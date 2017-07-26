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 Политика Украины
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 В первой половине 2018-го Нацгвардия перейдет на натовскую структуру управления, - советник командующего НГУ Каландадзе

каландадзе

В первой половине 2018 года новая структура управления Национальной гвардии Украины заменит старую организационно-штатную структуру.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Гиорги Каландадзе, бригадный генерал Грузии в отставке, начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии в 2012 году. Сегодня он инструктор международного центра "Патриот", назначенный советником командующего Национальной гвардией Украины.

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"Через пару месяцев в учебном центре в Золочеве внедряется новая система подготовки сержантов. Меняется штат и структура управления. В октябре стоит ожидать работы новой системы. Это будет начало, один из первых шагов.

В первой половине 2018 года новая структура управления заменит старую организационно-штатную структуру. На уровне центрального аппарата НГУ она станет совместимой с организацией системы управления по стандартам НАТО", - сообщил он.

По словам Каландадзе, Министерство обороны также имеет свой план действий по реформированию структуры управления.

"Нацгвардия идет по своему плану, но цели у нас общие, стандарты НАТО в управлении едины, так что рано или поздно все мы придем к достижению этой общей цели. Хотелось бы побыстрей, конечно", - подытожил советник командующего НГУ.

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Полное интервью с Гиорги Каландадзе читайте здесь.
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Забебись! На передке сражается ВСУ, а по "стандартам НАТО" будут делать Нацгвардию. Шановни керманичи, вы что там мухоморов объелись?
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У меня только один вопрос-
почему на стандарты НАТО переходит правоохранительная структура, а не армия, которой это просто горит и опаздывает уже на года?
Это конечно приятно, но совсем не так горит, как обеспечение наших ребят на передовой.
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Т.е. я хотел этим сказать, что частей МВД, в составе боевых частей в НАТО нет, а Нацгвардия - полицейская структура.
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Украина должна быть в НАТО в 2019 году. Чтобы Хуйло лопнуло от злости вместе со своими совковыми скотомассами расяян.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ первой половине 2018-го Нацгвардия перейдет на натовскую структуру управления, - советник командующего НГУ Каландадзе
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