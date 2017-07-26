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 Политика Украины
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Все про:госзакупки (788) Днепропетровщина (1323) предприниматели (1090) Резниченко (89)

 Предприниматели Днепропетровщины заработали в Prozorro более 39 млрд грн, - Резниченко

резниченко

С начала работы системы электронных торгов Prozorro предприниматели Днепропетровщины заработали 39,2 млрд грн. Чаще всего они продавали фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование и продукты питания, заявил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Активность бизнеса в Prozorro постоянно растет. По сравнению с 2015-м количество предпринимателей, работающих через систему электронных торгов, увеличилось в десять раз - до более чем 8,6 тысяч", - отметил Резниченко.

Еженедельно к работе в Prozorro присоединяются около 100 предпринимателей. Среди самых распространенных товаров, которые они продают - фармацевтические и пищевые продукты, среди услуг - строительные работы и текущий ремонт.

"За время работы электронной системы бизнесмены Днепропетровщины выиграли по всей Украине 81,5 тысячи лотов на более 39 млрд гривен. С этих доходов уплатили налоги - это дополнительные средства, которые поступают в бюджет региона", - добавил глава области.

В августе 2015 года ДнепрОГА стала одной из первых госадминистраций в Украине, которая перевела госзакупки в систему Prozorro. Одновременно начала привлекать к работе и учить пользоваться сервисом предпринимателей. Сейчас область в тройке лидеров Украины по количеству бизнесменов, работающих через электронную систему.

Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. "Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин", - отметил Валентин Резниченко.
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Поясніть...! 39 млрд. Це ті, що не вкрали чиновники ???
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У вас там за пост с обсыром Юльки - с повышенной расценкой? Чего ты не к месту её сюда лепишь, причем с завидной влюбленностью
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Этот человек был дважды премьер министром и даже ни разу не сказал о борьбе с коррупцией в сфере государственных закупок.
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ой, да ты настоящий бэпэпэшник, врунишка
ЗЫ Зато Петя постоянно говорит об етом

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Барыжна влада ни даёт развиватца Украине...коко.ко.... толька Йуля всех спасет
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Продали товара на 5 млрд, заработали 39 ?
О чем статья, не пойму. Типа - без Прозоро раньше не знали как торговать?
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Без прозоро раньше ответы носили чиновникам, а товары и услуги стоили в разы дороже для государства.
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Рассказать как сейчас делается? обходится эта прозоро элементарно, только накладные расходы на обход возрасли.
Ну да ладно, не буду тебе мешать наслаждаться пэрэмогой.
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---обходится эта прозоро элементарно---
А ну ка расскажи как?
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Чому не трильйон?! Його ж одразу можна зробити - виставляєш на продаж болт за 1 трильйон і 2 гривні. За результатами торгів продаєш за 2 гривні. Покупець таким чином заощаджуєзаробляє трильйон. Зручна для пропагандонів річ ця Прозорро!
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вот в это я охотно верю.
прозорро это не проект экономии бюджетных денег, а для заработка "предпринимателями".
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ни верьте этому прозоро там так всё мутно что черт ногу сломит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредприниматели Днепропетровщины заработали в Prozorro более 39 млрд грн, - Резниченко
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