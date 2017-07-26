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Все про:журналистика (2481) нон грата (328) Россия (71565) СБУ (14643)

 СБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24"

сбу

Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации спецслужбы, россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти и силовых структур Украины.

Отмечается, что собранные ею данные использовались для тенденциозного освещения ситуации в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линкявичус пристыдил журналистку пропагандистского канала Russia Today: Вы не знаете о российском оружии на Донбассе?

"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере М.Князева принудительно возвращена на территорию РФ, с запретом на въезд в Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.

Как известно, СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры.

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всех граждан РФ надо принудительно вернуть в РФ из Украины! нам такое дерьмо тут не нужно
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Ты,что-то против Ильи имеешь?
Или вот такой журналистки как Мария Лондон?
Даже в Богом проклятой расеюшке,у Украины не мало друзей,которые с надеждой смотрят на Украину. Знаешь почему?
Потому как если все получится у вас,то и в там получится.
Правда не сразу. Такие как Кадыров мешать будут. Но в итоге все равно получится.
Я вот с Дальним Востоком постянно общаюсь,так поразило высказывание одного моего друга,что если найдется полоумный и бросит на Москву атомную бомбу,то они там только рады будут.
И это не шутка. Москва со своим Кавказом,уже всю Россию достала.
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мне посрать. ВСЕХ россиян-нахрен отсюда! от того что кто-то там что-то выпёрдывает мне не легче. вот когда освободят Донбасс- тогда уже посмотрим кого пускать,а кого нет.
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Сергей Гайджин - ну да, масква плохая и царь в ней...., а братская Росиюшка день и ночь за братскую Украину молится.... Не смешно на 4-й год войны..., после того как добрые НЕ москвичи месили градами наших парней, как укрмешени.....
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І тих, що воюють за Україну та чекають українського громадянства? І тих, кому ми надали політичний притулок? Впевнений?
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нахрен! всех! от них пользы как от козла молока. тем более политические высерки.
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главный кисель-24 тоже был оппозиционером,но провернулся и подстелился под куйла. так что все россияне- двуличный имперский ублюдочный скот
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Почему только на три года?
Надо таким ПОСТОЯННО и ставить в известность миграционные службы ЕС.
Тогда она и в ЕС не попадет.
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Та ладно "посадить". Она могла пойти в лес за ягодами и потеряться.
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"принудительно возвращена"... каждый должен это видеть!!!
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Незачет. ФСБ бы за подобную деятельность на своей территории посадили бы как шпионку.
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А почему не посадили за разжигание розни?
обменный фонд нужно создавать...
хотя найух она там вобще нужна... вот если бы её убили при посещении "матерями военослужащих ВСУ" пункта дислокации... ночью... одним выстрелом в пузо... как терпилу с ихнего канала... вот это да... тогда она сподобалась бы...
мусор должен быть утилизирован в страну происхождения...
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нужно было наркоту подбросить или пару патронов... ))
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не плохо было бы до кучи вот эти "пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами" выслать туда же.
за то, что помогали собирать инфу против нашей страны.
ибо, пока не начнут предателей показательно карать, дела не будет.
они ж, суки, ничего не боятся.
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Домой! Скрепеть скрепами, Жрать блины и метать говно на расстояние! на родину!
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Поставьте для нее песню гр. Ленинград - "Дорожная" =)
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Главное не забыть журнаглистов из православного рейха вовремя выгуливать. А то будут долго лаять и напрудят в тапки.
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Алло СБУ,вы шо совсем умом тронулись ,её надо было упаковать и пришить статью нехилую или боитесь ватной реакции ....
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"В США кацапа сняли с авиарейса за оккупацию Крима"
(его страница в фейсбуке)
https://www.facebook.com/andrediscusfish/posts/10154802707575857
Еремин написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с оккупантом Крыма. После чего его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом.
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Почему возвращена а не арестована и обменена на наших политзаключенных не законно удерживаемых хуйляндией? А если же и депортировать то пожизненно за заслуги.
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По-моему этих бойцов российского пропагандистского фронта надо заставлять давать интервью бойцам "Правого сектора", членам Меджлиса, украинским боевым офицерам, инвалидам и бывшим в плену. Пусть "журналистка" ответит на их вопросы на камеру.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24"
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