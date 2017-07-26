 Создатель медслужбы "Госпитальеры" Яна Зинкевич поступила в Днепропетровскую медакадемию

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Яны Зинкевич в Фейсбук, волонтер поступила на первый курс Днепропетровской медицинской академии.
"Моя далекая мечта детства начала исполняться, - пишет Яна. - Я буду врачом. Поэтому мечтайте, друзья, идите к своим мечтам".
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но тут нужно не торопиться с выводами, чтобы стать врачем - нужно доучиться.
а это будет очень непросто.
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