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Все про:медицина (1585) абитуриент (58) волонтеры (2428) студенты (518) Зинкевич (33)

 Создатель медслужбы "Госпитальеры" Яна Зинкевич поступила в Днепропетровскую медакадемию

Вступительные экзамены девушка сдала самостоятельно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Яны Зинкевич в Фейсбук, волонтер поступила на первый курс Днепропетровской медицинской академии.

"Моя далекая мечта детства начала исполняться, - пишет Яна. - Я буду врачом. Поэтому мечтайте, друзья, идите к своим мечтам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не могла сдаться", - создатель медслужбы "Госпитальеры" Яна Зинкевич после тяжелой травмы и родов продолжает волонтерскую деятельность. ВИДЕО

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Будущий министр?-надеюсь не так как Савченко ....
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мои поздравления.
но тут нужно не торопиться с выводами, чтобы стать врачем - нужно доучиться.
а это будет очень непросто.
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в добрый путь Яна.... ждем возвращения доктор Яна!!!!
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Эта храбрая девушка, не порошенки-гройсманы, олицетворяет для меня нашу страну: вопреки всему встает, крепнет и идет вперед.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСоздатель медслужбы "Госпитальеры" Яна Зинкевич поступила в Днепропетровскую медакадемию
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