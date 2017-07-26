 Госдолг Украины за июнь вырос до 75 млрд долларов, - Минфин

Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июне вырос на 0,44% (на 330 млн долларов) до 75,01 млрд долларов Об этом сказано в сообщении Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
По данным министерства, государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.
При этом общий размер прямого госдолга по состоянию на конец июня составил 1 650,94 млрд гривен против 1 665,02 млрд гривен месяцем ранее.
Отметим, что прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,24 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд гривен.
Гарантированный государством долг составил 306,76 млрд гривен, или 11,75 млрд долларов.
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предлагаешь Овоща назад вернуть?
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у нас промисловість росте не баченими темпами і гривня укріплюється!!!
згідно стат-даних), для чого кредити?
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а госдолг при этом на 330 лямов бах - и всего за месяц увеличился.
как же так?
накогда такого не было, и вот опять...
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За три года войны, оккупации части территорий, гос.долг Украины увеличиться всего на 2 млрд. Долларов, почувствуйте разницу...
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Ну це тільки після дострокових президентських цієї осені, тож нехай почекають.
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Ждём доллар по 35
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Янукович увеличил госдолг Украины на 70% - Яресько
Воскресенье, 26 Апреля 2015, 13:51
За время правления Виктора Януковича государственный долг Украины вырос с 46 млрд до 78 млрд долларов
http://www.dsnews.ua/economics/yanukovich-uvelichil-gosdolg-ukrainy-na-70---yaresko-26042015135100
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Палится ахах
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