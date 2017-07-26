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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (644) оружие (4025) США (13045)

 США не предоставляли оборонительного вооружения Украине, но не исключают этого в будущем, - Госдеп

госдепартамент госдеп

В Государственном департаменте США подчеркнули, что вопрос возможной отправки оборонного вооружения Украине пока не рассматривается, однако Вашингтон этого не исключает.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон вопрос возможной поставки оборонного вооружения Украине.

"Иногда авторы главных новостей - вы все это знаете - идут впереди истории. Была такая новость, в которой подразумевалось, что мы в процессе (решения о предоставлении Украине вооружения. - Ред.) того, что вы только что описали. Мы еще не в нем (процессе. - Ред.). Позвольте мне вычеркнуть слово "еще". Мы не в нем. Соединенные Штаты не предоставляли оборонительного вооружения, и не исключают того, что оно будет предоставлено украинцам", - заявила представитель Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предоставление оборонительного оружия позволит Украине защитить себя и остановить угрожающую ей Россию, - Волкер

Как сообщалось, накануне в интервью BBC Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что американская власть активно обсуждает вопрос об отправке оружия Украине для борьбы с пророссийскими боевиками на Донбассе.

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Че оправдываетесь, испугались усов Пескова?
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а кому давать оружие? мыролюбному безальтернативцу? так он же за мыр и гешейт с русней.
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Сколько уже можно мусолить "дадут-не дадут".....Нихрена они не дадут в ближайшее время
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Ну, допустим, дадут...) Будет валяться на складах, перемирие же
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что же делать, на Закарпатье в шахтах найдем
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Уже поднадоела эта ромашка,давать, не давать,когда дадут тогда все и должны об этом говорить,а то вроде свет клином сошелся на этом оружии
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Украина не Румыния, тут куда не ступишь наступишь на свинячьи зкскременты, все зыбко и не надежно благодаря СВИНЬЯМ, которые обдрышили ВСЕ
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Гепа , ты в нике ошыбку исправь ... Жаль снайпер тогда работу не доделал ...
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переходим на персоналии, ибо нечего сказать??? тявкай дальше но нашему положению это ни как не поможет, помогай не свиньям, а людям якшо сам не тварина
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Не понимаю.Может в юриспруденции слабоват.Но почему Украина не подала иск в международный суд по поводу не выполнения своих обязательств,по обеспечению территориальной целостности Украины,после оказа от ядерного оружия,стран-гарантов Будапештского меморандума???
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_Потому что ЯО отдали за клочок туалетной бумаги. То есть даром. И виновные должны предстать перед трибуналом. Таков правильный ответ на ваш вопрос.
_Никто не даст Украине никаких гарантий безопасности, кроме сильной армии и своего ЯО. Никто и никогда. Нельзя - и преступно! - верить ни в какие бумажки с любыми "гарантиями".
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Ну что же,тогда стоит публично заявить о том,что Украина как суверенное государство подвергшееся агрессии,имеет полное право на разработку и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ядерного оружия.
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С другой стороны,кому давать ? Бойко-шуфричам-кивалавым ? Ну так это бред.
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Скріш за все зброю будуть передавати через Канаду, або якусь іншу країну, просто в певний час в Українському «воєнторзі» зявиться американська зброя, її ж скрізь можна купити
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Имея 4 АЭС и 15 энергоблоков,достаточно уничтожить территорию от Лондона до Урала и от Прибалтики до Израиля.Не дай Бог,что бы Украина пошла на крайний метод.Мало не покажется никому..
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Отак...вы воюйте как хотите...у вас большой потенциал...останется 15 млн, тогда будем думать.. 15 млн.казнокрадов и чепушил в электронных браслетах под домашним арестом к этому времени останется... Задается мне, Украине уготовлена роль клина, в развале европы... Ну тогда , все гениально
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Наша песня хороша, начинаем все сначала....... Как тут не понять: Запад дает кредиты, мы лезем в долги, за кредиты воюем, Запад нашими руками ослабляет Россию, чтобы умерить ее империалистические аппетиты, заодно и нас вассалами Запад делает (рынком дешевой рабсилы и сырьевым придатком, поскольку по уши в долгах страна дорого свою продукцию продавать не будет Западу, да и землю нашу Запад по дешевке может скупить). А в результате Запад растрачивается лишь.....на санкции, но при этом убирает с политической арены конкурента Россию. Класс!!! А нет, чтобы Запад нам безвозмездно давал помощь как воюющей стороне (США такую помощь давала СССР в войне с Германией), нет чтоб давал оружие?!!! Если бы Запад хотел, то война на Донбассе уже б давно прекратилась, а так в Минске только базар разводят, а у нас тем временем цены растут, економика пищит.
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"Соединенные Штаты не предоставляли оборонительного вооружения, и не исключают того, что оно будет предоставлено украинцам", Источник: https://censor.net.ua/n449219 Нормальный ответ. Еще в деликатных и секретных ситуациях, когда нужно послать прессу просто нахуй, используется формулировка "мы не подтверждаем и не опровергаем".
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Дразнят Марковной неужели не понятно если сами себе не будем помогать никто не поможет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША не предоставляли оборонительного вооружения Украине, но не исключают этого в будущем, - Госдеп
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