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 В столичном метро у мужчины изъяли пистолет, - полиция

стрельба пистолет

Документов на оружие мужчина не имел.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Киева, правоохранители обнаружили пистолет и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями. Начато уголовное производство.

"Происшествие случилось на станции метро "Теремки". Работники полиции в метрополитене во время проверки документов у 32-летнего жителя Киевской области обнаружили под курткой на ремне и изъяли устройство, похожее на пистолет, и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм. Изъяты вещественные доказательства направили для проведения экспертизы", - сказано в сообщении.

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Мужчина пояснил, что пистолет он нашел возле транспортной остановки в Киевской области, поэтому документов на оружие не имеет. Кроме этого установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков, и в настоящее время находится на учете по отбыванию условного срока.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается.
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Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.Источник:https://censor.net.ua/n449235

Ахренели????? Какая 263я???
Резинострел - приспособление для отстреливания НЕЛЕТАЛЬНЫХ боеприпасов!
ОРУЖИЕМ называется устройство КОНСТРУКТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ для убийства людей или животных!!!!
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І що там в нього насправді за зброя була- вирішить експертиза. А поки- так.
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Ну да. Эксперт засунет в ствол шарик от подшипника а в патронник холостяка. И ВУАЛЯ 263я...
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Вор - да!
Вот только по ДЕЛУ а не по НАДУМАННОМУ ДЕЛУ!
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докажут, что у него были стальные шарики в холостых патронах то, никто не против 263, только шо там говорит 263? "без предусмотренного законом разрешения"- назовите мне какой закон регламентирует порядок оформления документов и на какое оружие.
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Це ж як він виглядав, що в нього документи вирішили перевірити?
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Первое, что понимает самооборонщик, положив в карман девайс, что:

- он может теперь "самообороняться"
- у него есть на это ПРАВО (статью 37 УК знают все, даже те кто ее называет "необходимой самообороной")
- его защищает закон, а то что он делает - активная гражданская позиция.

В Стране Эльфов, где живет самооборонщик - жить хорошо. Резиновые пули там имеют эффект .40 S&W, для того чтобы победить в драке достаточно знать два приема, человек, не стреляющий из пистолета чаще раза в месяц по бутылкам Всегда Попадает В Голову, нож и пистолет - телепортируются в руку усилием мысли, а газовый пистолет превосходит по своим свойствам боевой. Именно в этой стране живут честные милиционеры нашего Never-Never Land, справедливые судьи выносят оправдательные приговоры (правда говорят эти судьи - не любят ножи!), а добрый гном-следователь со слезами счастья говорит самооборонщику "спасибо" за совершенный гражданский поступок. Порхающие над головами феи рассыпают лепестки цветов и анаши, а Добрый Волшебник дарит коробку волшебных джоулей, изменяющих законы физики.

Государственный строй в Стране Эльфов - резинострельный социализм, который характеризует максиму о том, что самооборонщику можно стрелять в кого угодно, а в самооборонщика стрелять нельзя. Табельные стримеры резинострельных социалистов без пощады разят унтерменшей-гопников, которые в Стране Эльфов типа орков у Толкиена, противны основному религиозному культу - церкви КэЭс, который в стране эльфов является олицетворением абсолютного блага. КС, как Мессия - обязательно ПРИДЕТ, чего и ждут адепты, взывая к своему богу как к Деду Морозу.

Идиллия разрушается ровно в момент соприкосновения реальности и сказки. Человек обнаруживет, что реальность не соответствует ожиданию - пиздюли болезненны, милиционеры разговаривают матом и откровенно издеваются, обезьянник воняет бомжами и хлоркой, а для зловещей Системы™ он - преступник, очередной. в общем так оно и есть - но этого наш герой не знает, потому что в Стране Эльфов есть только легенды и мифы об Уголовном Кодексе.

Тут-то и начинается суета. Выясняется, что никаких законов он не знает - а то что читал в Интернете вылетело из головы, нет ни одного знакомого юриста, нет денег и есть только что взятый кредит... Жизнь становится похожа на кошмар, каждая страница которого гораздо хуже предыдущей. И самое страшное - шок и детское разочарование от убитой сказки: веры в Деда Мороза, останавливающее действие резиновых пуль, закон, справедливость и добрых эльфов.
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Так цеж наш ресурсний штатний хоплофіл Кацахол.
Дядько він непоганий,але панічно боїться цивілізованного поводження зі зброєю.
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А то я ні його, ні тебе не знаю... Як і цю невмираючу суперечку про короткоствол!
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Вибачай, це ж ти нещодавно сам собі з пневмата в руку влучив?
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Шість років тому.Висновки зробив-покинув палити та вживати,коли зі зброєю.Що ще цікавить?
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О, то ти пив і курив, граючись зі зброєю?- Більше мене нічого не цікавить.
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Вино та цигарки.З цигарками закінчив взагалі,алкоголь іноді вживаю.
Досить вже,в житті є багото прекрасних моментів від яких можна отримати задоволення і без алкоголю.
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Правда класно? Особисто мені подобається-свіже дихання та і грошенят трохи побільшало.Я палив Мальборо,щодня пачка.
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То він свій портрет єкстраполював на всіх українців. Кацахол себе вважає взірцем
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Мусора людей уже повсеместно шмонают ,ну и твари ....
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Да, пакован в метро все опаснее и опаснее провозить.
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Просто в метро безопаснее банчить, если не в курсе...
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а, если обнаружили предмет, похожий на палку колбасы, как быть?
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никак знакомый Киви, тот по наркотикам спец...., может соцпартию ночью решил брать
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Каждый уголовник с стволом бегает прикольно если небыло бы грустно
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То Кацахол. Про "оружие зло" расскажи нашим АТОшникам в Днепре. Если б были без оружия, бандюки положили бы всех и смылись.
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А если у него было бы разрешение на хранение и ношение? Как бы полиция поступила?
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да вот это я и спрашиваю мнение адекватных форумчан.
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Вот только в Украине НЕЛЬЗЯ резинострел иметь простым смертным.
Автомат, кстати, можно))
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Не. Ну Вулкан ТК это не автомат. Это карабин охотничий нарезной ))
Но вот если выкрутить ограничительный болтик ... ))
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Ну то я можу заваяти фулл-ауто при достаньому верстатному парку з нуля-але ж це кримінал і тюрма.Так і з тим гвинтиком.
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Потрібно слідчий відділ притягнути до кримінальної відповідальності за фальсифікацію справи. В Україні відсутній закон про заборону володіння вогнепальною зброєю. Є інструкція МВС, але вона признана незаконною Мінюстом.
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Це так.При нормальному адвокаті,що в темі,можна розрулити.
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асоціація власників зброї цю ситуацію вже розрулює.
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Щось на Ютьюб бачив-подавали звернення до прокуратури.Здається саме з цього приводу,а саме ментівської інструкції поза законом.Їм ще рекомендували звернутися безпосередньо до МВС-тобто щоб менти самі собі свою інструкцію скасували,з якої зиск роками мають
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наскільки я знаю то, наказ № 622 начебто втратив легітимність через те, що в результаті рехворм стали недійсними всі законні акти на яких він грунтувався.
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Взагалі такий сором мати в цій сфері якісь совкові ментівські інструкції.Давно вже проситься нормальний закон про зброю.
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До войны почти все самопальные резинострелы проходили или по Админке, или Условно.
Ну, если не мокруха естессно))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ столичном метро у мужчины изъяли пистолет, - полиция
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