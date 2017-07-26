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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Жданов (137) Крым (20204) Россия (71570) спорт (1706)

 Жданов о российских спортсменах: Съездил в Крым – на территорию Украины не пустим

жданов

Российские спортсмены должны уважать законы и территориальную целостность Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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Он подчеркнул, что выполнение украинских законов должно стоять на первом месте.

"Спорт - отдельно, выполнения законов Украины - отдельно. И приоритет отдается выполнению законов Украины. Съездил в Крым, нарушил законодательство Украины - извини, мы тебя на территорию Украины не пустим. С другой стороны, те, кто не нарушал наши законы - спокойно принимали участие в чемпионатах Европы по прыжкам в воду и боксу, которые проходили в Киеве и Харькове", - сказал Жданов.

Он добавил, что спортсмена могут не впустить в Украину, если человек открыто выступает против ее территориальной целостности.

"В целом, неважно артист ты из России или спортсмен. Мы так и будем действовать дальше совместно с СБУ и Госпрогранслужбой. Надо приучать уважать наше законодательство, территориальную целостность и независимость Украины", - отметил министр.

Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.

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Жданов,а что ты вора сделал для Украинского спорта ???
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То есть открыто признал, что Крым - НЕ Украина? Если нет - чего украинцам нельзя ездить по Украине??? 0_0
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Жданов о российских спортсменах: Съездил в Крым - на территорию Украины не пустим

_______________________________
Лєнчик, там же рускім по бєлому написано кацапський спорцменів
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