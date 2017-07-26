 США не предоставляли оборонительного вооружения Украине, но не исключают этого в будущем, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон вопрос возможной поставки оборонного вооружения Украине.
"Иногда авторы главных новостей - вы все это знаете - идут впереди истории. Была такая новость, в которой подразумевалось, что мы в процессе (решения о предоставлении Украине вооружения. - Ред.) того, что вы только что описали. Мы еще не в нем (процессе. - Ред.). Позвольте мне вычеркнуть слово "еще". Мы не в нем. Соединенные Штаты не предоставляли оборонительного вооружения, и не исключают того, что оно будет предоставлено украинцам", - заявила представитель Госдепа.
Как сообщалось, накануне в интервью BBC Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что американская власть активно обсуждает вопрос об отправке оружия Украине для борьбы с пророссийскими боевиками на Донбассе.
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_Никто не даст Украине никаких гарантий безопасности, кроме сильной армии и своего ЯО. Никто и никогда. Нельзя - и преступно! - верить ни в какие бумажки с любыми "гарантиями".
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Новости Крымнаша. Выпуск #981 за 25.07.2017 «Убийственный Керченский мост» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/07/25/novosti-kryimnasha-vyipusk-981-za-25-07-2017-ubiystvennyiy-kerchenskiy-most/ … ссылки, фото и видео смотрите в блоге
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