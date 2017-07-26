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 Экономика
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Все про:госдолг (392) долг (1042) Минфин (1163)

 Госдолг Украины за июнь вырос до 75 млрд долларов, - Минфин

депозит финансы

За месяц госдолг увеличился на 330 млн долларов.

Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июне вырос на 0,44% (на 330 млн долларов) до 75,01 млрд долларов Об этом сказано в сообщении Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

По данным министерства, государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.

При этом общий размер прямого госдолга по состоянию на конец июня составил 1 650,94 млрд гривен против 1 665,02 млрд гривен месяцем ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создадут единую систему верификации бюджетных выплат

Отметим, что прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,24 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд гривен.

Гарантированный государством долг составил 306,76 млрд гривен, или 11,75 млрд долларов.
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Пэдр с Гросей навешали народу через МВФ таких долгов,что мы не рассчитаемся за них до Нового Пришествия.
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в т.ч. ТРИ яныка. (забрать нахрен ВСЕ РАШКИНСКИЕ АКТИВЫ в Украине Предприятия в качестве возмещение Ущерба нанесённого РФ и ихнием бесменным Руководством)
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Да ,воруют соевые так,что Виктор Фёдорычу и не снилось ....
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Намереваясь действовать, предъявляй факты!
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за три года Овощь увеличил гос.долг на 40 млрд. баксов, и это без войны реальной и торговой.
предлагаешь Овоща назад вернуть?
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То не я,то ваша бабушка сама убилась ,когда увидела какой у неё внук ...
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Ну как известно соя широко применяется при производстве конфет и прочей кондитерки ,вот и стали называть подельников и адептов владельца Рошена соевыми - всё проще пареной репы ...
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Ну понятно, вон новости про ДАДУТ- ВЫДЕЛЯТ Украине - 10-400 млн. долларіd/ Правильно писать --- ЗАЙМУТ --- и под проценты.
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Hazan Eldoran - верное замечание... - дают помощь курдам, афганцам и др.., а Украине под проценты... - потому что в отличии от арабов Украине есть чем расплатится - черноземами к примеру.. Вот такой вот план "Маршала"... - продолжение будапештского меморандума...
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Может Европейские земли принадлежат США после реализации плана Маршалла?
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А как педро в ладоши хлопает при выделения деньжат. А что? Срок президентства закончится и на заслуженный отдых, с кучею бабла.
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Американцы дадут оружие Украине. (дадут, "ПРОДАДУТ", а т.к. грошей толком нет (они в офшорах) то в ДОЛГ)
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кому "допомогу" беруть?!
у нас промисловість росте не баченими темпами і гривня укріплюється!!!
згідно стат-даних), для чого кредити?
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как же так: а грося ж всего неделю назад соловьем пел, какой у нас прирост экономики, страна под его началом расцвела, как наши корабли бороздят просторы космоса?

а госдолг при этом на 330 лямов бах - и всего за месяц увеличился.
как же так?
накогда такого не было, и вот опять...
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страна-то расцвела, жаль заморозки часты...плоды пожинать народу.
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В декабре 2013г. Госдолг Украины был 73млрд., За три года овощь увеличил гос.долг на 40 млрд. Долларов, и это без войны реальной и торговой...
За три года войны, оккупации части территорий, гос.долг Украины увеличиться всего на 2 млрд. Долларов, почувствуйте разницу...
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почувствуйте разницу... мы её почувствовали все на своем кармане
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Думав, що для погашення зовнішнього боргу буде достратньо посадити Баригу і 90% Ради з конфіскацією. Але прорахувавсь. Не вистачає. Треба садити ще й уряд Гройсмана і Генпгокугатугу Юги Луценка. Тоді як раз
Ну це тільки після дострокових президентських цієї осені, тож нехай почекають.
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Нах людей мучать-продайте уже ее целиком той же америке-будем штатом
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Панове коментатори, а ви що серйозно очікували, що він зменшиться в воюючій країні?
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Самое интересное, что уменьшился (см. мой комментарий ниже)
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Так це, виходить, Петро навмисно розплодив казкову корупцію, щоб здохла Україна вже ворогу була не потрібна? Стратег.
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ага, а до пороха в нас корупції не було, всі були чесні но не підкупні
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Зрада зрады...

Янукович увеличил госдолг Украины на 70% - Яресько
Воскресенье, 26 Апреля 2015, 13:51
За время правления Виктора Януковича государственный долг Украины вырос с 46 млрд до 78 млрд долларов

http://www.dsnews.ua/economics/yanukovich-uvelichil-gosdolg-ukrainy-na-70---yaresko-26042015135100
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГосдолг Украины за июнь вырос до 75 млрд долларов, - Минфин
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