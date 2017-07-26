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 Офис НАТО знаком с вариантом реформы структуры управления Нацгвардии, - советник командующего НГУ Каландадзе

каландадзе

Офис НАТО знаком с переходным вариантом реформы структуры управления Национальной гвардии Украины. Представители НАТО одобрили проект реформы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Гиорги Каландадзе, бригадный генерал Грузии в отставке, начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии в 2012 году. Сегодня он инструктор международного центра "Патриот", назначенный советником командующего Национальной гвардией Украины.

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"Цель - достигнуть совместимости между украинскими и натовскими правилами на всех уровнях: стратегическом, оперативном, тактическом. Чем более мы понятны и современны для наших западных союзников, тем более близкий уровень координации и тем большие размеры помощи мы получим.

В рамках внутреннего взаимодействия реформа принесет полное взаимопонимание между подразделениями и офицерами. И главное: теперь, когда мы будем направлять офицеров на подготовку, они будут понимать, о чем идет речь, потому что это будет общая система. Мало того, когда мы их будем направлять на Запад на стажировку, они будут свободно взаимодействовать с натовскими офицерами из аналогичных структурных подразделений. У них у всех будет один и тот же перечень функциональных обязанностей, полномочий и ответственности", - отметил он.

Напомним, новая структура управления Нацгвардии предполагает несколько уровней подчинения.

Каландадзе подчеркивает: децентрализованную систему управления выбрали страны, которые воюют.

"Она показала, что взаимодействие между военными при разведении подчинения происходит отлично, - уверяет он. - Я сам неоднократно принимал участие в военных компаниях в разных странах, в частности, в Афганистане и Ираке. Не имело значения, кто со мной рядом, - немец, француз либо еще кто-то. В Афганистане я подчинялся французам в объединенном штабе. Но у нас был свой батальон, который подчинялся бригаде англичан. За оперативное планирование отвечали американцы. Но мы четко друг друга понимали, принимали приказ, а далее принимали решение, как его выполнить оперативно".

По словам советника командующего НГУ, офис НАТО знаком с переходным вариантом реформы:

"Мы контактируем со всеми структурами НАТО, представителями США, мы делаем и согласовываем все эти проекты открыто для наших западных союзников. Мы работаем не только для изменений структуры, но и для повышения доверия наших союзников к Украине. На эту работу уходит огромная часть времени, но это тоже составляющая часть процесса реформ. В Украине собраны огромные интеллектуальные силы западных советников: их анализ и предложения необходимо полноценно использовать, опираться на их видение и опыт. Мы вместе с ними подробно обсуждали и обсуждаем все детали реформ, и представители НАТО в Украине одобрили ее".

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Он отмечает украинскую специфику в реформировании структуры управления Нацгвардии.

"Особенность в том, что сейчас в Украине война, и все это не так быстро пройдет, как прошло в Грузии. Не надо рушить ту систему, которая существует на сегодняшний день и которую мы меняем. Исходя из того, что мы имеем, нужно постепенно проводить реформу в отдельных частях и родах войск, а не менять все сразу. Чудес не будет.

Систему всегда нужно реформировать, исходя из той ситуации, которая есть на текущий момент. В Украине войны не было, по сути, со времен Второй мировой. Здесь действовали критически устаревшие уставы и процедуры действий на службе.

В странах НАТО уставы и процедуры меняются при малейших изменениях на тактическом уровне. Максимум через несколько месяцев новые стандартные процедуры доходят до солдат. И внедряют их как раз такие инструктора, которых мы хотим обучить в Украине. Поэтому в Нацгвардии и в армии мы должны использовать систему инструкторов для внедрения новых уставов и процедур", - добавил Каландадзе.

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Полное интервью с Гиорги Каландадзе читайте здесь.
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