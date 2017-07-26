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 Украина прекратила электроснабжение оккупированной территории Донецкой области, - "Укрэнерго"

электричество

С 00:00 26 июля Украина прекратила поставлять электричество на оккупированные территории Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, с 0:00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области.

"Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, которые происходят по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь"", - написал Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" не прекратит поставку электроэнергии на оккупированную территорию Донетчины до завершения строительства новой ЛЭП к Авдеевке

Как сообщалось, "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратило электроснабжение неподконтрольной территории в пределах Луганской области из-за долгов.




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Война - то для быдла холопского, а у господ торговля с партнерами. Мабуть не поделили шось на 4м годе.
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Наконец -то геноцидники дозрели до мысли ,что снабжать БЕСПЛАТНО украинской электроэнергией боевиков и рос. армию с сепаратистами -нехорошо.
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только непонятно одно, неподконтрольные отключили... ну допустим ОРДО, только сегодня, а ОРЛО - еще в апреле, а проблема с электроэнергией на подконтрольной территории, стала еще более критической - Более 40 тысяч человек на Луганщине остаются без воды из-за обесточивания водоканалов, - глава ОГА Гарбуз и продолжает расти - Страна дураков или луганские агенты Хаоса? кому то же - это выгодно?
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Alexander G e3430acc - нужно же было дать время оккупационным властям с рашки ветки протянуть.. - это не быстрое дело...
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Ну, в принципе то да, токо кому они там нужны на рашке эти свободные лугандонцы с их ветками?
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Vladimir Putny - ну некоторые заводы в том же Донецке оружие производят.., да и квартироваться оккупантам без света не комильфо... - не везде же генераторы поставишь...
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дело с точностью до наоборот! Ветки из рашки существовали всегда, еще с единой и не делимой сссры, а вот если с нашей обрубить, не протянув отдельные отростки к пунктам на подконтроле, то можно было рубануть свет нашим территориям. Ну и конечно не обошлось и без коммерческой и политической составляющей, типа там же наши граждане и пока долг не привысил рамки ....
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Захерченко уже позвонил в Сименс. Кейзер позвонил Штайнмаеру. Добро получено.
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По словам захерченко он регулярно выходит на связь с инопланетянами, они его консультируют и помощь предлагают.....
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Ну и запрягали......Сейчас Тука с Грымчаком желчью изойдут...там же дети, они же наши люди, это хорошие но пока что вынуждены быть плохими....и тп.п хрень из уст морд из непнятного министерства.
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Если они и так не пользовались украинской элекрикой, снабжаясь от своих ГРЭС и из россии, то чему тут радоваться или злословить?
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А как же теперь ватникам Сикелева про пепел и посиделки с Хуйлом на Клязьме смотреть?
И кабздона с Холерией прихожиной не послушать...
Бяда...
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То есть дождались пока лднры найдут альтернативу электричеству с Украины, и только потом отключили.
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Да ладно, разве это альтернатива? У Украины можно было брать в кредит либо нашару, и добрые украинцы терпели эти долги. А теперь рассейские поставщики будут требовать сполна. И если мирное население в скором времени отключат от энергии, это сделает уже не "киевская хунта", а кремлевская! Многоходовочка-с...
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Мне жаль , что этого не сделано раньше, как можно раньше.
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Это просто тут некоторым диванным аналитикам, которым 1 сентября в школу, думается, что вот так просто взять и все экономические связи обрубить в один момент, когда процентов 60-70 экономики было завязано на парашу... Глобальная экономика сильно завязана со многими странами. Даже американцы постепенно накидывают санкции, пытаясь наименьшим образом, в первую очередь, себе получить убытки. Они не зря бьют по нефтяной и газовой сфере встающих с кален, так как могут газом и нефтью ту саму Европу обеспечить уже. Кстати, такая логика довольно хороша с позиции Украины. Все больше сваливаем на парашу экономическую тяготу по обеспечению Крыма и Донбасса. А это тающие финансовые и другие ресурсы нашего врага.
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все верно. Точно так же и с крысмом. это шыкаладный гешефт с элементами мыролюбства мышыбратства и аднонародства.
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Что-то я не въеду. Если "Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части...", то что ж тогда поставлялось и что перекрыли?
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Тут почти все не могут въехать , чтобы оно значило, что перекрыли ,если ничего не давали.
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скоріш за все мова йде про те що нарешті переформатували енергктичні системи та мережі, і тепер ми не маємо взаємозалежних ліній електропередач і трансформаторних підстанцій
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быдлокырманычи хотели еще ложечку, за партнерские отношения, а даунбасолоханск вередуе - не хоче
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"Прекращены перетоки"...
То есть электроэнергия россия-Беларусь-Украина в проводах идет общим потоком...
Своим решением Украина дала понять козломордым и их лугандонским хиви, что на лугандон из украинской доли энергии не поставляется ничаво. То есть, все претензии обдроченцов теперь могут быть направлены исключительно к пидерации или бацьке и должны теперь граждане молодой Малососсии "за свет" исключительно лишнехромосомным лаптеногим балалаечникам...Козлостан в ответе за тех кого приручил...
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Ясней не стало. Г-н Ковальчук заявляет, что "Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, которые происходят по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", т.е. они и так не из общей сети ничего не потребляли.
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Для того, чтобы въехать нужно знать как тянулась украинская сеть. Можно было и раньше отрубить, оставив и свои территории без электрики. А перестроить и провести линии по-другому занимает время. Конечно тутошним троллям это по барабану.
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Тролли троллями, но для меня, как человека от энергетики далёкого, неочевидно, что именно перекрыли, если ничего не поставляли. В тексте указано, что "прекращены перетоки", но если в сторону НКТ ничего не перетекало (см. слова Ковальчука в статье), значит перекрыли перетоки с НКТ на контроллируемую территорию. Вопросов больше, чем ответов.
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Предатели!
Есть выход!...И для здоровья полезно!
Украина прекратила электроснабжение оккупированной территории Донецкой области, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 4887
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Теперь народ ДыНыРы получает украинское ликтричество от братского народа ЛыНыРы, ведь в Луганскую область соевые рубильник не выключили как видите. А вы обрадовались, думая что барыги гешефт на совесть поменяли? Зря
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Как "не выключили"? Вроде ж заявление было, что выключили. А тут Ковальчук вообще утверждает, что они от своих источников питаются. Есть пруфы по "не выключили"?
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А ведь порет после когда власть сменится в Украине все это говно наружу...от сдачи Крыма до торговли с сепарами да договорняки как в котлах уничтожали майдановские батальоны...вонять уже стало слишком сильно...
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как же тепрь торговие партнери Гройсмана харчеваться будут?
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-Ну и что вы выпрыгали на своем Майдане?
-Шо мы випригали на Майдані? Доллар по 60руб. нафту по 48дол і у всьому світі кацапів називають підорасами, а вашого мініфюрера- всі зають як - Хуйло. Пригать далі?
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Т.е. "выпрыгали" не счастья себе, а проблем другим? Oh, the irony!
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Ох многих сук что сейчас у власти в будущем ждет или зона или пуля киллера...бежать то куды им ?
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Автограф палача
Украина прекратила электроснабжение оккупированной территории Донецкой области, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 1431

