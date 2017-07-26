 Украина ждет решений о предоставлении оборонительного оружия от разных стран, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.
"Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась к разным странам мира относительно предоставления украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую помощь", - написал он.
1984 24
Предстоящие учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии не только против Украины, но других стран Европы, - Полторак(68)
Участие украинских миротворцев в миссиях ООН доказывает высокий авторитет ВСУ, - Полторак(29)
Ходжес на встрече с Полтораком: Мы любим Украину и ценим смелость и боевой дух украинских воинов. ФОТО(48)
Полторак назвал 5 основных приоритетов оборонной реформы(30)
"Хотелки" и подарки к праздникам. Нардеп рассказал о наградном оружии от Полторака и Авакова. ВИДЕО(0)
Для достижения совместимости с НАТО необходимо обучать украинских военных английскому языку, – Полторак(123)
Полторак рассказал на конференции в Лондоне о реформировании украинской армии(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
----
"Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина
Украина входит в первую десятку экспортёров оружия.Фокус узнал, какие именно виды вооружения идут на экспорт и куда"
https://focus.ua/country/365478/
"Военный прорыв. Как Украина нарастила экспорт вооружений"
За последние пять лет поставки украинской техники и оружия выросли более чем на 50%
http://glavcom.ua/publications/331351-voennyj-proryv.-kak-ukraina-narastila-eksport-vooruzhenij.html
"Украина на четверть увеличила экспорт оружия"
http://korrespondent.net/ukraine/3869932-ukrayna-na-chetvert-uvelychyla-eksport-oruzhyia
Ответить
идать точки хранения от кремля до новосиирских баз военных.
чтобы отправку сделали в ближайшее время...
Ответить
какое оборонительное вооружение, если у нас АТО.
От кого оборонятся?
Нашему правительству сначала надо как то политику и законодательство вернуть в реальность, а не жить в воображаемом мирке.
Не то сначала зацикливаются на каком то "гибридном" бреде, а потом никак не могут свои заявления состыковать. Прямо радость психиатра. Можно писать докторскую - раздвоение личности в политике.
Ответить
Ответить
Ответить
https://censor.net.ua/news/449161/v_ukraine_bolshe_rossiyiskih_tankov_chem_u_vseh_stran_zapadnoyi_evropy_spetspredstavitel_ssha_volker
Ответить
К.В.: У меня намечены на ближайшие недели переговоры с российскими представителями. Дата и место пока не определены. Но переговоры эти состоятся, и я считаю их стратегически очень важными.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить