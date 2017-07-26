 "Про дипломатию и про бл#дство": Требования МИД РФ по Агееву можно увязать с делом Чирния, - адвокат Новиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет российский адвокат Илья Новиков. Приводим его текст полностью.
"Еще раз про дипломатию и про бл#дство. МИД РФ вчера публично потребовал допустить к Виктору Агееву консулов. "Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву" - говорится в жестком коммюнике со Смоленской площади.
Как раз сегодня утром мне прислали смс от Алексея Чирния, которому в России дали 7 лет по делу группы Сенцова. Его перевели с общего режима на ЕПКТ - то есть тюремный режим содержания.
В Батайскую колонию его привезли 6 октября прошлого года, и с тех пор 4 раза сажали в ШИЗО под разными предлогами. Начальству колонии не нравилось, что он отказывается работать. В июне ему сделали двойной рапорт о нарушении и оформили перевод на тюремный режим.
Я был у него в понедельник, 24 июля. Перед тем, как вывести Алексея ко мне, особисты дали ему прочитать уведомление, что поскольку его заявление об отказе принимать российское гражданство, которое он подавал в Бахчисарае 18 апреля 2014 года, не обнаружено, он теперь по закону об аннексии Крыма будет считаться россиянином. Так уже делали с Сенцовым и с Кольченко. И никаких украинских консулов к нему больше пускать не будут. И начатую процедуру передачи для отбывания оставшейся части наказания на родину, свернут. В России Чирний отсидел уже почти половину срока.
И вот, российские дипломаты требуют от Киева соблюдать Венскую конвенцию, а российские вертухаи говорят, что будут сами решать, кто у них чей гражданин. И это возвращает нас к вопросу о Викторе Агееве. А откуда уверенность, что он вообще россиянин? Сообщение СБУ - это просто следственная версия, она не окончательна. Документы, допустим, могут быть фальшивые. Это надо проверять. Заявления российской стороны - да, это хорошо, но Россия же не считает обязательным принимать во внимание мнение Украины по поводу гражданства Сенцова, Кольченко и Чирния.
То есть в консульских отношениях РФ и Украины по инициативе РФ де-факто сложилась практика, что решение о признании или непризнании задержанного гражданином второй стороны не зависит от ее позиции. Мне кажется, тут есть с чем поработать. Русская дипломатия визга, взяв высокую ноту, потом очень не любит понижать тон. Раз они публично вписались в дело Агеева - надо пользоваться этим и увязывать одно с другим. Или не надо?"
Напомним, в суде по делу Олега Сенцова Алексей Чирний выступал в качестве свидетеля, но отказался отвечать на вопросы и лишь подтвердил верность своих показаний, которые дал на стадии следствия.
Российские власти обвинили Сенцова и Александра Кольченко в причастности к терактам в Крыму. Сенцова осудили на 20 лет, Кольченко - на 10 лет в колонии строгого режима. Сенцов и Кольченко обвинения отрицают, Сенцов на суде рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его.
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Как-то так.
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