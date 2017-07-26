 СБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По информации спецслужбы, россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти и силовых структур Украины.
Отмечается, что собранные ею данные использовались для тенденциозного освещения ситуации в Украине.
"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере М.Князева принудительно возвращена на территорию РФ, с запретом на въезд в Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.
Как известно, СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры.
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Или вот такой журналистки как Мария Лондон?
Даже в Богом проклятой расеюшке,у Украины не мало друзей,которые с надеждой смотрят на Украину. Знаешь почему?
Потому как если все получится у вас,то и в там получится.
Правда не сразу. Такие как Кадыров мешать будут. Но в итоге все равно получится.
Я вот с Дальним Востоком постянно общаюсь,так поразило высказывание одного моего друга,что если найдется полоумный и бросит на Москву атомную бомбу,то они там только рады будут.
И это не шутка. Москва со своим Кавказом,уже всю Россию достала.
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Надо таким ПОСТОЯННО и ставить в известность миграционные службы ЕС.
Тогда она и в ЕС не попадет.
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обменный фонд нужно создавать...
хотя найух она там вобще нужна... вот если бы её убили при посещении "матерями военослужащих ВСУ" пункта дислокации... ночью... одним выстрелом в пузо... как терпилу с ихнего канала... вот это да... тогда она сподобалась бы...
мусор должен быть утилизирован в страну происхождения...
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за то, что помогали собирать инфу против нашей страны.
ибо, пока не начнут предателей показательно карать, дела не будет.
они ж, суки, ничего не боятся.
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(его страница в фейсбуке)
https://www.facebook.com/andrediscusfish/posts/10154802707575857
Еремин написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с оккупантом Крыма. После чего его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом.
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