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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Кабмин (10421) лекарства (740) Гройсман (3209) аптека (82)

 Перечень медпрепаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа, - Гройсман

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В Украине перечень лекарственных препаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав инициирует внесение изменений в порядок регистрации лекарств

Также Гройсман отметил, что за несколько месяцев программой уже воспользовались 1,5 млн человек, а количество аптек в данной программе тоже постоянно растет: сейчас их уже более 6 тысяч.

Как сообщалось ранее, лидерами-участниками программы "Доступные лекарства" является Винницкая, Львовская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Харьковская области, аутсайдеры - Черновицкая, Николаевская, Луганская.



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Уявляєш- і не ховає ці гроші, а вказав у декларації.
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То шо он указал в декларации надо ещё проверить,во у Луцика выявили несовпадение
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Да я думаю и этого хватит,чтобы задать ему интересный вопрос -ОТКУДА?
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То й добре, що перевіряють- наче саме цього люди й хотіли. Чи ні?
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а еще тварь и из бюджета получает,дармоед траханый в рот!
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Гройсман,лекарства конечно хорошо,но хотелось бы иметь возможность и на оперативное лечение без взяток и обдираловки в виде благотворительности и оплаты за все что применяется на операции.Это в сумме украинцам непосильно при теперешних зарплатах и пенсиях.Что людям делать? Умирать?Ты вон долларовый миллионер ( интересно где столько настрелял) и у тебя таких проблем нет,а народу что делать? Решай эту проблему или уходи и пусть другой кто-то решает,хватит геноцидить и так население Украины уменьшается с огромной скоростью.
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Цианистый калий,очень хорошее и радикальное лекарство от всех болезней....его добавят
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Грося,хватит нас уже "лечить",пиши тварь чистуху и заезжай на зону а то дело может для тебя кончится ближайшим фонарём ....
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Який цікавий жаргон- це професійни чи спеціально вчилися?
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Нравится? За дополнительную плату могу и тебя научить уму-разуму будешь по фене ботать аж бегом ...
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А ты привык,что тебя уму-разуму руками учат от-тож тебе видать мозог и отбили предыдущие учителя ...
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С мозгами набекрень расходуй все силы, отбывай номер и вылизывай!
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до сраки ваші програми! коли ви падлюки ціни на ліки зробите хоча б як у Польщі (в рази дешевші!)???????? ці ціни на ліки, що є сьогодні + ціна на комунальні, газ, на продукти БЕЗ ІНДЕКСАЦІЇ зарплат і пенсій= геноцид українців!!!
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А как же бухтение по поводу рыночной цены на газ и всекарамельного одобрямс по поводу отпуска цен на продовольствие? Ликы це ж такый же товар як газ чы хлиб. Тому цена должна быть одна. Чтоб не было коррупции. Двойные стандарты порохатвх уже никого даже не удивлчют
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПеречень медпрепаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа, - Гройсман
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