов: Случаи с допингом у нас единичные, в России - система
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти