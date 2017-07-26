EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  1653  6
Все про:НАБУ (1860) ГПУ (8794)

 У бывшего следователя ГПУ Суса арестовали телефон с записями разговоров замдиректора НАБУ Углавы и экс-замгенпрокурора Сакварелидзе

прокурор сус

У Дмитрия Суса изъяли и арестовали мобильный телефон с несколькими записями разговоров замдиректора НАБУ Гизо Углавы и экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе.

Об этом пишет Ирина Салий в статье на Цензор.НЕТ - "Дмитрий Сус и НАБУ: война компроматов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокат бывшего следователя ГПУ Суса говорит, что его увезли в изолятор и он не видел клиента со вчерашнего дня

Этот телефон был изъят сотрудниками НАБУ в служебной квартире Суса в ноябре 2016. В марте 2017 суд по ходатайству НАБУ арестовал телефон, а также два документа на автомобиль AudiQ 7. Дмитрий Сус подал апелляцию на арест этого имущества.

Смотрите: НАБУ задержало в аэропорту "Борисполь" экс-следователя ГПУ Суса

Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

НАБУ сообщило, что экс-сотрудник ГПУ задержан по подозрению совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ( "Декларирование недостоверной информации ") Уголовного кодекса Украины.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот сейчас тролли от антиНародного фронта подтянутся...это их любимая темка, змглавы грузин, преследования, заказное и т.п. хрень покыдькив с рейтингом 0%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
виноват, а степень зависит от того, как получены эти записи. Если все-же на прослушку была санкция, пусть и его собственная, то это вещьдок и на личном телефоне храниться не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
виникає питання навіщо записував, чий агент?
 показать весь комментарий
Ответить
 
надеялся, что на краю ямы даст послушать
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шота мы давно за Куценка не слышали... Сидит или успел сбежать, прихватив свою подружку-блядь Гитлянскую?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ бывшего следователя ГПУ Суса арестовали телефон с записями разговоров замдиректора НАБУ Углавы и экс-замгенпрокурора Сакварелидзе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти