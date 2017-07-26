 Украина прекратила электроснабжение оккупированной территории Донецкой области, - "Укрэнерго"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
По его словам, с 0:00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области.
"Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, которые происходят по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь"", - написал Ковальчук.
Как сообщалось, "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратило электроснабжение неподконтрольной территории в пределах Луганской области из-за долгов.
7383 71
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"Найти и освободить": Под посольством РФ прошла акция в поддержку похищенных жителей оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(5)
"Керчь отжимал машины целыми автопарками": Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко(29)
За неделю в зоне АТО были уничтожены 28 террористов. Основная масса - при попытках атаковать ВСУ, - Тымчук(0)
Госдеп обеспокоен ограничениями допуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса: "Они - это наши глаза и уши на месте"(12)
Лозовий: Міністр Петренко чинить безпрєдєл, який не снився регіоналам(0)
Украинцы подали в ЕСПЧ 3 тыс. исков в связи с нарушениями на Донбассе и в Крыму, - Петренко(3)
Боевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ее место займет миротворческая миссия ООН(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И кабздона с Холерией прихожиной не послушать...
Бяда...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То есть электроэнергия россия-Беларусь-Украина в проводах идет общим потоком...
Своим решением Украина дала понять козломордым и их лугандонским хиви, что на лугандон из украинской доли энергии не поставляется ничаво. То есть, все претензии обдроченцов теперь могут быть направлены исключительно к пидерации или бацьке и должны теперь граждане молодой Малососсии "за свет" исключительно лишнехромосомным лаптеногим балалаечникам...Козлостан в ответе за тех кого приручил...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Есть выход!...И для здоровья полезно!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Шо мы випригали на Майдані? Доллар по 60руб. нафту по 48дол і у всьому світі кацапів називають підорасами, а вашого мініфюрера- всі зають як - Хуйло. Пригать далі?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Количество танков на 100 тыс населения
Представьте, что вы проснулись, и обнаруживаете себя в каком-то закрытом помещении, где ваши руки прикованы наручниками цепью к какой-то трубе, а ноги - тоже связаны. Перед собой вы находите питье и еду. После первого шока вы понимаете, что вроде бы не все так плохо и начинаете осматриваться вокруг. И тут замечаете, что в помещение входит некий улыбчивый джентльмен с чемоданчиком. Из него он вытаскивает перчатки, какой-то халат, очки и кучу режущего и пилящего инструмента после чего, начинает деловито облачаться во все эти вещи, время т времени поглядывая на вас.
Эта картинка похожа на сцену из фильма ужасов или на ту реальность, которая прямо сейчас присутствует на Донбассе. Известно, что туда постоянно приезжают российские «специалисты», специализирующиеся именно на пытках. Еще во времена совка, такие деятели очень ценились в НКВД и равномерно распределялись по СИЗО и лагерям, где оттачивали свое «мастерство».
Нам где-то попадалась цифра - 4 млн. доносов, обнаруженных в архивах КГБ. Граждане писали их друг на друга, в частности, от страха попасть в руки мясников. Ну и не удивительно, что почти все, кто попадал в конторские застенки, сознавались во всем, что надо было следствию. В общем, это были специалисты, которые приводили человека в такое состояние, что он принимал свою смерть как высшее благо.
Так вот, эти традиции возвращаются, а вернее - вернулись. Россия остро нуждается в таких специалистах уже прямо сейчас. Однако навыки утеряны, и умение поддерживать жертву в живом и сознательном состоянии, умело дозируя уровень пыток, надо восстанавливать. Такие специалисты были в конторе всегда, но в последние лет 30 они стали товаром штучным, а скрепы требуют много «докторов» подобного профиля. Как отсеять тупых маньяков и животных, от «мастеров» своего дела? А вот так. Их отсылают на Донбасс и в Сирию, где они уродуют и увечат людей. Но россиянам не следует расслабляться. Эти кадры куются для внутреннего потребления и очень скоро они поймут «искусство» этих деятелей, проходящих усиленные тренинги.
