 ГПУ получила разрешение на задержание Черновецкого, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"25.07.2017 следователями ГПУ получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она.
Напомним, что Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.
В рамках данного расследования 14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.
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Да если Космос развяжет язык, то больше половины депутатов и чинуш Киевсовета сажать можно.
А сколько депутатов ВР сядет. а АП?
Пойду перекурю.
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увы...
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делай выводы...
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" - Скрипач, вместо того, чтобы всё время думать, что ты первый грузинский космонавт и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл".
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Кстати, стремление Черновецкого стать дупутатом Грузии , не получилось, несмотря на организацию им Фонда помощи бедным Грузии ...
Пока опросы в Украине показывают, что Саакашвили ждет такой же результат при выборах в Украине ... , видимо, популизм не проходит, как в Грузии, так и в Украине ...
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