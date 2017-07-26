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 Политика Украины
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Все про:арест (10348) ГПУ (8794) Черновецкий (2903) Сарган (200)

 ГПУ получила разрешение на задержание Черновецкого, - Сарган

черновецкий

Следователи Генеральной прокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"25.07.2017 следователями ГПУ получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она.

Напомним, что Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

В рамках данного расследования 14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.
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похрен. все равно не посадят. никого из предыдущей шоблы еще не посадили
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без Черновецкого в Украине стало меньше космоса , нужно срочно вернуть и придержать , ведь страна наша космическая , как без него?
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за строительство ОДНОЙ вертолетной площадки только? Да он святой...
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Мля, вот сейчас следователи ГПУ от важности самооценки наверное лопнут.
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Ищите этого наркомана в соседней галактике =)
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Боже. Неужели наши чинуши дозрели.
Да если Космос развяжет язык, то больше половины депутатов и чинуш Киевсовета сажать можно.
А сколько депутатов ВР сядет. а АП?
Пойду перекурю.
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нидочего, кроме спектакля они не дозрели...
увы...
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Так он ведь трезвым не бывает... Кого задержвиать и допрашиать???
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"Лента за лентою набої подавай..." -так тримати!
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Сплавляют ненужный хлам на растерзание плебса.
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Страшно становится детям Кучмы в Украине
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дети кучмы самый шикарный дом в лондоне купили...
делай выводы...
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Ищите космонавта - Вселенная ооогромная.
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Лёня-космос уже не первый грузинский космонавт. Вот первый:
" - Скрипач, вместо того, чтобы всё время думать, что ты первый грузинский космонавт и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл".


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Украина не выдала Саакашвили Грузии, поэтомуГрузия не выдаст Черновецкого ....
Кстати, стремление Черновецкого стать дупутатом Грузии , не получилось, несмотря на организацию им Фонда помощи бедным Грузии ...
Пока опросы в Украине показывают, что Саакашвили ждет такой же результат при выборах в Украине ... , видимо, популизм не проходит, как в Грузии, так и в Украине ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ получила разрешение на задержание Черновецкого, - Сарган
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