Количество танков на 100 тыс населения


Представьте, что вы проснулись, и обнаруживаете себя в каком-то закрытом помещении, где ваши руки прикованы наручниками цепью к какой-то трубе, а ноги - тоже связаны. Перед собой вы находите питье и еду. После первого шока вы понимаете, что вроде бы не все так плохо и начинаете осматриваться вокруг. И тут замечаете, что в помещение входит некий улыбчивый джентльмен с чемоданчиком. Из него он вытаскивает перчатки, какой-то халат, очки и кучу режущего и пилящего инструмента после чего, начинает деловито облачаться во все эти вещи, время т времени поглядывая на вас.
Эта картинка похожа на сцену из фильма ужасов или на ту реальность, которая прямо сейчас присутствует на Донбассе. Известно, что туда постоянно приезжают российские «специалисты», специализирующиеся именно на пытках. Еще во времена совка, такие деятели очень ценились в НКВД и равномерно распределялись по СИЗО и лагерям, где оттачивали свое «мастерство».
Нам где-то попадалась цифра - 4 млн. доносов, обнаруженных в архивах КГБ. Граждане писали их друг на друга, в частности, от страха попасть в руки мясников. Ну и не удивительно, что почти все, кто попадал в конторские застенки, сознавались во всем, что надо было следствию. В общем, это были специалисты, которые приводили человека в такое состояние, что он принимал свою смерть как высшее благо.
Так вот, эти традиции возвращаются, а вернее - вернулись. Россия остро нуждается в таких специалистах уже прямо сейчас. Однако навыки утеряны, и умение поддерживать жертву в живом и сознательном состоянии, умело дозируя уровень пыток, надо восстанавливать. Такие специалисты были в конторе всегда, но в последние лет 30 они стали товаром штучным, а скрепы требуют много «докторов» подобного профиля. Как отсеять тупых маньяков и животных, от «мастеров» своего дела? А вот так. Их отсылают на Донбасс и в Сирию, где они уродуют и увечат людей. Но россиянам не следует расслабляться. Эти кадры куются для внутреннего потребления и очень скоро они поймут «искусство» этих деятелей, проходящих усиленные тренинги.
Так вот, вернемся к нашей гипотетической сцене. Если вам придется оказаться в такой ситуации, и вы будете видеть, как облаченный в резиновый фартук патологоанатома деятель, раскладывает ножи, пилы и щипцы, вы что об этом будете думать? Скорее всего, вам не придет в голову, что вот он сейчас возьмет кусок фанерки и выпилит их нее забавного зайчика или белочку. Это потому, что все увиденное - не может оставлять сомнений. Если все это приготовлено, то заранее была мысль как все это применить.
А теперь - другой аспект. В предыдущей статье мы вели речь о том, что Украина находится в полушаге от получения оборонительного оружия из США. Мы кратко описали то, что по определению считается оборонительным оружием. Отсюда следует, что должны быть системы вооружений, которые так же четко относятся к оружию наступательному. Безусловно, к наступательным видам вооружений, относятся танки. Собственно говоря, это - мобильная артиллерийская система, ибо основным оружием танка, является его пушка. То есть, такая же 120 мм или 125 мм пушка, но уже без брони, гусениц и прочего, уже не может считаться однозначно наступательным оружием, а танк в обороне, скорее обуза, чем преимущество.
Не удивительно, что по количеству танков в той или иной группировке войск, оценивается ее наступательный потенциал, а количество танков у конкретной армии конкретной страны, говорит о наличии агрессивных планов, которые страна готовится реализовать с помощью этого оружия. Больше того, танк - сугубо сухопутное оружие и его переброска через крупные водные препятствия - серьезная задача. Поэтому, наличие большого количества танков у какой-то страны, открыто говорит о том, что она имеет агрессивные планы и эти планы касаются сухопутных операций, скорее всего - относительно сопредельных государств.
Заглавный рисунок показывает примерное соотношение количества танков из расчета на 100 тыс. населения. Данные по состоянию на 2017 год. Скорее всего, эти данные лежат на столах военных ведомств всех европейских стран и те простые выводы, которые сделали мы, не просто могут, но обязаны сделать все, включая канцлера ФРГ - Меркель. То есть, даже если бы россияне не вторглись в Украину, то простая статистика показывала бы страну агрессора, которая усиливает свой потенциал. По нашей аналогии - одевает фартук и раскладывает инструмент. Похоже на то, что российские нефтедоллары очень сильно замымлили глазки очень многим европейским лидерам и они считают, что Путин готовится выпиливать пресловутого зайчика.
Кстати, мы не раз писали о том, что та же Германия или Франция, имеет танков почти вдвое меньше, чем то, что Россия поставила в Лугандон. То есть, Берлин, по количеству танков, проигрывает даже этим клоунам. И после этого, из Берлина все еще раздаются какие-то речи о «компромиссах».
Но эта карта дает еще один интересный аспект. За три года, Украина успела расконсервировать и поставить в строй достаточно много бронетехники и если сейчас рассматривать наиболее приемлемое направление агрессии РФ, то Украина оказывается самым не подходящим местом, ибо она уже является одной из самых насыщенных бронетехникой, стран Европы, а вот северное направление, не будь там контингента НАТО, демонстрировало собой образ жертвы, которая приглашает преступника к агрессии.
Странно, но складывается впечатление того, что европейские лидеры, всерьез полагают, что все это железо, скопленное в РФ и остановленное в Украине, произведено и переброшено к западным границам России для того, чтобы устраивать там парады и «танковые биатлоны». Пока трудно понять, что это, или безмерная тупость или такая же безмерная коррупция.
антикоорадос
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То есть самая окуенная танковая группировка в Европе у ГРЕЦИИ ? На кого же она нападать собралась? Не согласен . Танк это УНИВЕРСАЛЬНОЕ оружие . Просто по совковой наступательной концепции оно было наступательным. если страна миролюбивая то оно станет сугубо оборонительным . После определённых действий и расчётов в генШтабах . Я не оправдываю парашных, их цели на лицо. Я про танки в частности. Их много для нас не может быть по определению. Для обороны такой территории как наша нужно много танков .Хороших танков , а не старья разного. Хорошие танки умеют строить в украинском Харькове. Так зачем выдумывать велосипед?
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Так вони зараз закольцовані на російських мережах. А це технічно неможливо, споживати енергію одночасно з двох несінхронізованих мереж.
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Чим мені подобаються дописувачі Цензора, так це тим - як їм мало треба для повного щастя
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А синхронизировать трудно?
Ваня, я прикалываюсь. В 1983 году у меня в институте была лабораторная работа по синхронизации генератора и сети. А потом, работая на Черноморском судостроительном заводе при сдаче судна или корабля в программе швартовных испытаний было удостоверение прем питания с берега (генератор судна при этом работает, а останавливается после синхронизации с берегом). Да, так про какие несинхронизированные сети ты написал?
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Теперь, что мы не будем закупать уголь у оккупированных районов, не будем производить электроэнергию и не будем бесплатно поставлять на оккупированные территории. Там же наши люди, оккупанты, как же они будут без электроснабжения, как же они будут в темноте убивать украинцев. Какой срам, позор, что только на четвертом годе войны прекратили снабжать врага электроэнергией, что дали врагу время для налаживания подачи электроэнергии с РФ.
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хорошо, но чего ж так поздно.
мне вот другое интересно: включат обратно, когда шоколадные завоют про торговых партнеров, и тамшенашилюди?
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Чем глупее бот, тем больше "смыслит" в энергетике и спешит поделиться.
Нужно было Марик оставить без эл-ен? Или ветки достроить?
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Господи, как же они теперь Украину кормить будут?
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А долги по электроэнергии успели уплатить сепары?
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Слава Богу, нарешті! Три роки постачали електрику сепарам-зрадникам, але зараз мабуть вірішили накрутити собі рейтингу перед виборами. І витратили на це десятки мільярдів наших з вами грошей.
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щаз там вспомнят, шо "апять абыжают граждан украины и ведут вайну против собственнава народа дамбаса"
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За электроэнергию с кацапстана сепарам голову скрутят, но своё заберут. Это они могли получать с подконтрольной территории Украины на халяву.
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Хочу попросити редакцію Цензор.нет підготувати розлогу і обєктивну статтю з картою про те, як і чиєю е/е забезпечуються як окуповані, так і підконтрольні частини Донецької і Луганської областей.ДО речі, якщо не помиляюся, згідно мінських домовленостей,територія за Докучаєвськом аж до Старобешевого з ТЕС повинна належати українській стороні?
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Это наверное Волкер начал правильно акценты разтасовывать...
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Обеспечение оккупированных территорий лежит на оккупанте согласно Женевской конвенции. И это логично, ибо содержание оккупированной территории жертвой облегчает оккупацию - это тупо. Население, живущее в оккупации, конечно, страдает, но другого пути быть не может - требуйте ухода оккупантов, партизаньте, саботаж осуществляйте, приближайте деоккупацию, если хотите нормально жить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина прекратила электроснабжение оккупированной территории Донецкой области, - "Укрэнерго"
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