Так вот, вернемся к нашей гипотетической сцене. Если вам придется оказаться в такой ситуации, и вы будете видеть, как облаченный в резиновый фартук патологоанатома деятель, раскладывает ножи, пилы и щипцы, вы что об этом будете думать? Скорее всего, вам не придет в голову, что вот он сейчас возьмет кусок фанерки и выпилит их нее забавного зайчика или белочку. Это потому, что все увиденное - не может оставлять сомнений. Если все это приготовлено, то заранее была мысль как все это применить.
А теперь - другой аспект. В предыдущей статье мы вели речь о том, что Украина находится в полушаге от получения оборонительного оружия из США. Мы кратко описали то, что по определению считается оборонительным оружием. Отсюда следует, что должны быть системы вооружений, которые так же четко относятся к оружию наступательному. Безусловно, к наступательным видам вооружений, относятся танки. Собственно говоря, это - мобильная артиллерийская система, ибо основным оружием танка, является его пушка. То есть, такая же 120 мм или 125 мм пушка, но уже без брони, гусениц и прочего, уже не может считаться однозначно наступательным оружием, а танк в обороне, скорее обуза, чем преимущество.
Не удивительно, что по количеству танков в той или иной группировке войск, оценивается ее наступательный потенциал, а количество танков у конкретной армии конкретной страны, говорит о наличии агрессивных планов, которые страна готовится реализовать с помощью этого оружия. Больше того, танк - сугубо сухопутное оружие и его переброска через крупные водные препятствия - серьезная задача. Поэтому, наличие большого количества танков у какой-то страны, открыто говорит о том, что она имеет агрессивные планы и эти планы касаются сухопутных операций, скорее всего - относительно сопредельных государств.
Заглавный рисунок показывает примерное соотношение количества танков из расчета на 100 тыс. населения. Данные по состоянию на 2017 год. Скорее всего, эти данные лежат на столах военных ведомств всех европейских стран и те простые выводы, которые сделали мы, не просто могут, но обязаны сделать все, включая канцлера ФРГ - Меркель. То есть, даже если бы россияне не вторглись в Украину, то простая статистика показывала бы страну агрессора, которая усиливает свой потенциал. По нашей аналогии - одевает фартук и раскладывает инструмент. Похоже на то, что российские нефтедоллары очень сильно замымлили глазки очень многим европейским лидерам и они считают, что Путин готовится выпиливать пресловутого зайчика.
Кстати, мы не раз писали о том, что та же Германия или Франция, имеет танков почти вдвое меньше, чем то, что Россия поставила в Лугандон. То есть, Берлин, по количеству танков, проигрывает даже этим клоунам. И после этого, из Берлина все еще раздаются какие-то речи о «компромиссах».
Но эта карта дает еще один интересный аспект. За три года, Украина успела расконсервировать и поставить в строй достаточно много бронетехники и если сейчас рассматривать наиболее приемлемое направление агрессии РФ, то Украина оказывается самым не подходящим местом, ибо она уже является одной из самых насыщенных бронетехникой, стран Европы, а вот северное направление, не будь там контингента НАТО, демонстрировало собой образ жертвы, которая приглашает преступника к агрессии.
Странно, но складывается впечатление того, что европейские лидеры, всерьез полагают, что все это железо, скопленное в РФ и остановленное в Украине, произведено и переброшено к западным границам России для того, чтобы устраивать там парады и «танковые биатлоны». Пока трудно понять, что это, или безмерная тупость или такая же безмерная коррупция.
антикоорадос
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ваня, я прикалываюсь. В 1983 году у меня в институте была лабораторная работа по синхронизации генератора и сети. А потом, работая на Черноморском судостроительном заводе при сдаче судна или корабля в программе швартовных испытаний было удостоверение прем питания с берега (генератор судна при этом работает, а останавливается после синхронизации с берегом). Да, так про какие несинхронизированные сети ты написал?
Ответить
Ответить
Ответить
мне вот другое интересно: включат обратно, когда шоколадные завоют про торговых партнеров, и тамшенашилюди?
Ответить
Нужно было Марик оставить без эл-ен? Или ветки достроить?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/780865238759847/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить