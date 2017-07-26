 Предприниматели Днепропетровщины заработали в Prozorro более 39 млрд грн, - Резниченко

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
"Активность бизнеса в Prozorro постоянно растет. По сравнению с 2015-м количество предпринимателей, работающих через систему электронных торгов, увеличилось в десять раз - до более чем 8,6 тысяч", - отметил Резниченко.
Еженедельно к работе в Prozorro присоединяются около 100 предпринимателей. Среди самых распространенных товаров, которые они продают - фармацевтические и пищевые продукты, среди услуг - строительные работы и текущий ремонт.
"За время работы электронной системы бизнесмены Днепропетровщины выиграли по всей Украине 81,5 тысячи лотов на более 39 млрд гривен. С этих доходов уплатили налоги - это дополнительные средства, которые поступают в бюджет региона", - добавил глава области.
В августе 2015 года ДнепрОГА стала одной из первых госадминистраций в Украине, которая перевела госзакупки в систему Prozorro. Одновременно начала привлекать к работе и учить пользоваться сервисом предпринимателей. Сейчас область в тройке лидеров Украины по количеству бизнесменов, работающих через электронную систему.
Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. "Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин", - отметил Валентин Резниченко.
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ЗЫ Зато Петя постоянно говорит об етом
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О чем статья, не пойму. Типа - без Прозоро раньше не знали как торговать?
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Ну да ладно, не буду тебе мешать наслаждаться пэрэмогой.
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А ну ка расскажи как?
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заощаджуєзаробляє трильйон. Зручна для пропагандонів річ ця Прозорро!
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прозорро это не проект экономии бюджетных денег, а для заработка "предпринимателями".
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