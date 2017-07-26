 Новая структура управления Нацгвардии предполагает несколько уровней подчинения, - советник командующего НГУ Каландадзе

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Гиорги Каландадзе, бригадный генерал Грузии в отставке, начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии в 2012 году. Сегодня он инструктор международного центра "Патриот", назначенный советником командующего Национальной гвардией Украины.
"План реформы структуры управления Нацгвардии был разработан специалистами нашего центра совместно с руководством главка НГУ и командующим Юрием Аллеровым в 2016 году. Первый этап занял четыре месяца. Прошлись по всем подразделениям центрального аппарата, провели мониторинг, объясняли, как работает система НАТО и как она действует в разных странах мира. Обсуждали турецкую систему - как там работает жандармерия (аналогично системе НАТО). Мы сравнили уставы, существующие в разных странах: Израиле, США, Грузии. Разработали оптимальный вариант структуры управления для Украины и перевели его на украинский язык. Нам в главке показали свой вариант. Подготовили общий план, сейчас он реализовывается", - отметил он.
Каландадзе пояснил, что новая структура - это натовская система, предполагающая несколько уровней подчинения.
"Сейчас все подчиняются напрямую командующему, - уверил советник командующего НГУ. - Мы насчитали более 50 структурных подразделений, напрямую подчиненных командующему. Это невероятно много. Тогда как максимум должно быть в прямом подчинении 10-12 структур, не более. Оптимально мы планируем 7 структурных подразделений, которые будут подчиняться напрямую.
В среднем звене также есть большие проблемы, которые нужно решать. Это касается бумажного документооборота. Я видел офицеров, которые подписывали пачки ничтожных по важности документов. Необходимо внедрить электронный документооборот. Нужно готовить сержантов по узким направлениям, которые будут решать специфические вопросы. Мы до этого уровня также дойдем. Сперва меняем стратегический уровень, затем дойдем до оперативного - уровня бригад, затем - до тактического (батальон, рота)".
Полное интервью с Гиорги Каландадзе читайте здесь.
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