 В столичном метро у мужчины изъяли пистолет, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева, правоохранители обнаружили пистолет и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями. Начато уголовное производство.
"Происшествие случилось на станции метро "Теремки". Работники полиции в метрополитене во время проверки документов у 32-летнего жителя Киевской области обнаружили под курткой на ремне и изъяли устройство, похожее на пистолет, и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм. Изъяты вещественные доказательства направили для проведения экспертизы", - сказано в сообщении.
Мужчина пояснил, что пистолет он нашел возле транспортной остановки в Киевской области, поэтому документов на оружие не имеет. Кроме этого установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков, и в настоящее время находится на учете по отбыванию условного срока.
Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается.
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Ахренели????? Какая 263я???
Резинострел - приспособление для отстреливания НЕЛЕТАЛЬНЫХ боеприпасов!
ОРУЖИЕМ называется устройство КОНСТРУКТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ для убийства людей или животных!!!!
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Вот только по ДЕЛУ а не по НАДУМАННОМУ ДЕЛУ!
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- он может теперь "самообороняться"
- у него есть на это ПРАВО (статью 37 УК знают все, даже те кто ее называет "необходимой самообороной")
- его защищает закон, а то что он делает - активная гражданская позиция.
В Стране Эльфов, где живет самооборонщик - жить хорошо. Резиновые пули там имеют эффект .40 S&W, для того чтобы победить в драке достаточно знать два приема, человек, не стреляющий из пистолета чаще раза в месяц по бутылкам Всегда Попадает В Голову, нож и пистолет - телепортируются в руку усилием мысли, а газовый пистолет превосходит по своим свойствам боевой. Именно в этой стране живут честные милиционеры нашего Never-Never Land, справедливые судьи выносят оправдательные приговоры (правда говорят эти судьи - не любят ножи!), а добрый гном-следователь со слезами счастья говорит самооборонщику "спасибо" за совершенный гражданский поступок. Порхающие над головами феи рассыпают лепестки цветов и анаши, а Добрый Волшебник дарит коробку волшебных джоулей, изменяющих законы физики.
Государственный строй в Стране Эльфов - резинострельный социализм, который характеризует максиму о том, что самооборонщику можно стрелять в кого угодно, а в самооборонщика стрелять нельзя. Табельные стримеры резинострельных социалистов без пощады разят унтерменшей-гопников, которые в Стране Эльфов типа орков у Толкиена, противны основному религиозному культу - церкви КэЭс, который в стране эльфов является олицетворением абсолютного блага. КС, как Мессия - обязательно ПРИДЕТ, чего и ждут адепты, взывая к своему богу как к Деду Морозу.
Идиллия разрушается ровно в момент соприкосновения реальности и сказки. Человек обнаруживет, что реальность не соответствует ожиданию - пиздюли болезненны, милиционеры разговаривают матом и откровенно издеваются, обезьянник воняет бомжами и хлоркой, а для зловещей Системы™ он - преступник, очередной. в общем так оно и есть - но этого наш герой не знает, потому что в Стране Эльфов есть только легенды и мифы об Уголовном Кодексе.
Тут-то и начинается суета. Выясняется, что никаких законов он не знает - а то что читал в Интернете вылетело из головы, нет ни одного знакомого юриста, нет денег и есть только что взятый кредит... Жизнь становится похожа на кошмар, каждая страница которого гораздо хуже предыдущей. И самое страшное - шок и детское разочарование от убитой сказки: веры в Деда Мороза, останавливающее действие резиновых пуль, закон, справедливость и добрых эльфов.
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Дядько він непоганий,але панічно боїться цивілізованного поводження зі зброєю.
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Досить вже,в житті є багото прекрасних моментів від яких можна отримати задоволення і без алкоголю.
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Автомат, кстати, можно))
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Но вот если выкрутить ограничительный болтик ... ))
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Ну, если не мокруха естессно))
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