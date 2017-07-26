 На базе, где отравились люди в Прикарпатье, обнаружены серьезные нарушения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "КУРС " рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Роман Гурский.
По его словам, состояние больных после того, как медики провели дезинтоксикацию, улучшилось. На сегодня количество отравившихся составляет 36 человек, из них 30 - дети. Вчера рабочая группа Госпродпотребслужбы работала в учреждении отдыха до 21:00.
Установлено, что 24 июля отдыхающие ели картофельное пюре, овощной салат, мясную котлету, вареные яйца, суп с капустой, персики и арбузы.
Также полиция выяснила, что кроме питания в учреждении отдыха, туристы, которые попали в больницу, самостоятельно приготовили пирог. Продукты для него и электробутербродницу, на которой готовили, они привезли с собой.
Сейчас рабочая группа Госпродпотребслужбы проводит определенный законодательством комплекс необходимых мероприятий.
По информации "КУРС", заведение "Сяйво Карпат" принадлежит семье головы Верховинского районного совета Ивана Шкиндюка.
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