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 Политика Украины
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 "Про дипломатию и про бл#дство": Требования МИД РФ по Агееву можно увязать с делом Чирния, - адвокат Новиков

новиков

Публичное требование МИД РФ допустить к задержанному в Луганской области российскому военнослужащему Виктору Агееву можно "увязать" с делом незаконно осужденного в России украинца Алексея Чирния.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет российский адвокат Илья Новиков. Приводим его текст полностью.

"Еще раз про дипломатию и про бл#дство. МИД РФ вчера публично потребовал допустить к Виктору Агееву консулов. "Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву" - говорится в жестком коммюнике со Смоленской площади.

Как раз сегодня утром мне прислали смс от Алексея Чирния, которому в России дали 7 лет по делу группы Сенцова. Его перевели с общего режима на ЕПКТ - то есть тюремный режим содержания.


Про дипломатию и про бл#дство: Требования МИД РФ по Агееву можно увязать с делом Чирния, - адвокат Новиков 01

В Батайскую колонию его привезли 6 октября прошлого года, и с тех пор 4 раза сажали в ШИЗО под разными предлогами. Начальству колонии не нравилось, что он отказывается работать. В июне ему сделали двойной рапорт о нарушении и оформили перевод на тюремный режим.

Я был у него в понедельник, 24 июля. Перед тем, как вывести Алексея ко мне, особисты дали ему прочитать уведомление, что поскольку его заявление об отказе принимать российское гражданство, которое он подавал в Бахчисарае 18 апреля 2014 года, не обнаружено, он теперь по закону об аннексии Крыма будет считаться россиянином. Так уже делали с Сенцовым и с Кольченко. И никаких украинских консулов к нему больше пускать не будут. И начатую процедуру передачи для отбывания оставшейся части наказания на родину, свернут. В России Чирний отсидел уже почти половину срока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать российского наемника Агеева встретилась с консулами РФ в Украине, - адвокат

И вот, российские дипломаты требуют от Киева соблюдать Венскую конвенцию, а российские вертухаи говорят, что будут сами решать, кто у них чей гражданин. И это возвращает нас к вопросу о Викторе Агееве. А откуда уверенность, что он вообще россиянин? Сообщение СБУ - это просто следственная версия, она не окончательна. Документы, допустим, могут быть фальшивые. Это надо проверять. Заявления российской стороны - да, это хорошо, но Россия же не считает обязательным принимать во внимание мнение Украины по поводу гражданства Сенцова, Кольченко и Чирния.

То есть в консульских отношениях РФ и Украины по инициативе РФ де-факто сложилась практика, что решение о признании или непризнании задержанного гражданином второй стороны не зависит от ее позиции. Мне кажется, тут есть с чем поработать. Русская дипломатия визга, взяв высокую ноту, потом очень не любит понижать тон. Раз они публично вписались в дело Агеева - надо пользоваться этим и увязывать одно с другим. Или не надо?"

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Напомним, в суде по делу Олега Сенцова Алексей Чирний выступал в качестве свидетеля, но отказался отвечать на вопросы и лишь подтвердил верность своих показаний, которые дал на стадии следствия.

Российские власти обвинили Сенцова и Александра Кольченко в причастности к терактам в Крыму. Сенцова осудили на 20 лет, Кольченко - на 10 лет в колонии строгого режима. Сенцов и Кольченко обвинения отрицают, Сенцов на суде рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его.





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А что комментировать? Это поле деятельности профильных врачей из области психиатрии.
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Сдается фашистские консулы просто хотят угостить свою мразь чаем. А то наболтает тут всякого - доказывай потом что он "луганский милиционер".
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Илья дело говорит. Раз "росиян в домбасе нет" значит Агеев не может быть росиянином по определению. А значит вышку влупить, а там видно будет, что с ним делать. А если встретится с консулом сразу в отказ пойдет как александров с ерофеевым, будет молча на чемодане сидеть и ждать обмена. Такое не катит, нужны показания для ГААГи от него.
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адвокат рубит !!!глаз за глаз!!! да но у нас все думают а как на ето пасмотрит европа ...низя так тихонько шипят с верху
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чёт я ничего не поняла. а как-же то что до этого сообщалось? адвоката надо менять! похоже кацапы все дураки и даже те кто за нас.
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Логика в его словах есть. Но вот, пришить гражданство Украины авгееву, чтобы не пускать к нему консула - это лишнее
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речь не о "пришить гражданство", а о зеркальном ответе: мало ли, что вы, русские, считаете его гражданином расеи, а мы сомневаемся и имеем другое мнение. Раз мы его задержали на неподконтрольной территории, значит, он может быть лугандонцем. Можно и нужно увязать это с делом о признании украинского гражданства Чирния, а мы тогда, возможно, признаем агеева гражданином Мордора и пустим консулов.
Как-то так.
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рашские малограммотные юрысты, сами того по малоумию не допетрив, сдали Агеева. Он в итоге оказался "ихтаместь" ))) раз к нему хотят консула ихнего запустить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Про дипломатию и про бл#дство": Требования МИД РФ по Агееву можно увязать с делом Чирния, - адвокат Новиков
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