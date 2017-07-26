 Экс-главе банка сообщено о подозрении в незаконном завладении 400 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленник совместно с другими должностными лицами банка организовал в составе преступной группы схему завладения средствами банка путем оформления фиктивных кредитных договоров, без получения банком залога.
"Сотрудники управления защиты экономики в г. Киеве, Главного следственного управления Нацполиции совместно с ГПУ установили все фиктивные предприятия, задействованные в схеме. В результате таких действий банку был нанесен ущерб в размере почти 400 миллионов гривен. Бывшему председателю правления сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, то есть присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", - рассказала Калиновская.
Она уточнила, что ранее одному из участников схемы уже было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 (служебная подделка) УК Украины.
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" десь у когось злодій вкрав гроші "
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