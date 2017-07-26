 Бывшему следователю ГПУ Сусу сообщено о подозрении, - НАБУ

Как передает

, об этом говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что задержанному экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрию Сусу сообщили о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Речь идет о завладении и растрате имущества в крупных размерах, а также в декларировании заведомо недостоверных сведений.

"Сейчас решается вопрос о предоставлении ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому", - говорится в сообщении.

Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь"

. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

В июне 2015 года