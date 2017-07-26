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Все про:Кабмин (10421) субсидия (324) Министерство социальной политики (496) монетизация (15)

 Монетизация субсидий позволит украинцам получать на руки до 135 грн. и до 700 грн. за сэкономленные электроэнергию и газ соответственно, - Минсоцполитики

субсидия

Монетизация субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг предполагает разовые выплаты субсидиантам за экономию электроэнергии и газа в размере до 135 грн и 700 грн соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко.

Он напомнил, что работа по монетизации субсидий в этом году проводится по инициативе правительства с целью стимулирования граждан экономно потреблять энергоресурсы.

Музыченко сообщил, что по решению Кабинета министров монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа - 100 кубометров. Максимальная сумма средств, которые может получить субсидиант, - 135 грн за сэкономленную электроэнергию и около 700 грн за сэкономленный объем газа, добавил он.

"Ориентировочно под монетизацию подпадают около 2 млн домохозяйств, и по состоянию на середину июля с соответствующими заявлениями обратились 48% граждан, имеющих право на получение этих средств. В среднем сумма выплат составляет около 130 грн за электроэнергию и около 630 грн за газ ", - сообщил Музыченко.

В Минсоцполитики также сообщили, что граждане, которые сэкономили ресурсы, должны обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства, до 1 сентября 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс монетизации сэкономленных субсидий уже пошел, - Розенко

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 млрд грн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

В Меморандуме Украины о сотрудничестве с МВФ правительство взяло на себя обязательство до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго. 19 апреля министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. 26 апреля Кабмин принял решение о монетизации только суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая затронет около 1,5 млн украинских семей.


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Ну совсем оборзели воры,не знают какую ещё схему подкинуть народу ...
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Да разве только рыбой с консервами? Тут все к вашим услугам - и медицинская реформа и война и много чего еще. В областях-районах люди по году вакцины для детей грудных ждут - не могут прививки сделать.
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А зачем,дуст он же денег стоит а так Украинцы и так вымрут с голодухи ...
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и что в этом такого для вас плохого. У нас нет субсидий, но имеется возврат денег за экономию света, газа и т.д и в этой сфере работает огромное колличество людей
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в том, что "до 135грн.". Субсидия то оплачивала 85% квартплаты, а из 1200-1300 грн, это никак не 135.
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Деньги из бюджета идут на оплату коммуналки тем, кто работает без оформления и не платят налоги. А затем им же еще и доплачивать за экономию. Да не давайте субсидии и они обязательно будут экономить!!! Субсидии надо отменить. ! Оставить льготы инвалидам и участникам АТО, а также семьям погибших в АТО. Я хочу, чтобы налоги, которые платят мои дети, шли на развитие страны, усиления Армии, на медицину, образование и т д , а не на оплату коммуналки хитрому соседу.
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В этом государстве, шо бы вы ни делали, налоги, которые платят ваши дети, полюбому украдут и распилят. Так система устроена.
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Так а чего б и не подкинуть? Нарот то стоит себе стойко раком под ворами, да покрякивает только.
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Мда, и это максимальные суммы, которые наверно получат те кто по квартире ходит с фонариком и готовит на костре.))
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ну от це ж перемога!!!
і пенсії на 75грн підвищать!!!, але не всім!
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...и я хотел идти куда- попало, закрыть свой дом и не найти ключа...только кто 700 грн. выплатит? Лжецы, кто подсчитает экономию?
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У нас с марта еще субсидию не пересчитали обещают в августе !
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Это чтоб окончательно заипать людей...тут у дедушек, бабушек и так голова кругом. В семье 5 человек с высшим образованием сами хрен что можем посчитать. Оплатили квитанции все под НОЛь! Пришли с долгами - НОЛЬ! Опять оплатили всё начисленное к оплате , Пришли новые с боргами из воздуха....Геноцид? Тарифный Майдан?
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ти не рівняй вищу освіту з бухгалерськими))) навичками!
згадай юща - бухгалтер, але як красиво розказати вмів!
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это уже аферизм, а у нас государственного масштаба.
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вата пытается взять реванш.Некто Елена Бережная, заслуженный йурист из Луганска, организовала блокировку переименования ул. Жукова. Зайдите на сайт обсуждений и не дайте вате оставить советские названия улиц. http://projects.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=360
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благодетели.
а могли бы просто бритвой по горлу...
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У вас, шо, нету хлебушка? Так вы кушайте бриоши!

Ну или хотя бы, на худой конец, слетайте попейте фантастического кофейку в Братиславе. ПАПа рекомендует!
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ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах!
жрите, лохи. приятного.
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Найема засняли за странным занятием в раде

Это он бросил карьеру журналиста, что бы вот этим вот заниматься, понятно все с ним
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шоколадні не цураються украсти зекономлену субсидію
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смешно другое 700 дают толи за 1000 толи за 2000 сэкономленных кубов)))
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"по состоянию на середину июля с соответствующими заявлениями обратились 48% граждан, имеющих право на получение этих средствИсточник: https://censor.net.ua/n449249 "

"указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства, до 1 сентября 2017 года. "
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМонетизация субсидий позволит украинцам получать на руки до 135 грн. и до 700 грн. за сэкономленные электроэнергию и газ соответственно, - Минсоцполитики
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