 МИД РФ о решении Конгресса США по санкциям: "Метать бисер мы больше не будем"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Все сигналы были посланы на всех уровнях, дополнений каких-то к этим сигналам нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, готовит ли Москва ответные меры на законопроект Конгресса США, содержащий расширенные санкции в отношении РФ.
По его словам, "авторы подобных инициатив настолько зарвались в политическом смысле слова, что они не видят, не слышат и не слушают никого, кроме себя".
"Поэтому метать бисер мы больше не будем. Пусть они обратятся к тем документам, которые у них есть. Я надеюсь, что у них все-таки достаточно сильный аппарат и в палате представителей, и в Сенате, который собирает информацию, отслеживает сигналы и высказывания. При желании авторы законопроекта и его спонсоры могут легко все это восстановить", - добавил российский дипломат.
Вечером во вторник 25 июля палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР.
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