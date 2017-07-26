EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, Спорт
  1965  20
Все про:Жданов (137) Россия (71570) спорт (1706) соревнования (131)

 Мы можем исключить спортсмена из национальной сборной, - Жданов о посещении неофициальных соревнований в РФ

жданов

Украинские спортсмены могут ездить в Россию только для участия в официальных международных соревнованиях.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Смотрите также: Молодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов. ВИДЕО+ФОТО

На вопрос о том, можно ли украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся на территории РФ, он отметил, что "если это официальное соревнование, внесенное в международные календари и проводимое международными федерациями, - мы туда едем. Потому что если ты туда не ездишь, ты выпадаешь из системы международного спорта. Ты - изгой."

При этом Жданов подчеркнул, что министерство против поездок в Россию для участия в коммерческих соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

"Другое дело - коммерческие соревнования. В этом случае министерство выступает категорически против участия наших спортсменов. И рекомендация четкая: не ездить... По поводу учебно-тренировочных сборов в России есть приказ министра: мы на УТС в Россию не ездим. Мы не платим стране-агрессору за подготовку наших спортсменов", - сказал министр.

Он также сообщил, что в случае пренебрежения рекомендациями министерства, к нарушителям могут применяться санкции.

"Периодически мы просто можем исключить спортсмена из национальной сборной. Независимо от спортивных результатов, за грубое нарушение соответствующих приказов и нормативных актов министерства", - сказал Жданов.

Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.

Читайте также: Украинские организации и Министерство спорта призывают к бойкоту Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, - Жданов
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Пора вора Жданова исключить из списка гуляющих на свободе !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не остогидли тобі ці нікчемні безпідставні вигуки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда мне надоест говорить людям правду я тебе обязательно сообщу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правда- поняття відносне. Кожен наклепник клянеться, що він праву каже - от тільки жодних доказів цього не має.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Та да,брехливей пети порошенко я тоже типов не встречал ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто твої слова тільки ти сам й можеш підтвердити- саме про це й сказав. А, ще Владу забув- ну то таке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря ты про владу так-то,с большой буковки,им уже карачун ,они твари в мешке осталось только завязать ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Моей владе ? Что ты,мил человек ,я анархист и никакую власть не признаю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так тож ты такой и получился от ослабленной головой мамани :D сочувствую ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ладно, как говорит наш гарант и правительство - это ж наши торговые партнеры!

>> По данным украинской таможни, за первый квартал 2017 года из нашей страны в Россию было поставлено товаров на $935 млн. - на 44% больше, чем за те же три месяца в 2016-ом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навіть на вугілля не вистачить- а треба ще зовнішній борг обслуговувати,
 показать весь комментарий
Ответить
 
прекрасное оправдание наращивания торговли с оккупантами!
браво!
пусть там на передке воины-герои за страну гибнут, мы тут пока с агрессором на уголь наторгуем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кого ты можешь исключить, чудик? В международных федерациях за вмешательство тебе быстро исключалки поотрывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот оплату он может перекрыть. Но многим спортсменам эти копейки побарабану.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ещё...Украина полностью отключила от своей электроэнергии оккупированный Донбасс
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спортсменов надо держать в строгости, они золотые медали несут.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы можем исключить спортсмена из национальной сборной, - Жданов о посещении неофициальных соревнований в РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти