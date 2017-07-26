 Перечень медпрепаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов", - сообщил он.
Также Гройсман отметил, что за несколько месяцев программой уже воспользовались 1,5 млн человек, а количество аптек в данной программе тоже постоянно растет: сейчас их уже более 6 тысяч.
Как сообщалось ранее, лидерами-участниками программы "Доступные лекарства" является Винницкая, Львовская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Харьковская области, аутсайдеры - Черновицкая, Николаевская, Луганская.
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