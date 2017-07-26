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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8794) следователь (111)

 Адвокат бывшего следователя ГПУ Суса говорит, что его увезли в изолятор и он не видел клиента со вчерашнего дня

Адвокат Дмитрия Суса находится под зданием Национального антикоррупционного бюро, где пытается выяснить местонахождение своего клиента.

Об этом адвокат Дмитрий Дмитренко сообщил журналисту Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало в аэропорту "Борисполь" экс-следователя ГПУ Суса

Информации о вручении подозрения у него нет. Адвокат отметил, что Сусу должны были вручить подозрение на протяжении 24 часов с времени задержания. Он утверждает, что этот срок закончился час назад. Адвокат Дмитренко считает задержание Суса незаконным.

По его словам, Суса задержали вчера в первой половине дня и увезли в изолятор временного содержания где-то вне Киева. Со вчерашнего дня он его не видел.

Также адвокат отметил, что по состоянию на 11.55 не может связаться с детективом НАБУ Андреем Петриковым, который ведет это дело.

Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

НАБУ сообщило, что экс-сотрудник ГПУ задержан по подозрению совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ( "Декларирование недостоверной информации ") Уголовного кодекса Украины.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.


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О ужас....! Так это обычные методы работы прокуратуры, и можно подумать Сусу они не известны.
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Да насрать..хоть в на котлеты, вместе с адвокатом пусть пропадет
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шо своя схема не нравится ?
странно !
закон ведь для всех один ?
как и беззаконие !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат бывшего следователя ГПУ Суса говорит, что его увезли в изолятор и он не видел клиента со вчерашнего дня
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