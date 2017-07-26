 Если государство не начнет проводить мониторинг, то через десять лет у нас не будет плодородных земель, - Витко

Об этом в эфире Eспресо.TV. сообщил народный депутат, глава подкомитета Рады по вопросам социальной политики агрокомплекса Артем Витко.
"В связи с тем, что государство прекратило мониторинг плодородия земель, хищническим способом используются национальные земельные ресурсы. Земля высушивается и теряет гумус. Спустя десять лет такого использования земель крупными арендаторами, владелец получает испорченную землю", - заявил нардеп.
Он подчеркнул, что в такой ситуации владелец земельного пая не имеет возможности запросить компенсацию за порчу земли.
"Сегодня сложилась катастрофическая ситуация. Если в ближайшее время государство не примет решение систематически проводить мониторинг, то через десять лет у нас не будет этих богатых, плодородных земель", - резюмировал Витко.
Также, народный депутат инициировал создание горячей линии, которая поможет защитить права землевладельцев.
"Я решил инициировать создание горячей линии, номер телефона которой будет находиться у меня на странице в Facebook… Если вам необходима помощь, можете набирать меня по вопросам коррупции или земельным вопросам", - сообщил политик.
1015 18
Мосийчук объяснил депутатские "потери" Радикальной партии(51)
Военная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении начальника Береговых войск ЧФ РФ Острикова за захват Крыма(9)
Командующего Черноморским флотом РФ Витко вызвали в суд в качестве обвиняемого(26)
Из-за протеста "радикалов" Рада провалила включение в повестку законопроекта о санкциях против России(156)
Конфликт "радикалов": нардеп Витко заявил, что не выходил из фракции, и обозвал Ляшко. ВИДЕО(0)
Военная прокуратура вызывает действующего командующего ЧФ РФ Витко за оккупацию Крыма(83)
Суд разрешил проведение специального досудебного расследования по делу командующего Черноморского флота РФ Витко, - ГПУ(5)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а депутан прохфесссор, все знає і навіть більше!
гумус втрачається без добрив та сівозмін!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить