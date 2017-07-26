 Один украинский воин ранен при подрыве на взрывном устройстве на Луганщине, - Лысенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки погибших нет, один наш воин ранен в результате подрыва на взрывном устройстве. Это произошло в Попаснянском районе", - рассказал Лысенко на брифинге в среду днем в Киеве.
Он также проинформировал, что противник использовал тяжелое вооружение на всех направлениях, однако самой сложной ситуация была на луганском направлении. Там зафиксировано боестолкновение, в котором силы АТО вынуждены были применять не только легкое вооружение, но и бронетехнику. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня со стороны противника.
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