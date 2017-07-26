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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3435) Минобороны (5230) Полторак (885)

 Украина ждет решений о предоставлении оборонительного оружия от разных стран, - Полторак

С начала агрессии Российской Федерации Украина обращалась к разным странам мира относительно предоставления оборонительного оружия и теперь ждет соответствующие решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

"Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась к разным странам мира относительно предоставления украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую ​​помощь", - написал он.

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почему всяким грязномордым иракцам,ливийцам и сирийцам дали сразу,а Украине передать- 3й год ссут?
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бЭсплатно то тока старую рухлять сбагрят
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Ты читало ? ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ! А не наступательное
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слышишь ,амеба!не выставляй свою тупость на вид!
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Сейчас выяснится, кто друг и кто в трудную минуту придет на помощь, кто будет защищать демократию, свободу, право, кто враг, а кто просто так и может только выражать озабоченность
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Ніхто не прийде,всі сцяють по ногах,бояться кацапів.
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Украина соизволит принять оружие... Мразь ! Ты должен на коленях благодарить.Хоть за что-то !
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баригам и "торговим партнерам" Гройсмана дадут губозакаточний станок и дирку от бублика
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"Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина
Украина входит в первую десятку экспортёров оружия.Фокус узнал, какие именно виды вооружения идут на экспорт и куда"
https://focus.ua/country/365478/

"Военный прорыв. Как Украина нарастила экспорт вооружений"
За последние пять лет поставки украинской техники и оружия выросли более чем на 50%

http://glavcom.ua/publications/331351-voennyj-proryv.-kak-ukraina-narastila-eksport-vooruzhenij.html

"Украина на четверть увеличила экспорт оружия"
http://korrespondent.net/ukraine/3869932-ukrayna-na-chetvert-uvelychyla-eksport-oruzhyia
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надо заключить договр по поставке обронительных першингов на територию РФ (там мы их будем хранить) своимх ходом .
идать точки хранения от кремля до новосиирских баз военных.

чтобы отправку сделали в ближайшее время...
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По 112 му военный эксперт Жданов правильно сказал -
какое оборонительное вооружение, если у нас АТО.
От кого оборонятся?
Нашему правительству сначала надо как то политику и законодательство вернуть в реальность, а не жить в воображаемом мирке.
Не то сначала зацикливаются на каком то "гибридном" бреде, а потом никак не могут свои заявления состыковать. Прямо радость психиатра. Можно писать докторскую - раздвоение личности в политике.
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Полторак дармоед. Такой стране,как Украина надо наращивать производство оружия для себя. Покупать заводы, лицензии, свое лепить. Ни одна страна не может воевать без оборонки своей.А мы патронный цех не хотим сами слепить. Душманы во время афганской войны сооружали патронные заводики в пещерах в горах - это технология 19 века - слепить унитарный патрон! Полторак - типичный казенный солдафон - служба это ожидание выдачи новых сапог, а потом пенсия.
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В Украине больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - спецпредставитель США Волкер

https://censor.net.ua/news/449161/v_ukraine_bolshe_rossiyiskih_tankov_chem_u_vseh_stran_zapadnoyi_evropy_spetspredstavitel_ssha_volker
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сверхнового своего много..только надо раскошелиться.за границу аж бегом поставляеться.вилы в испании нужней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ждет решений о предоставлении оборонительного оружия от разных стран, - Полторак
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