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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:взятка (4300) добыча (248) суд (21302) США (13045) Фирташ (983)

 Обвинение в США готово доказать причастность Фирташа к подкупу американцев, - The New York Times

фирташ

Новое представление, поданное в США в рамках дела против украинского олигарха Дмитрия Фирташа о международном подкупе, впервые утверждает, что часть взяток предназначалась определенным американским гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times с ссылкой на AP.

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Издание отмечает, что новое представление - ответ прокуратуры на требование Фирташа снять все обвинения против него. В частности, ему вменяют дачу взятки на сумму 18 миллионов долларов для получения возможности добывать титан в Индии и продавать его чикагской компании. Фирташ отрицает это.

Олигарх требует закрыть американское дело против него, аргументируя это тем, что преступление, которое ему вменяют, не касается США и американские суды не имеют соответствующей юрисдикции.

Однако прокуроры утверждают, что Фирташ ошибается. В обвинении, состоящем из 110 страниц текста, существуют доказательств того, что часть взяток Фирташа предназначалась определенным лицам в США. В то же время, детали не разглашаются.

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Напомним, 21 февраля Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.

23 февраля Земельный суд Вены по уголовным делам не увидел оснований брать Фирташа под стражу для его экстрадиции в Испанию.
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Было бы неплохо если бы Фирташ сдал всех своих партнеров !
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Luci Demon e13f0de8 -
Венская встреча Порошенко с Фирташем длилась 28 часов - СМИ 8 июня, 2015, 17:00

"Случайная" встреча Порошенко с Фирташем в венском отеле, по информации источников, длилась более, чем сутки.

Обвинение в США готово доказать причастность Фирташа к подкупу американцев, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6266

https://www.google.com.ua/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_siAz6bVAhUDP5oKHdDVArIQFgg7MAQ&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2Fvenskaya-vstrecha-poroshenko-s-firtashem-dlilas-28-chasov-smi-178785_.html&usg=AFQjCNEcZlT4fpoqLOQ4vH1d3B2CITv4DA
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Домовлялись, як закінчити війну за 24 години?
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sulima ivan - перстень ему целовал на царство....Фирташ хотел сначала Кличко двинуть...- по крайней мере так некоторые инсайдары писали...
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не, как продать Кличко
- за сколько сладких должностей , и кому выписать "железную" индульгенцию (Бойко и компания)
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И пусть его у тюрму садят, какие проблемы? Если совершил преступление?
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Парень думал, что если в Украине можно покупать кого угодно, то и в Америке это прокатит. Не совсем, а скорее совсем не прокатит.
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както укоротили новость ......нет инфы про "товарищеские " отношения с Манафортом
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а як же тепер пап і педалік в президенти пійдуть, на них піндоси) теж мають щось)), потрошку?!
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Ваш список слишком краткий, там намного больше персон и сюрпризов.
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и чтобы место для остальных олигарххарь застолбил
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Надеюсь, что Фирташа наконец-то упакуют и никакие связи, даст Бог, не помогут... пора, пора на нары.
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"Олигарх требует..."
Газово-помидорный барон возомнил, что может что-то требовать от Амрики.
Ну,ну...

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Що ви хочете закинути громадянину США, який на часі не має жодних проблем з законом? Може вам треба іск про честь і гідність? У доларах?
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Було б добре встановити зв'язок Фірташа з Кремлем. Тоді його протеже - Порошенко і Клічко - будуть висталені відвертими шкідниками для України, а з ворога Фірташа - Тімошенко, буде повністю знята підозра у таємній співпраці з росіянами
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Ваня, а чому ворог Фірташа так захищала його канал Інтер?
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Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що влада веде величезну роботу зі знищення телеканала "Інтер".
"Зате інший канал, який потрапив в опозицію, має можливість і бажання говорити правду, його знищують, так ми живемо. Я б хотіла, щоб як можна більше стало громадських каналів телебачення, радіомовлення, як можна більше ми мали незалежних ЗМІ. Те, що відбувається навколо телеканалу "Інтер", а я маю на увазі терор чинної влади проти цього каналу, це, безумовно, треба припинити", - заявила голова фракції "Батьківщина".
http://espreso.tv/news/2016/10/07/obyektyvnyy_ta_opozyciynyy_tymoshenko_vzyalasya_zakhyschaty_quotinterquot
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Юля зробила цю заяву після аналогічної заяви представників Європарламенту. І що там з підпалом київського офісу Інтера? Того, що був в центрі столиці, вдень, через вікно, з відіоспостереженням, з повним офісом охоронців, з переповненим поліцією містом...?
Досі у поліції нема навіть підозрюваних. Вонаспалиланашефсьо??
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Коли її прихильникам вигідно, вони виправдовують її дії тим, що так само думають в Європі або в Америці, а коли не вигідно, то ті ж самі прихильники кажуть, що українці мають бути самостійними та не слухати поради та оцінки зовні.
Якщо вона самостійний політик, то не має виправдовувати свого ворога та його "рупор", озираючись на думки інших.
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Мова не про моє особисте ставлення до Фірташа та його каналу, а про дії та слова політика Тимошенко, яка вважає їх опозиційними до діючої влади.
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Ну так вони так самі себе позиціонують. Що, як на мене, є повною брехнею. Але це вже оціночне твердження.
Згадайте, як Іісус заборонив Петру чинити зло воякам, що прийшли його арештовувати у Гефсіманському? І навіть причипив на місце відрубане Петром вухо одному з них? Ну так засудіть і Ісуса, бо він не має "виправдовувати свого ворога і його" військових. Починайте засуджувати, пані Ала
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Якщо вам не подобається якась діяльність Інтера, то йдіть у суд, а не робіть цирк з самопідпалами, шановна прихильниця Порошенка. Заява Юлі врятувала Україну, бо показала іноземцям, що в Україні ще є цивілізовані люди.
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она не канал защищала, а зачистку оппозиционного информационного поля - своей же цитатой ниже и ответила себе
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В данном случае она защищала конкретно канал Интер, заявляя что он оппозиционный к нынешней власти. Из этого следует, что и сам Фирташ находится в оппозиции к власти.
Нестыковочка получается с заявлениями, что Петя ставленник Фирташа.
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так конкретно на канал интер и наехали. В нормальном мире со СМИ так не поступают, о чем она и сказала.
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Я не о злочинной владе сейчас спрашиваю, которая подло хотела закрыть честный)) канал Интер.
Я привожу мнение Тимошекно о том, что Фирташ оппозиционер.
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передергивать только не надо. Тимошенко говорила о том, как власть обращается с неугодными ей СМИ и больше ничего - свою же цитату, тут приведенную, перечитать не желаете?
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Хоча який ще зв'язок між Фірташем і Путіним треба шукати, якщо корупційна "прокладка" РосУкрЕнерго є їх спільною власністю? А без кримського "Тітана" Фірташа вся російська аеро-космічна галузь накривається мідяним тазом?
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Впервые Фирташа задержали в Вене по запросу США в марте 2014 года,
но затем отпустили под залог в 125 миллионов евро, который - по данным
"Немецкой волны" - внесли за него российские предприниматели
братья Аркадий и Борис Ротенберги, входящие в ближайшее окружение
президента Владимира Путина.
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"підозра у таємній співпраці з росіянами" высосана из пальца - там и опровергать нечего
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наивный...
этот "капут" длится с марта 2014, и конца (выдачи Ф. в США) - не видно
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а вот альтернативная новость
Американские прокуроры подозревают Фирташа в подкупе в США - WP
Cьогодні об 11:18 ZN,ua
Новое судебное представление в США утверждает, что в рамках дела против украинского олигарха Дмитрия Фирташа о международном подкупе некоторые суммы взятки были предназначены лицам в США.
Об этом пишет сегодня лояльное к Демократической партии издание Washington Post , напоминая, что пророссийский олигарх имеет связи с Полом Манафортом - бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа.
Издание отмечает, что новое представление - это ответ прокуроров Чикаго на просьбу Фирташа отменить все обвинения против него. В частности, его обвиняют в подкупе на 18 миллионов долларов ради получения возможности добывать титан в Индии. Добытый титан предназначался чикагской компании. Фирташ отрицает это.
Более того, он требует закрыть американское дело против него, аргументируя это тем, что преступление, в котором его обвиняют, не касается США. Поэтому у американских судов нет соответствующей юрисдикции. Но прокуроры в судебном представлении на 110 страницах утверждают, что Фирташ ошибается. Они настаивают, что существуют доказательства, которые доказывают, что лица в США тоже получили взятки от Фирташа. При этом, детали не раскрываются.
Издание также напоминает, что прежде чем возглавить избирательную кампанию Трампа, Пол Манафорт заключил деловое соглашение с Фирташем для реконструкции гостиницы на Манхеттене. Впрочем, он не фигурирует в деле против украинского олигарха. Вместо этого, он играет ключевую роль в деле о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
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Попандос, вбухати купу бабла в підкуп українського правосудя, а потім сісти в американську тюому))))
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Сейчас у кого то на Печерских пагорбах защимило сердце, а вдруг Димон все таки сдаст...
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так он уже всех сдал - на суде в Вене рассказал, что они сговаривались 28 часов - как поставить удобного олигархам пэцю и не допустить до президентства Тимошенко, которую те же олигархи сцались до усырачки.
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Пете было неудобно... )
Но - ничего, как с гуся вода, встряхнулся и привычно сделал вид, что белый и пушистый
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Дик, у Штатах стабільно працює програма "захисту свідків".
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Думаю Фірташ вміє рахувати і може відрізнити років 50 ув'язнення і відносно вільне існування під держохороною федералів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинение в США готово доказать причастность Фирташа к подкупу американцев, - The New York Times
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