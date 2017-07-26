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 Экономика
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Все про:земля (1540) мониторинг (131) Витко (20)

 Если государство не начнет проводить мониторинг, то через десять лет у нас не будет плодородных земель, - Витко

Государство прекратило мониторинг плодородия земель, что привело к критическому снижению содержания гумуса в почве.

Об этом в эфире Eспресо.TV. сообщил народный депутат, глава подкомитета Рады по вопросам социальной политики агрокомплекса Артем Витко.

"В связи с тем, что государство прекратило мониторинг плодородия земель, хищническим способом используются национальные земельные ресурсы. Земля высушивается и теряет гумус. Спустя десять лет такого использования земель крупными арендаторами, владелец получает испорченную землю", - заявил нардеп.

Он подчеркнул, что в такой ситуации владелец земельного пая не имеет возможности запросить компенсацию за порчу земли.

"Сегодня сложилась катастрофическая ситуация. Если в ближайшее время государство не примет решение систематически проводить мониторинг, то через десять лет у нас не будет этих богатых, плодородных земель", - резюмировал Витко.

Также, народный депутат инициировал создание горячей линии, которая поможет защитить права землевладельцев.

"Я решил инициировать создание горячей линии, номер телефона которой будет находиться у меня на странице в Facebook… Если вам необходима помощь, можете набирать меня по вопросам коррупции или земельным вопросам", - сообщил политик.



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Наших правителей земля интересует исключительно как её раздеребанить, а не проблемы с её плодородием
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Нашим геноцидникам не до реестра земель и мониторинга плодородия,им на это начхать и на сельское хозяйство начхать и на все ,кроме своего кошелька.
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Без тваринництва ніяк не можливо підвищувати вміст гумуса в грунті. Без сівозміни теж це неможливо. А в країні немає першого, а сівозміни 3-4 польні.
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не через 10, а через 5. Майже всі поля зараз засіяні соняхами. Проїдьтеся зараз на потязі в любому напрямі все дуже гарно цвіте та жовтіє. Вся земля по факту належить державі? Отже діє принцип "не моє - не шкода". Орендатор вижме з неї максимум, а потім поверне пустелю. Шляшку в ж.пу треба ті вила встромити.
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вила треба встромити тим хохлам які землю соняхами та соєю висушують
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"Земля высушивается и теряет гумус.Источник:https://censor.net.ua/n449244"
а депутан прохфесссор, все знає і навіть більше!
гумус втрачається без добрив та сівозмін!
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Це дійсно велика проблема. От тільки Зраді не до цього.
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А в Украине НЕТ государства ,воры у власти поголовно есть а вот государства НЕТ !!!
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Брееед.Плодородие повышается.Меньше нагрузка животных на гектар.Меньше пахоты.Урожаи намного больше брежневских..Плохо-аллигархи отбирают лукавым способом землю у селян.Жратва априори не может быть дешёвой,иначе селянин будет бедным.
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меньше нагрузка животных, меньше навоза в землю. Большая часть органики вывозится за рубеж. Отсюда и истощение почвы
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Пусть этот чиновник государственные земли мониторит, а на частную не лезет. Знаем мы вас упырей!
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Ну так ,манітатори,просто зроблять ще одну кормушку і розмоніторять кілька лярдів. Взагалі то орендодавці ніяк не захищені,на 99% це тупі забиті селюки ніякого відношення і поняття про землю не мають і те ж саме і арендатори 90 відсотків не мають ніякоі' агрономічноі' освіти просто варвари,а що в нас за держава ? Це перші,другі і ті що в Києві до них присмокталися
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На 100% підтримую.Агрохолдинги зараз просто виснажують землі соняшником і соєю..Плюс затруюють ці землі внесенням гербіцидів тривалої дії..Які сівозміни? В сівозмінах може бути зацікавлений лише власник землі який думає ще її у спадок передати! А ці опирі просто виснажать а потім кинуть бо, так, сіяти соняшник і сою дуже рентабельно тілько от після такої експлуатації потрібне буде століття на рекреацію..писав тут один якому перепало шмат землі після агрохолдингу так навіть у британській лабораторії не змогли сказати чим ту землю затруїли і яким чином зробити її придатною для вирощування полуниці (все посаджене вигорало)
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они её будут истощать по-любому, поскольку ни один из них не считает эту землю родною.
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Що можна зрозуміти з цієі' заяви :за десять років ці тварюки зібралися прибрати до своі'х лап всю землю,і хвилюються що вона виявиться недостатньо вартісна через падіння родючості
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может это и к лучшему, тогда пьявки отцепятся, хотя землю они угробят по любому, такова их природа
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕсли государство не начнет проводить мониторинг, то через десять лет у нас не будет плодородных земель, - Витко
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