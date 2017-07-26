 Обвинение в США готово доказать причастность Фирташа к подкупу американцев, - The New York Times

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times с ссылкой на AP.
Издание отмечает, что новое представление - ответ прокуратуры на требование Фирташа снять все обвинения против него. В частности, ему вменяют дачу взятки на сумму 18 миллионов долларов для получения возможности добывать титан в Индии и продавать его чикагской компании. Фирташ отрицает это.
Олигарх требует закрыть американское дело против него, аргументируя это тем, что преступление, которое ему вменяют, не касается США и американские суды не имеют соответствующей юрисдикции.
Однако прокуроры утверждают, что Фирташ ошибается. В обвинении, состоящем из 110 страниц текста, существуют доказательств того, что часть взяток Фирташа предназначалась определенным лицам в США. В то же время, детали не разглашаются.
Напомним, 21 февраля Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.
23 февраля Земельный суд Вены по уголовным делам не увидел оснований брать Фирташа под стражу для его экстрадиции в Испанию.
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Венская встреча Порошенко с Фирташем длилась 28 часов - СМИ 8 июня, 2015, 17:00
"Случайная" встреча Порошенко с Фирташем в венском отеле, по информации источников, длилась более, чем сутки.
https://www.google.com.ua/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_siAz6bVAhUDP5oKHdDVArIQFgg7MAQ&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2Fvenskaya-vstrecha-poroshenko-s-firtashem-dlilas-28-chasov-smi-178785_.html&usg=AFQjCNEcZlT4fpoqLOQ4vH1d3B2CITv4DA
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- за сколько сладких должностей , и кому выписать "железную" индульгенцию (Бойко и компания)
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Газово-помидорный барон возомнил, что может что-то требовать от Амрики.
Ну,ну...
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"Зате інший канал, який потрапив в опозицію, має можливість і бажання говорити правду, його знищують, так ми живемо. Я б хотіла, щоб як можна більше стало громадських каналів телебачення, радіомовлення, як можна більше ми мали незалежних ЗМІ. Те, що відбувається навколо телеканалу "Інтер", а я маю на увазі терор чинної влади проти цього каналу, це, безумовно, треба припинити", - заявила голова фракції "Батьківщина".
http://espreso.tv/news/2016/10/07/obyektyvnyy_ta_opozyciynyy_tymoshenko_vzyalasya_zakhyschaty_quotinterquot
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Досі у поліції нема навіть підозрюваних. Вонаспалиланашефсьо??
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Якщо вона самостійний політик, то не має виправдовувати свого ворога та його "рупор", озираючись на думки інших.
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Згадайте, як Іісус заборонив Петру чинити зло воякам, що прийшли його арештовувати у Гефсіманському? І навіть причипив на місце відрубане Петром вухо одному з них? Ну так засудіть і Ісуса, бо він не має "виправдовувати свого ворога і його" військових. Починайте засуджувати, пані Ала
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Нестыковочка получается с заявлениями, что Петя ставленник Фирташа.
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Я привожу мнение Тимошекно о том, что Фирташ оппозиционер.
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но затем отпустили под залог в 125 миллионов евро, который - по данным
"Немецкой волны" - внесли за него российские предприниматели
братья Аркадий и Борис Ротенберги, входящие в ближайшее окружение
президента Владимира Путина.
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этот "капут" длится с марта 2014, и конца (выдачи Ф. в США) - не видно
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Американские прокуроры подозревают Фирташа в подкупе в США - WP
Cьогодні об 11:18 ZN,ua
Новое судебное представление в США утверждает, что в рамках дела против украинского олигарха Дмитрия Фирташа о международном подкупе некоторые суммы взятки были предназначены лицам в США.
Об этом пишет сегодня лояльное к Демократической партии издание Washington Post , напоминая, что пророссийский олигарх имеет связи с Полом Манафортом - бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа.
Издание отмечает, что новое представление - это ответ прокуроров Чикаго на просьбу Фирташа отменить все обвинения против него. В частности, его обвиняют в подкупе на 18 миллионов долларов ради получения возможности добывать титан в Индии. Добытый титан предназначался чикагской компании. Фирташ отрицает это.
Более того, он требует закрыть американское дело против него, аргументируя это тем, что преступление, в котором его обвиняют, не касается США. Поэтому у американских судов нет соответствующей юрисдикции. Но прокуроры в судебном представлении на 110 страницах утверждают, что Фирташ ошибается. Они настаивают, что существуют доказательства, которые доказывают, что лица в США тоже получили взятки от Фирташа. При этом, детали не раскрываются.
Издание также напоминает, что прежде чем возглавить избирательную кампанию Трампа, Пол Манафорт заключил деловое соглашение с Фирташем для реконструкции гостиницы на Манхеттене. Впрочем, он не фигурирует в деле против украинского олигарха. Вместо этого, он играет ключевую роль в деле о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
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А не плохая такая аахха
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Но - ничего, как с гуся вода, встряхнулся и привычно сделал вид, что белый и пушистый
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