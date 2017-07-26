 Мы можем исключить спортсмена из национальной сборной, - Жданов о посещении неофициальных соревнований в РФ

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
На вопрос о том, можно ли украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся на территории РФ, он отметил, что "если это официальное соревнование, внесенное в международные календари и проводимое международными федерациями, - мы туда едем. Потому что если ты туда не ездишь, ты выпадаешь из системы международного спорта. Ты - изгой."
При этом Жданов подчеркнул, что министерство против поездок в Россию для участия в коммерческих соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.
"Другое дело - коммерческие соревнования. В этом случае министерство выступает категорически против участия наших спортсменов. И рекомендация четкая: не ездить... По поводу учебно-тренировочных сборов в России есть приказ министра: мы на УТС в Россию не ездим. Мы не платим стране-агрессору за подготовку наших спортсменов", - сказал министр.
Он также сообщил, что в случае пренебрежения рекомендациями министерства, к нарушителям могут применяться санкции.
"Периодически мы просто можем исключить спортсмена из национальной сборной. Независимо от спортивных результатов, за грубое нарушение соответствующих приказов и нормативных актов министерства", - сказал Жданов.
Полный текст интервью с Игорем Ждановым читайте здесь.
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>> По данным украинской таможни, за первый квартал 2017 года из нашей страны в Россию было поставлено товаров на $935 млн. - на 44% больше, чем за те же три месяца в 2016-ом.
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браво!
пусть там на передке воины-герои за страну гибнут, мы тут пока с агрессором на уголь наторгуем...
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