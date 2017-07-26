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Все про:Карпаты (138) отравление (855) Ивано-Франковская область (298)

 На базе, где отравились люди в Прикарпатье, обнаружены серьезные нарушения

Комплекс "Сяйво Карпат", что в селе Красноилье Верховинского района Ивано-Франковской области, не зарегистрирован как оператор по предоставлению услуг общественного питания и не имеет документов на происхождение продуктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "КУРС " рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Роман Гурский.

По его словам, состояние больных после того, как медики провели дезинтоксикацию, улучшилось. На сегодня количество отравившихся составляет 36 человек, из них 30 - дети. Вчера рабочая группа Госпродпотребслужбы работала в учреждении отдыха до 21:00.

Установлено, что 24 июля отдыхающие ели картофельное пюре, овощной салат, мясную котлету, вареные яйца, суп с капустой, персики и арбузы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество отравившихся на Ивано-Франковщине отдыхающих возросло до 34 человек, из них 25 - иностранцы, - ОГА

Также полиция выяснила, что кроме питания в учреждении отдыха, туристы, которые попали в больницу, самостоятельно приготовили пирог. Продукты для него и электробутербродницу, на которой готовили, они привезли с собой.

Сейчас рабочая группа Госпродпотребслужбы проводит определенный законодательством комплекс необходимых мероприятий.

По информации "КУРС", заведение "Сяйво Карпат" принадлежит семье головы Верховинского районного совета Ивана Шкиндюка.
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это результаты коррупции в разрешительных органах ...реформы от правительства такие ...шо аж гай шумить
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Пусть Госпотребслужба с Гройсманом объяснят людям - почему до массового отравления они не знали об этих нарушениях,когда последний раз и кем этот санаторий проверялся и почему там допущено такое преступление -отравление отдыхающих за их деньги.Кто контролирует и как часто санатории и кто дает им разрешение на начало работы и прием людей? Кто ответит за это преступление и как?
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Геноцидники просто уничтожили все контрольные органы.
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памятка всем туристам: купил колбасу - не выбрасывай чек до конца отпуска!
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"бізнес" + "конкуренція" = шлункові проблеми,
про стан доріг/комунікацій - мовчимо!
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По информации "КУРС", заведение "Сяйво Карпат" принадлежит семье головы Верховинского районного совета Ивана Шкиндюка - вот это самая главная информация, которая все объясняет... как только гражданин прорывается к корыту - фсе - и он и члены его семьи становятся выше закона, выше проверок..., после них только господь бог...
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Ой, наделали шуму, что-то не в столовой. Да у нас в любом кафе или ресторане можно найти уйму серьезных нарушений. Чтобы питаться в точках общепита, нужно иметь крепкий луженый желудок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа базе, где отравились люди в Прикарпатье, обнаружены серьезные нарушения
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