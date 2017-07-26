 Монетизация субсидий позволит украинцам получать на руки до 135 грн. и до 700 грн. за сэкономленные электроэнергию и газ соответственно, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко.
Он напомнил, что работа по монетизации субсидий в этом году проводится по инициативе правительства с целью стимулирования граждан экономно потреблять энергоресурсы.
Музыченко сообщил, что по решению Кабинета министров монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа - 100 кубометров. Максимальная сумма средств, которые может получить субсидиант, - 135 грн за сэкономленную электроэнергию и около 700 грн за сэкономленный объем газа, добавил он.
"Ориентировочно под монетизацию подпадают около 2 млн домохозяйств, и по состоянию на середину июля с соответствующими заявлениями обратились 48% граждан, имеющих право на получение этих средств. В среднем сумма выплат составляет около 130 грн за электроэнергию и около 630 грн за газ ", - сообщил Музыченко.
В Минсоцполитики также сообщили, что граждане, которые сэкономили ресурсы, должны обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства, до 1 сентября 2017 года.
Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 млрд грн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.
В Меморандуме Украины о сотрудничестве с МВФ правительство взяло на себя обязательство до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго. 19 апреля министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. 26 апреля Кабмин принял решение о монетизации только суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая затронет около 1,5 млн украинских семей.
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і пенсії на 75грн підвищать!!!, але не всім!
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згадай юща - бухгалтер, але як красиво розказати вмів!
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а могли бы просто бритвой по горлу...
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Ну или хотя бы, на худой конец, слетайте попейте фантастического кофейку в Братиславе. ПАПа рекомендует!
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жрите, лохи. приятного.
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Это он бросил карьеру журналиста, что бы вот этим вот заниматься, понятно все с ним
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"указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства, до 1 сентября 2017 года. "
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