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Все про:банки (1575) коррупция (7369)

 Экс-главе банка сообщено о подозрении в незаконном завладении 400 млн гривен

коррупция

Бывшему главе правления одного из банковских учреждений объявлено подозрение в незаконном завладении средствами банка на сумму около 400 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.

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По ее словам, злоумышленник совместно с другими должностными лицами банка организовал в составе преступной группы схему завладения средствами банка путем оформления фиктивных кредитных договоров, без получения банком залога.

"Сотрудники управления защиты экономики в г. Киеве, Главного следственного управления Нацполиции совместно с ГПУ установили все фиктивные предприятия, задействованные в схеме. В результате таких действий банку был нанесен ущерб в размере почти 400 миллионов гривен. Бывшему председателю правления сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, то есть присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", - рассказала Калиновская.

Она уточнила, что ранее одному из участников схемы уже было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 (служебная подделка) УК Украины.
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А можно узнать,кто из воров сел в тюрьму, а то мы всё больше про подозрения узнаём ...
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За такую губу не дуру,ему надо пасть порвать ...
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восени треба свиньей заколоть, буде свежина и населення нарешти наистся
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яка змістовна новина!!!
" десь у когось злодій вкрав гроші "
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Подставляем название название любого банка и в точку!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-главе банка сообщено о подозрении в незаконном завладении 400 млн гривен
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