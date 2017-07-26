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 Политика Украины
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 Бывшему следователю ГПУ Сусу сообщено о подозрении, - НАБУ

прокурор сус

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении задержанному экс-чиновнику Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что задержанному экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрию Сусу сообщили о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Речь идет о завладении и растрате имущества в крупных размерах, а также в декларировании заведомо недостоверных сведений.

"Сейчас решается вопрос о предоставлении ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому", - говорится в сообщении.

Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".

Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.


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Готовит спитч что это политические провокации, преследования.....что он типа честнейший борец с коррупцией и его заказали враги.
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А где бриллиантовые прокуроры ??? В какой зоне парашу нюхают ???
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Домашние санузлы, сауны, исключительно натуральный итальянский мрамор, сантехника Вилерой Бох.......
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До сраки все эти подозрения.Сегодня апеляционный суд в днепре выпустил из сизо командира титух,которые на 9 мая с мусорами били ветеранов ато в днепре.Это все, что нужно знать про "суды" и их рехформу от соевых.
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Получается сели нет правосудия то то для того чтоб восторжествовала справедливость возможны действия на уровне самосудов...у народа оружия на руках много. Упырям бы самим лучше по тюрьмам пересидеть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывшему следователю ГПУ Сусу сообщено о подозрении, - НАБУ
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